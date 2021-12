Brno je druhým nejlepším místem v Evropě, kam zajet na víkend, napsal slavný časopis

Slavný britský časopis Time Out vydal seznam 16 nejlepších měst, kam si zajet na víkend nebo na krátký výlet v Evropě. Je na něj zastoupeno i Česko, a to Brnem, které se umístilo na druhé příčce.

"V posledních 18 měsících objevovali cestovatelé místa poblíž svých domovů a zvlášť populární byly výlety na venkov," hodnotí pandemickou dobu šéfredaktorka slavného britského časopisu Caroline McGinnová. "Ale předvídáme, že v roce 2022 zažijí velkolepý návrat krátké výlety do měst. Kde jinde si můžete objednat espresso, zastavit se v muzeu, ochutnat místní likér a jít se bavit?" ptá se.

Proto za podpory lokálních editorů, kteří nesměli doporučit svoje vlastní města, sestavil časopis seznam doporučení 16 nejlepších měst, kam mohou turisté příští rok zajet. Kritérii pro výběr byla snadná dostupnost vlakem nebo autobusem a také jejich "výborná jídla, kultura, noční život a duch komunity, tedy věci, které vždycky dělaly evropská města skvělými místy," stojí ve článku.

Druhé místo obsadilo Brno. "I když je mezi Prahou a Vídní, sebevědomé Brno není žádné prostřední dítě. Z kdysi továrního města, kterému se přezdívalo "moravský Manchester", se české druhé město změnilo na postindustriální vědecké a technické centrum," píše se v doporučení. Time Out zdůrazňuje také vysokou úroveň místních podniků s jídlem a pitím a vyzdvihuje projekt Brno INdustrial, který v příštím roce oslaví industriální minulost města a poprvé pro veřejnost otevře některé bývalé výrobní budovy.

Časopis v doporučení představuje i konkrétní podniky, které stojí za to navštívit. Ideální den si představuje například takto - začít by mohl snídaní v Café Momenta, pak by pokračoval procházkou na Špilberk a obědem v Café Placzek. Následně časopis doporučuje navštívit historické centrum, povečeřet v Atelier Bar & Bistro a den zakončit skleničkou v Rotor baru.

"Je to velké ocenění pro naši kulturní a gastro scénu. Oba tyto obory byly během opakovaných covidových restrikcí velmi těžce zkoušené, ale ten neskutečný nápor dokázaly zvládnout. Stejně tak mají na tomto úspěchu zásluhu všichni, kteří se o turistický ruch v Brně starají a dokáží návštěvníkům města nabídnout opravdu moderní program s atraktivními zážitky," řekla primátorka města Markéta Vaňková (ODS) regionálnímu deníku Brněnská drbna.

Brno předběhlo jenom město Arles ve Francii. Dále se na seznam dostala města Odense v Dánsku, Oslo v Norsku nebo Valencie ve Španělsku. Na podobném seznamu se Brno objevilo už v září - tehdy jej na seznam nejlepších nehlavních měst zařadil deník The Times. Jejich doporučení lákalo na středověký hrad, víno a na vilu Tugendhat.

Time Out je původně britský časopis, který začal vycházet v roce 1968 exkluzivně v Londýně a později se rozšířil do více než padesáti zemí po celém světě.