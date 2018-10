Prodal veškerý majetek a cestuje po světě. Čech navštěvuje záchranáře a pomáhá jim

Marek Balicki cestuje více než rok po světě. Ještě před třemi lety přitom plánoval založit rodinu. Po rozchodu se však rozhodl peníze investovat do poznávání cizích krajů. A protože je profesionální záchranář, navštěvuje své zahraniční kolegy a sem tam jim pomůže.

Ještě před třemi lety plánoval Marek Balicki (32) založit rodinu. Náhlý rozchod jej však přiměl změnit plány a vyrazil na několikaměsíční cestu směrem do Asie.

Jako dnes téměř každý cestovatel i on dokumentuje místa, která navštívil, a zážitky, které jej potkaly. Kromě toho se ale také snaží pomáhat jako dobrovolník u místních záchranářů.

"Záchranářství se věnuji už od základní školy a stal se z toho během let pro mne životní styl. Těžko jsem se vyrovnával s myšlenkou, že už nebudu mezi záchranáři, a tak jsem to spojil se svou cestou, při které v každé projeté zemi navštěvuji stanice místních hasičů a záchranné služby. Jejich práci mapuji, pořizuji video i fotodokumentaci a následně vše sdílím s dalšími lidmi po světě," popsal Aktuálně.cz.

Během 17 měsíců vyzkoušel cestu na kole, vlakem, stopem i v loďce. Nejvíce se mu líbilo v gruzínských horách, v kazašském kaňonu Šaryn, na vrcholu písečné duny pouště Gobi v Mongolsku a na břehu jezera Bajkal.

Mezi velmi neobvyklé zážitky počítá i výlet k jámě uprostřed pouště v Turkmenistánu, které se říká Brána do pekla. "Desítky let z ní uniká zemní plyn, který hoří. Ohromující podívaná je to zejména v noci, kdy žár a světlo působí velmi dramaticky," dodal.

Před svou cestou prodal veškerý majetek, pořídil si výbavu a podle svých slov se snaží žít co nejskromněji. "Některé firmy poskytly určitou slevu na vybavení, a tím se staly partnery této cesty a nesmírně jim za to děkuji. Nicméně vše jsem si pořídil z vlastních prostředků a tím nemám žádné závazky," uvedl. Přesto podle svých slov spíše hledá způsob, jak si na svých cestách udržet finanční nezávislost.

Záchranka na Filipínách

V současné době je na Filipínách, kde také absolvoval stáž u záchranky. Podle Balickeho jsou záchranáři v zahraničí ke svému kolegovi z Česka přátelští "až rodinní".

Marek Balicki (32 let) Záchranář, lektor zážitkové pomoci, profesionální hasič.

Pochází z Karviné, momentálně se nachází na Filipínách.

Vystudoval Střední zdravotnickou školu v Karviné a vyšší odbornou školu v oboru zdravotnického záchranáře.

Působil jako zdravotní bratr, záchranář, profesionální hasič i dobrovolník Červeného kříže.

"Nejzajímavější byla pro mne práce záchranné služby na Filipínách, protože jsem zde byl dlouhodobě, a tak se mi podařilo tuto zemi poznat daleko podrobněji než jiné. Nadšení a touha místních záchranářů pomáhat je zde totožná jako u nás, bohužel jsou zde problémy s materiálním vybavením a dostupností nemocniční péče. Každopádně dělají, co můžou. Zajímavá byla také návštěva hasičů v ruském Irkutsku, kde si na mě zavolali rovnou televizi, ale díky tomu jsem se dostal na individuální exkurzy do největší ruské akademie pro záchranářské potápěče na jezeru Bajkal," popsal.

Na Filipínách mimo jiné zažil také přestřelku na ulici. V té době byl ve službě, a na místě tak později zasahoval. "Muž bohužel utrpěl těžká střelná zranění, na jejichž následky zemřel ještě před naším příjezdem," uvedl Balicki s tím, že podle filipínských záchranářů počet přestřelek týkajících se drogových problémů roste. Turisté jsou však mimo ohrožení. "Museli by mít vyloženě smůlu," myslí si.

V zemi, kterou tvoří tisíce ostrovů, nakonec zůstal bezmála rok. Zdržel se mimo jiné i proto, že chtěl absolvovat instruktorský kurz freedivingu a strávil více než měsíc na vlastnoručně vyrobené tradiční filipínské lodi. "Hledal jsem varianty, jak se přepravovat mezi filipínskými ostrovy," vysvětlil Balicki. Na několik týdnů tak vyjel z centrální části Filipín, kolem pobřeží oceánu k ostrovu Busuanga.

Z Filipín na Nový Zéland a dál

"Navštívil jsem mnoho míst daleko od turistických oblastí, setkal se s delfíny, žraloky, velrybami, zažil rozbouřené moře s přicházejícím tajfunem, potápěl se na nádherných místech včetně vraků lodí z druhé světové války, strávil dvě noci na opuštěném ostrově. Bohužel mám i nepříjemné vzpomínky, někdo z místních se mi v přístavu pokusil potopit loď, naštěstí jsem ji stihl zachránit a v pořádku před odjezdem prodat," popsal.

Momentálně se nachází zpět v Cebu, odkud za pár dní vyráží na Nový Zéland, kde plánuje zůstat pár měsíců a pracovat.

Mezi jeho dalšími plány je navštívit Austrálii, USA, Kanadu i Jižní Ameriku. I zde by chtěl nakouknout, jak pracují místní záchranáři, pokud mu to tedy systém země povolí. "Čím vyspělejší země, tím složitější pravidla, vyjednávání, papírování, problém s pořizováním fotografií. Rád bych navštívil kolegy se všech zemí," sdělil.

Kdy přesně se vrátí zpět do Česka, zatím netuší. "Definitivní návrat je zatím ve hvězdách, už neplánuji, ale jednám podle toho, jaká je aktuální situace," nechal se slyšet. Že by nadobro zůstal v zahraničí, však neplánuje, podle něj totiž mají Češi nakonec "nejlepší ženy, pivo, pitnou vodu, dobré jídlo a příjemné a relativně bezpečné prostředí".

