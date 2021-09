"Nepozdraví a vrazí nám odpadky." Letuška popsala nejotravnější zvyky pasažérů

Americká letuška Caroline Skanhová připravila pro server Insider seznam sedmnácti věcí, které štvou palubní posádku na cestujících. Radí pasažérům, kdy si během letu zajít na záchod, aby to neomezovalo zaměstnance aerolinek, a vysvětluje, proč letušky neví, kudy letadlo zrovna přelétá.

Skanhová pracuje jako letuška pět let a tvrdí, že za tu dobu už v letadle zažila téměř vše. Existuje však několik věcí, které ji i její kolegy na pasažérech stále rozčilují. Jeden z nejhorších zlozvyků cestujících je jejich návštěva toalety, jakmile se ocitnou v letadle, popsala pro web Insider.

"To se stává téměř při každém letu," říká. "Ihned po nástupu do letadla se před záchody vždy vytvoří fronta, která zdržuje vzlet. "To samé se opakuje poté, co letadlo nabere výšku, a lidé si mohou odepnout bezpečnostní pásy," popisuje.

Skanhová upozorňuje, že v tutéž chvíli se letušky snaží obsloužit cestující a dát jim jídlo a pití, ale pokud uličku blokuje dlouhá fronta, nemohou s vozíkem projet. "Lépe uděláte, když si odskočíte ještě na letišti nebo poté, co palubní servis dokončíme," doporučuje.

Nasazená sluchátka

Letuška si také stěžovala na pasažéry, kteří při nástupu na palubu letadla personál nezdraví. "Byli byste překvapení, kolik lidí se na nás ani nepodívá, ale přitom nám do ruky beze slova vrazí své odpadky," říká. "Když my zvládneme pozdravit dvě stě lidí, myslím, že cestující by to mohli zvládnout alespoň jednou," dodává.

S kolegy se shodla také na tom, že je obtěžuje, když si lidé během letu sundávají boty. "Nezouvejte se, prosím, a neprocházejte se pak po letadle. Ani byste nevěřili, kolik dospělých jsem už viděla jít naboso na záchod," říká.

Frustrující jí připadá, když se s ní cestující snaží komunikovat, ale mají nasazená sluchátka. "I když vám v nich zrovna nic nehraje, může pro vás být těžké nám porozumět a neuvědomujete si, jak potichu ve skutečnosti mluvíte," vysvětluje.

Mezi obtěžujícími věcmi zmínila Skanhová také to, když se jí pasažéři ptají, kudy zrovna prolétají. "Na rozdíl od většinového přesvědčení letušky nemívají žádné pevné trasy. S největší pravděpodobností vůbec netuším, kde zrovna jsem, nicméně bych vám to ráda řekla," uzavírá.