Berlín se mění v turistickou superstar. Tipy, co vidět v metropoli za 48 hodin

Německá metropole je ošklivé káčátko, těžce zkoušené dějinami, které se postupně mění v turistickou superstar. Oproti Paříži nebo Římu je Berlín chudý na ohromující monumenty a romantická zákoutí. Přesto láká davy turistů, kterým nabízí dědictví dramatické historie i unikátní atmosféru nekonečně proměnlivého města s dekadentním, punkovým a multikulturním podhoubím. Ochutnat ji můžete i během poměrně krátkého výletu. Stačí dobře volit a naordinovat si místo výkonnostní turistiky typickou místní uvolněnost, kterou jsou Berlíňané proslulí po celém Německu. Přečtěte si tipy od novináře a někdejšího zpravodaje České televize v Berlíně Martina Jonáše, jak si město co nejlépe užít za 48 hodin.

Berlínů je hned několik. I kvůli dědictví rozdělení města má každá jeho část svůj osobitý ráz a každý pravý Berlíňan se zapřísahá, že ten pravý život se neodehrává na naleštěných bulvárech, ale v té jeho trochu ušmudlané "Kiez" - čtvrti, ve které bydlí a ze které dýchá osobitost. Přesto se vyplatí výlet do německé metropole začít tour po historickém centru.

Málokterá metropole si prošla tak pohnutými dějinnými zvraty. Stačí si vzít k ruce pár stránek o její historii a nudné zírání na zdi monumentů se změní v detektivku.

Jedete do Berlína na pouhé dva dny? Půjčte na ten první si kolo, nejberlínštější ze všech dopravních prostředků, objeďte centrum a večer si u drinku ani nestačíte převyprávět všechny fascinující příběhy, na které narazíte.

Reichstag a Braniborská brána

Nic nezkazíte, když začnete u Reichstagu. Tahle budova se stala symbolem triumfu nacismu, to když po jejím požáru, zinscenovaném samotnými nacisty, zahájili hitlerovci lov na své oponenty. Stala se ale také symbolem jejich pádu, když po statečném odporu, vedeném překvapivě především francouzskými jednotkami SS, vztyčili na její střeše rudoarmějci vlajku se srpem a kladivem. Na slavnou fotku tohoto okamžiku příliš nedejte, vznikla až o několik dní později jako inscenovaná propagandistická pomůcka.

Dostat se na prohlídku Reichstagu vyžaduje předchozí rezervaci a někdy poměrně dlouhé čekaní. Zato se ale můžete projít moderní kupolí od světoznámého architekta sira Normana Fostera a objevíte také autentické grafitti, které na tu zdech nechali vojáci Rudé armády.

Jen o pár set metrů dál stojí Braniborská brána, něco jako vítězný oblouk na německý způsob. Rub svých vojenských triumfů si Němci připomínají hned vedle. Památník zločinů holocaustu, tvořený 2711 samostatně stojícími tmavými kvádry různých velikostí, působí impozantně i děsivě. Ne však na všechny. Řada návštěvníků smysl kamenného lesa, evokujícího davy zavražděných, stále ještě nechápe a po monolitech bezostyšně skáčou v honbě za jedinečnou selfie.

V těsné blízkosti brány i památníku stojí americké velvyslanectví, odkud špioni NSA odposlouchávali Angelu Merkelovou.

Hotel, kde bydlí historie

A také hotel Adlon. Na první pohled jeden z mnoha luxusních hotelů, na jaké narazíte v centrech světových metropolí. Tady se ale doslova psala historie. Své romány tu skicoval Thomas Mann. V podzemí se nacházel bunkr pro prominentní nacisty. Právě tady začala tehdejší zkušební pilotka Luftwaffe Beate Uhseová na sklonku války svou budoucí kariéru vůdčí postavy německé sexuální revoluce, a to za pomoci vyšmelené dodávky kondomů, určených původně pro wehrmacht. Bydlela tu britská královna a malé dítě z okna málem upustil Michael Jackson.

Tajný tip V hotelu Adlon můžete zaparkovat. Není to sice nejlevnější, zato přímo v centru. V garážích navíc zakotvíte vedle Rolls-Royců a Ferrari, zní tu vážná hudba a cestou přes lobby můžete narazit na řadu známých tváří.

Nejkrásnější náměstí Berlína chutná po Paříži

Za hotelem Adlon čekají na cestovatele nástrahy Unter den Linden, nejslavnější ulice Německa, která se ale změnila ve věčně rozkopanou a auty přecpanou past na turisty. Sladká odměna čeká až na jejím konci.

Na jižní straně je to nejkrásnější náměstí města - Bebeleplatz, dějiště nacistického pálení knih. Architektonicky čistý prostor už ale léta nikdo z návštěvníků neviděl, většinou ho totiž halí les lešení, tolik typického pro věčně rozestavěný Berlín.

Aktuálně proto nejkrásnější místo Berlína potkáte o pár ulic dále, na náměstí Gendarmenmarkt. Jak už název napovídá, jde o otisk Francie v srdci Německa. V jeho okolí se usídlili francouzští protestantští imigranti, kteří v 18. století tvořili celou pětinu obyvatel Berlína. Samotné náměstí se honosí několika krásnými budovami a francouzské kořeny připomínají bistra v okolí.

Na samotném konci Unter den Linden najdete působivou novostavbu. Z velké části z peněz soukromých dárců tu vzniká replika paláce pruského krále. Pomyslné srdce města nechali jako symbol feudální zvůle vyhodit do vzduchu vůdci NDR. Na jeho místě pak vyrostl tzv. Palác republiky, parlament státu dělníků a rolníků. Tahle stavba zase zmizela po sjednocení Německa. Likvidaci ale předcházely dlouhé diskuse a technické potíže. I proto, že skelet parlamentu byl plný jedovatého azbestu, což udělalo ze stržení budovy riskantní operaci.

Město přeťaté v půli

Je to už skoro dvacet let, co padla. Přesto na dědictví Berlínské zdi stále můžete narazit. Ať už jsou to linie na zemi, které naznačují hranice bývalého neprodyšného rozdělení, nebo památníčky v místech, kde pokus o jeho překonání někdo zaplatil životem.

Že Berlínská zeď nebyla jen zeď, ale promyšlený sytém na zabíjení lidí, si nejlépe uvědomíte u památníku na Bernauer Strasse. Je to navíc jedno z málo míst, kde zůstalo z komplexu, původně dlouhého 163 kilometrů, zachováno více než pár metrů.

Znovu ho dokáže alespoň zčásti vykouzlit, byť jen ve virtuálním světě, aplikace s prostým názvem Berliner Mauer (Berlínská zeď). Uživatelům ukáže, kudy zeď probíhala a zhruba na 40 klíčových místech nabídne i fotografie, videa a autentické zvukové záznamy. Vedle němčiny funguje také v angličtině.

Noc. Pravý biotop Berlíňana

Ani cílevědomí a znalostí chtiví turisté by v Berlíně neměli jít spát. Barvitým a nevázaným nočním životem je tohle město proslulé už od 20. let minulého století. Hledáte nezávislou hudební, technovou, punkovou, LGBT a v posledních letech především hipsterskou scénu? Málokde pořídíte lépe než tady.

Večeře by určitě měla mít etnický charakter, a to ze dvou důvodů. Za prvé, tradiční berlínská kuchyně mnoho kulinářských požitků nenabízí. Za druhé, současný Berlín je Babylon národností i chutí, exotické restaurace jsou autentické a jejich výběr nepřeberný.

Skvělou vietnamskou kuchyni nabízí Disctrict Mot v ulici Rosenthaler, chutě Turecka si naplno vychutnáte u Hasira na Kottbuser Tor v Kreuzbergu, v nedaleké Kimchi Princess Korejci grilují tak skvěle, že místo u stolu získáte jen díky včasné rezervaci. Špatně ale zpravidla nepochodíte ani u tisícovek stánků s kebabem, bez kterých by dnešnímu Berlínu hrozil akutní hladomor a patří k jeho koloritu už zcela neodmyslitelně.

Bary a kluby

Večer se vypravte buď do Kreuzbergu nebo do Preznaulerbergu. Ve stylově zašlých barech tepe autentický a relativně levný noční život. A kdo si nedal pár piv v některém z podniků v okolí Oranienstrasse, ten jako by v Berlíně ani nebyl.

Příběh Berlín Martin Jonáš, Veronika Jonášová

Nakladatelství Mladá fronta 2017

Hitlerův i Honeckerův bunkr, nejdivočejší noční kluby, uprchlické kempy, místa, kde Angela Merkelová rozhoduje o osudu Evropy. Berlín je město s barvitou historií a fascinující současností, plné života, módy, umění, energie a neustálých změn.

