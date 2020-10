Objel svět na Simsonu, a přitom neopustil Česko. Navštívil Ameriku, Koreu i Španělsko

Tomáš Zábranský na jaře slíbil své dceři, že ji vezme na dovolenou do Španělska. Pandemie koronaviru jim ale zhatila plány, a nejeli nikam. Jednou si ale vzpomněl, že Španělsko se nachází také v Česku, a dceru do osady na Plzeňsku vzal. Zde jej také napadlo vyrazit sólo na cestu kolem světa, aniž by opustil Česko. Na 32 let staré motorce Simson to zvládl za sedm dní.

Tomáš Zábranský z Ejpovic u Rokycan letos dceři slíbil, že ji vezme k moři do Španělska za peníze, které spolu za čtyři roky našetřili do prasátka. Dovolenou na jihu Evropy jim ale překazil koronavirus. Přesto nechtěl čtyřicátník svou osmiletou dceru zklamat a rozhodl se ji do Španělska vzít, na Plzeňsku totiž existuje osada se stejnojmenným názvem.

"Protože to je kousek, tak jsem ji tam vzal a uvědomil si, že jsem dříve jezdil i přes Temešvár a Mnichov. Tím začalo moje přemýšlení objet svět, a přitom neopustit Česko. Koupil jsem velkou mapu, nalepil ji na desku, vzal do ruky skoro dvacet let starý autoatlas a začal do mapy zapichovat hřebíčky s názvy," popsal na Facebooku začátky svého světového road tripu nákupčí strojírenské firmy.

A jeho příspěvek zaznamenal velký úspěch, společně s albem fotografií z různých světových koutů po Česku zaujal více než sedm tisíc lidí, kteří přidali stovky komentářů.

"Myslel jsem si, že to dám na svůj Facebook, pobavím pár kamarádů a tím to skončí. Ale kamarádi mi říkali, ať to dám i do různých skupin, že se lidi v téhle době chtějí bavit a ukázat, že není tak zle. Jeden den v noci jsem příspěvek přidal a druhý den ráno už pod ním byly tisíce palců," vypráví udiveně.

3500 kilometrů kolem světa a pořád v Česku

Tomáš Zábranský na road trip po Česku, který měřil úctyhodných 3500 kilometrů, vyrazil sám, a protože neměl dovolenou, absolvoval všechny cesty vždy jen od pátečního poledne do soboty večer. Až 720 kilometrů za víkend ujel na své 32 let staré motorce Simson, kterou si koupil před lety jako ojetou za své první vydělané peníze.

"Byly doby, kdy jsem se neměl finančně nejlíp, ale neprodal jsem ho. Na jaře jsem udělal skoro kompletní renovaci a chtěl jsem ho po 13 letech otestovat," řekl pro Aktuálně.cz. Splnil si tím tak svůj dávný chlapecký sen, ačkoliv přiznává, že větší motorka by byla na takové cesty lepší.

Celý road trip mu dohromady zabral dohromady sedm dní během léta a jednu noc vždy přespával v kempu. "Podle fotek jsem objel kolem stovky míst vyloženě cesty kolem světa a dalších 120 náhodných cílů," dodává. Místa hledal především ve starém autoatlasu, na internetu totiž nenašel žádný ucelený seznam, a tak nezbývalo než si trasy vytvořit sám. Velkým pomocníkem pro něj byla i navigace, kde si všechny svoje výlety zaznamenával.

"Nejdále jsem na sever dojel do Krompachu u německých hranic ve Šluknovském výběžku. Na jih jsem nejdál dojel do Rapšachu a osad kolem, které jsou kousíček od rakouských hranic, a na východ jsem byl nejdál za Pardubicemi, kousek za Holicemi. Vzdálenější severní a jižní Moravu jsem nejel, neměl jsem totiž tolik času," vyjmenovává.

Habeš, Amerika i Tahiti

Nejvíc se mu líbilo v osadách kolem Rapšachu. "Bylo krásné počasí, písčité cesty, hodně lesů, skoro nikdo tam nebyl a dojel jsem tam na konci dne. Tam to bylo nejhezčí," dodává. Právě tam narazil také na osadu Prdel, kam se ze zvědavosti vydal. "Na konci je červeně přeškrtnutá cedule Po Prdeli, u které mi při focení spadla motorka. Jak příhodné," popisuje.

Na motorce se podíval také například do Vídně, Černé hory, Habeše, Ameriky nebo na Tahiti. Většinou se jednalo o vesnice, osady nebo názvy ulic, městské části i restaurace.

"Třeba Tahiti byla běžná ulice města se zástavbou starších rodinných domků," vzpomíná. U každého názvu pořídil fotku motorky nebo selfie, a když šel zrovna někdo kolem, nechal se jím zvěčnit na svůj mobil. Za celou cestu tak nasbíral stovky fotek.

Kromě světových turistických destinací navštívil i řadu míst s nevšedními a vtipnými názvy. I o tyto zastávky se podělil s ostatním na Facebooku, což se setkalo s velkým úspěchem. Mezi zastávkami bylo třeba Údolí dutých hlav, Fernetová, Domina, Kocourkov, Odlehčovač či Hrob.

"Simson i moje záda mají limity"

Lidi navíc na Facebooku přidávají i po týdnu stále další tipy. Podle Tomáše Zábranského se jich pár také zmínilo, že podniknou podobnou cestu. "Čert ví, jestli to objedou. Ale pokud jsem někomu zlepšil náladu nebo ho inspiroval, mám radost. Plánování zabralo hodně času, jenom najít ta místa není snadné. Je jich hodně a zdaleka jsem neobjel všechna," říká nákupčí.

"Některých cílů jsem se musel vzdát, protože Simson má své limity a moje záda taky," dodává.

Ačkoliv to původně neměl v úmyslu, v cestě kolem světa po Česku hodlá pokračovat i příští rok. Vyrazit by ale tentokrát chtěl s kamarádem. "Pochází z Moravy, kde žijí jeho příbuzní, ale budu muset zalobbovat u jeho manželky, aby ho alespoň na část cesty pustila," přiznává.

A doufá taky, že se podívá s dcerou do už jednou odloženého Španělska. "Tuhle dobu nenesu dobře. Ale ani v takovém čase nemusí lidé sedět naštvaní a rozladění doma u televize, mohou se raději projet na kole nebo na motorce a užít si to dobré, co je někdy napadlo, ale zatím to neuskutečnili " myslí si.

Čech zdolal všechny evropské vrcholy za rok: