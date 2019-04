Dobrodružství najdete i na Moravě, stačí vytáhnout paty z domu, říká cestovatel

Před šesti lety se David Šrámek rozhodl dát v práci výpověď a poznat svět. Bylo mu 33 let a vedl spokojený život v Praze. Pohodlnou každodennost se však rozhodl na čas opustit a vyrazit téměř bez peněz vstříc dobrodružným cestám po světě. Ze zamýšlených několika měsíců se vyklubaly dva roky na cestách po Norsku, Austrálii, Novém Zélandu, části Asie a Aljašce. Do Česka se vrátil proto, aby stihl svatbu svého bratra. Trasu předem neplánoval a na cestování si vydělával jako prodavač i dělník.

"V práci jsem dělal na mezinárodních projektech, pořád jsem ale seděl v pražské kanceláři. Tak jsem si řekl, že by bylo fajn chvíli cestovat a navštívit regiony, pro které jsem pracoval. Chtěl jsem zkusit nějakou změnu a ta podle mě nemusí vždycky přicházet jen z nějakého problému," vysvětluje v kavárně pod mapou světa současný manažer reklamní agentury.

Když na podzim roku 2013 vyrážel na dlouhou dovolenou, neměl na účtu žádnou horentní sumu. Proto jako první zakotvil na čas v zimním Norsku, aby si na další putování vydělal. Živil se jako řemeslník, prodavač v obchodě s dámským oblečením a chvíli se taky staral o norskou důchodkyni. Bydlel u svých známých.

Za odměnu si pak dopřál měsíční pobyt na filipínském ostrově Negros u kamarádů. "Filozofie mojí cesty byla, že budu pracovat v drahých zemích a cestovat v těch levných. Na Filipínách bych nechtěl pracovat a už vůbec ne jako řemeslník," vysvětluje se smíchem Šrámek. Jeho další let mířil do Austrálie, kde strávil celkem tři měsíce a živil se jako řemeslník, i když měl jen turistické vízum.

"Potom jsem narazil na otevřená víza na Nový Zéland. Zatímco většina lidí se dlouho připravuje, já jsem o ně prostě zkusil zažádat a dostal jsem je," říká. Plánování jeho dalších destinací bylo vždycky velmi spontánní.

Učení angličtiny i malování parkoviště

"Hrozně mě bavilo, že nevím, kam pojedu a na jak dlouho pojedu. Zůstal jsem, kde se mi líbilo a potkával se s místními lidmi," dodává s tím, že jeho přístup mu vždycky zajistil momenty překvapení. "Dneska si lze všechno naplánovat a předem zjistit, ale když přijedeš na místo a nevíš, co všechno tam je, je to mnohem větší překvapení," myslí si.

Řadu zážitků mu zajistily také jeho různorodé brigády. Kromě dělnických profesí si vyzkoušel učení angličtiny v Indonésii nebo malování parkoviště na Aljašce. "To byl jeden z vrcholků mojí kariéry, na který rád vzpomínám," říká s nadsázkou. Za naprosto nejlepší práci ale považuje již zmiňované učení angličtiny v Indonésii na Jávě, kde se zastavil na dva měsíce jako dobrovolník.

"Indonésii jsem si velmi oblíbil, a snad i proto, že to bylo na konci putování, věnovali mi místní spoustu času a já zase jim," sdělil rodilý Ledečák. "To mě na cestování baví, že se někde zastavíš, s někým se seznámíš, poznáš jejich mentalitu a máš na ně čas. Přijde mi to obohacující pro obě strany," myslí.

Velkým přínosem pro něj byl i pobyt u buddhistickým mnichů v Thajsku, kde souzněl s jejich smířlivým a klidným náhledem na svět. Ten by si podle Šrámka mělo osvojit co nejvíce lidí.

"Vemte si takového Jacka Daniela (autora jedné z nejslavnější whiskey na světě, pozn. red.). Umřel na to, že se rozčílil v práci, kopnul do svého sejfu, zranil si palec a na tohle zranění zemřel. Kdyby převzal trochu buddhistického náhledu na svět, asi by žil mnohem dýl," myslí si Šrámek, který se podle svých slov naopak zásadně nerozčiluje.

