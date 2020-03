Bez zájezdů přežijeme půl roku, přiznává majitel cestovky. Z Francie evakuoval turnus

Majitelé malé opavské cestovní kanceláře Layno Tour museli minulý týden evakuovat dva zájezdy z francouzských lyžařských středisek. Udělali tak ještě předtím, než vláda označila Francii za jednu z rizikových oblastí. Klienti i sami majitelé jsou teď v nařízené karanténě a jeden z nich Aktuálně.cz popsal, s jakou nejistotou se cestovka kvůli pandemii potýká.

Když minulý čtvrtek česká vláda vyhlásila stav nouze kvůli pandemii koronaviru a rozhodla o ochranných opatřeních na hranicích, většina klientů opavské cestovní kanceláře Layno Tour byla tou dobou na svahu ve francouzském středisku Puy-Saint-Vincent a Les Sybelles.

Jakmile se Jan Vimmer, jeden z majitelů cestovky, o striktních opatřeních dozvěděl, začal jednat a již o půlnoci vyslal zpátky do Česka první autobus s desítkami rekreantů. Lyžařská dovolená pro ně skončila o dva dny dříve a po příjezdu se navíc museli povinně zavřít doma na 14 dní.

"Brali to úplně v pohodě. Naší výhodou je mladá klientela, se kterou máme přátelské vztahy. Snažíme se zájezdy dělat osobitější. Brali pozitivně, že to řešíme takhle rychle. Kromě toho ve Francii nebyly zas tak dobré podmínky, strašně se oteplilo a tálo, podmínky na ježdění stejně nebyly," popisuje náladu účastníků zájezdů.

Vimmer s bratrem a jejich tým museli z Francie evakuovat celkem dva zájezdy, čítající 180 lidí. "Byly ve dvou střediscích ve Francii. Mezi nimi byli také Slováci, kvůli nim jsme se rozhodli vypravit autobus, abychom je do pátku večera dostali přes hranice," říká Jan Vimmer. A dodává, že je přesvědčily především zprávy, které se postupně dočítali.

"Potom, co jsme si přečetli zprávy a dovolali se na různá ministerstva, jsme si řekli, že nebudeme riskovat, že zůstaneme někde v kolonách před hranicemi. Navíc řidiči mají omezený výkon, nechtěli jsme, aby jim to zkomplikovalo cestu. Hned jak to bylo možné, jakmile se lidi vrátili ze svahu, jsme je obešli a řekli jim, ať počítají s odjezdem. Sbalili se, předali jsme pokoje a první autobus vyrazil před půlnocí. Ten z druhého střediska vyrazil o dvě hodiny později, protože byl blíž Česku a potřebovali jsme, aby oba autobusy jely spolu," popisuje třicátník evakuaci svých zákazníků s tím, že do Česka dorazili v pátek pozdě odpoledne.

Zastihla je i kontrola na hranicích v Rozvadově. "Ale stáli tam chvilku," říká Vimmer.

"Před odjezdem jsme si situaci zjišťovali, změnili jsme trasu cesty"

Podle Vimmera ještě před jejich odjezdem, v sobotu 6. března, nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace ve Francii ohledně koronaviru rapidně zhoršovala nebo klienty měla ohrozit.

"Většina lidí teď v Česku hejtuje lidi, kteří byli v zahraničí. Ale my jsme tam jeli v době, kdy se počet nakažených ve Francii rovnal počtu nakažených v Česku na začátku března. Navíc v oblastech, kam jsme jeli, nebyli, což jsme si předem zjišťovali. Nejvíce postižený byl sever Francie, Paříž a Savojsko, kudy jsme jenom projížděli a nedělali jsme tam schválně ani zastávky," vysvětluje.

Nepříznivá situace byla tou dobou již v Itálii, které se po cestě vyhnuli, ačkoliv to znamenalo delší a dražší cestu. "Jeden z autobusů měl jet přes Itálii, protože je to nejkratší cesta, nicméně kvůli opatření, která nařizovala karanténu lidem, kteří jeli do Itálie, jsme se rozhodli vyhnout Itálii," říká.