Martin Jonáš německou metropoli důkladně poznal jako student i jako zpravodaj České televize, kde pracoval na několika stovkách reportáží. Veronika Jonášová je dlouholetá novinářka a o Berlínu a německé politice pravidelně psala například do deníku E15.

Kniha vybízí k intenzivní, angažované pouti městem, kde místa ožívají příběhy a za fasádou nenápadných ulic vyvstává stále živá a často mimořádně dramatická minulost. Znalost místní topografie se prolíná s reportážními zkušenostmi, příběhy a zmínkami o inspirujících osobnostech. To vše je doplněno nádhernými fotografiemi.

Kdo má dost pevné nervy, může zkusit štěstí v nejslavnějším technoklubu světa. Vstup do Berghainu, místa opředeného temnými a navíc z velké části pravdivými pověstmi, ovšem předchází někdy i dvouhodinové čekání ve frontě, na jehož konci může být rázné ne. Dveřníci velkou část návštěvníků odmítají kvůli jejich outfitu, přičemž se kritéria večer co večer nevyzpytatelně mění.

Kopec z trosek města i výlet na letiště

Energii po ránu je třeba dodat v nejhipsterštější kavárně Berlína. St. Oberholz na Rosenthaler Platz je plný plnovousů a energie neuspěchaného životního stylu, který provázejí intelektuální debaty a svit obrazovek s logem nakousnutého jablka.

Hned několik míst v Berlíně stojí za delší cestu S-bahnem anebo dokonce autem. Patří k nim rozhodně Teufelsberg. Nejvyšší kopec bývalého západního Berlína je ve skutečnosti umělý, vznikl navršením trosek a suti ze zničeného města po konci druhé světové války. Dodnes na něm stojí působivé trosky odposlechové stanice americké armády, odkud NATO za studené války špehovalo i československé jednotky.

Naprosto unikátní zážitek nabízí dnes Tempelhof, tedy letiště, které zachránilo západní Berlín před hladem v době sovětské blokády města v letech 1948-49. Komplex, který postupně obrostlo město, je dnes už pro letecký provoz už uzavřený. Vznikl tak ale obrovský prostor pro cyklistiku, kiting, bruslení a řadu dalších aktivit.

Čemu se vyhnout a kde spát

Paradoxně není nutné ztrácet příliš času na Alexanderplatz, i když jde o jedno z klíčových míst berlínské historie. Obří náměstí nechaly úřady NDR přestavět ve stylu východoněmecké "panelstory". Výsledkem je neútulný a studený prostor, dominovaný berlínskou televizní věží. Na její vrchol můžete vyjet výtahem a povečeřet restauraci, která se točí okolo své osy rychlostí jedné otočky za hodinu. Počítejte ale s nutností včasné rezervace a také s možností, že vám vyhlídku překazí často mlhavé berlínské počasí.

S hotely bývají v Berlíně potíže. Zájemců o přespání je hodně, hotelových kapacit poměrně málo. Kdo chce víc než jen přespat, může se porozhlédnout po některém z hostelů, které hostí lodě zakotvené na Spreevě, třeba ty v blízkosti Oberbaumbrücke. Ještě více stylu nabízí komplex Gorki Apartments. Jde o bývalé byty pro herce Gorki Theatre, přestavěné na apartmá, z nichž každé má svůj unikátní styl.

Po Berlíně jedině na kole

K berlínskému stylu zase patří už zmiňovaná kola. Ta jsou v německé metropoli stejně doma jako třeba v Amsterdamu a cyklisté tu mají královské podmínky v podobě husté sítě cyklostezek a vyhrazených pruhů. Pokud si bicykl nepřivezete s sebou, není problém si ho půjčit, třeba přes stále populárnější aplikaci Donkey. Zapůjčení kola ale nabízejí také některé "Spätis" - typické berlínské večerky, kam se jinak chodí především pro pivo a sladkosti.

Své kouzlo má i berlínská městská doprava. Systém U-bahnu (metra) doplňují nadzemní městské vlaky - S-bahny. Z nich je navíc často pěkný výhled na město. Nepřekvapí, že lístky jsou oproti Praze dražší. Pro dvoudenní výlet je přesně dimenzována tzv. Welcome Card na 48 hodin, která stojí necelých 20 eur, tedy zhruba pět set korun.