Na cestovatelské přednášce potkal svou budoucí ženu

Přestože pracuje v reklamní agentuře, jejíž prostředí může být mnohými lidmi vnímáno jako stresující, Šrámek zastává názor, že "vše se dá řešit i v klidu, bez stresu, je to jen o tom, jak si to člověk vnitřně nastaví".

David Šrámek (38 let) Pochází z Ledče nad Sázavou, je ženatý.

Pracuje jako manažer v reklamní agentuře DDB, kromě toho pořádá přednášky o cestování i seberozvoji, dělá manažera indie pop kapele Megaphone

Vystudoval pražskou Vysokou školu ekonomickou

Procestoval celkem 77 zemí světa, rok a půl žil v Kanadě.

Ve volném čase se věnuje sportům, a zajímá se o projekty, které pomáhají ostatním.

Více informací lze najít na jeho webu.

Usměvavý pohodář dvouleté putování kolem světa skončil v roce 2015 na Aljašce. Během první části cesty kolem světa se však zdaleka nedostal do všech zamýšlených destinací. Do Česka se tehdy vrátil kvůli svatbě svého bratra. "Návraty po dlouhé době do Česka jsem měl vyzkoušené, protože jsem dřív žil rok a půl v Kanadě, takže to pro mě nebylo nijak těžké. Těšil jsem se i do práce, dělám hezkou práci a v Česku mě to baví," tvrdí.

Na jedné ze svých cestovatelských přednášek navíc potkal i svou současnou ženu Ivu. "Napsala mi druhý den na Facebooku s prosbou o radu na Norsko. A já jsem si řekl, že Norsko asi nebude ten hlavní bod diskuze," přiznává se smíchem třicátník. Zbytek cesty kolem světa tak dokončil s ní. Společně v uplynulých letech projeli kus Afriky a Jižní Ameriky. A zatímco jeho první putování se neslo především v duchu improvizace, cestování ve dvou bylo již více plánované.

Ve vysněné Jižní Americe strávili loni čtyři měsíce a navštívili Kolumbii, Galapágy, Peru, Bolívii, Chile a Argentinu.

"Region se hrozně mění a země se přizpůsobují turismu. Chilani jsou hodně podobní jihoevropanům, Argentinci taky. V Kolumbii jsou taky citelné západní vlivy. Ale Bolívie je pořád tradiční, nejsou tam supermarkety a odmítají mezinárodní řetězce. Je to sice chudá země, ale jsou velmi hrdí na své kulturní dědictví a chrání si jej," říká Šrámek s tím, že za nejzajímavější považuje město La Paz, okolní hory a Amazonii.

Autentická je židlička u jakéhokoliv moravského sklípku

Zatímco spousta cestovatelů v posledních letech upozorňuje na to, že počet lokalit, které ještě lidé neobjevili rapidně klesá, podle Šrámka lze autentická místa najít všude, stačí se dívat více okolo sebe. "Stačí zajet někam na vesnici a člověk získá úplně jiné zážitky. Já mám třeba hrozně rád Moravu," přiznává s tím, že pro něj představuje autenticitu "židličku u jakéhokoliv sklípku".

Věčný optimista si myslí, že s přesyceností turisty to nebude tak zlé. "Lidé to často berou extrémně. Někdo dá na Facebook fotku krásné pláže a nějakého místa, kde je hromada bordelu přes celou fotku. Podle mě se to hodně mění k dobrému a postižených míst není tolik, jak by se mohlo aktuálně zdát. Některá místa na tom samozřejmě nejsou úplně dobře, ale za to nemůžou jen turisti, kteří tam jezdí. Je to o tom, co návštěvníkům dovolí komunity místních lidí," myslí si.

Zároveň dodává, že lidi by se měli o místa, kam jezdí, více zajímat, ne se tam "jet jenom vyfotit a zase odjet".

Přestože většinu svých vysněných destinací již navštívil, rád by se ještě jednoho dne podíval do Íránu a regionu střední Asie. V nejbližších měsících jej ale čeká úplně jiné dobrodružství, s manželkou totiž očekávají narození prvního dítěte.

Video: Holanďan cestoval tři roky po světě v elektromobilu