Do Francie jezdí cestovka během zimní sezony i třikrát nebo čtyřikrát, jeden ze zájezdů po vyhlášení nouzového stavu museli zcela zrušit.

"Mělo na něj jet 60 lidí. Hned minulý pátek jsme jim dali vědět, ať s ním nepočítají a že se jim ozveme s vrácením peněz. Ty jsme jim v úterý všem vrátili, přestože nevíme, jestli je dostaneme zpátky z francouzské strany. V době, kdy jsme se rozhodli zájezd zrušit, totiž střediska ve Francii ještě fungovala. Od pondělka jsou ale zavřená," říká Vimmer s tím, že je pro ně důležitá především spokojenost lidí. "Tak snad to finančně nějak zvládneme," dodává.

Čekali jsme kontroly na hranicích se Švýcarskem, žádná ale nebyla

Země galského kohouta přistoupila k přísnějším omezením teprve začátkem týdne, podle Vimmera ještě minulý víkend nikdo po střediscích s rouškami nechodil a strach z nákazy koronavirem tam cítit nešel.

"Po odjezdu autobusu jsem tam ještě zůstával, protože jsme měli klienty, co měli letenky ze Švýcarska, a musel jsem jet pro kolegyni do druhého střediska. V sobotu ráno jsme vyjížděli přes Švýcarsko do Česka. Čekali jsme, že nás budou zastavovat na francouzsko-švýcarské hranici nebo německo-švýcarském přechodu, ale nikde žádná kontrola nebyla. Překvapilo nás to. Kontrolovali nás až na českých hranicích, ale bylo to v pohodě, ani jsme dlouho nečekali. Změřili nám teplotu a pustili nás," popisuje s tím, že jej neexistence opatření v dalších evropských státech překvapila.

Někteří lidé museli svůj zájezd do Francie odvolat již na začátku března kvůli nařízení svého zaměstnavatele. "Dvěma nebo třem lidem zakázal zaměstnavatel odjet. Jeden nám řekl, že mu zaměstnavatel vrátí peníze za zaplacený zájezd, ať nejezdí," popisuje majitel cestovní kanceláře.

Nařízení o karanténě všech, kteří se vracejí z Francie, zájezdy zastihlo až po návratu domů. "Řekli jsme to v autobuse všem a ještě jsme jim i napsali, že je povinnost být v karanténě. Já osobně jsem to řešil tak, že jsem zavolal praktickému lékaři," tvrdí.

Cestovka pomáhá i teď v karanténě

V karanténě se podle něj zatím všem daří relativně dobře. "Máme skupinu na Facebooku, kde si denně posíláme fotky, co kdo v karanténě dělá, a je to takové odlehčení. Žádné extrémní problémy nikdo nemá, tím, že se vyhlásila celorepubliková karanténa, mi přijde, že to pro nás není enormní rozdíl. Hodně lidí pracuje z domova anebo dělá samo na sebe," popisuje Vimmer.

Jan Vimmer založil cestovní kancelář Layno Tour před sedmi lety společně se svým bratrem. Ostřílení cestovatelé byli od začátku rozhodnutí se zaměřit především na mladou klientelu v opavském regionu, které chtěli nabídnout co možná nejpříznivější cenu zájezdů.

Během let se jim podařilo vybudovat značku, která je dnes známá i za hranicemi regionu a která nabízí alternativu pro všechny, již si zájezdy nechtějí zařizovat sami, ale zároveň jim nevyhovují tradiční cestovní kanceláře.

Podle Jana Vimmera je jejich koncept postaven na přátelských vztazích s klienty, ze kterých se postupem času stávají přátelé. I díky tomu může nyní, v době karantény, propojovat lidi, kteří potřebují pomoci.

"Máme skupinu na Facebooku, kam přidáváme lidi, kteří s námi kdy na nějakém zájezdu byli. Jsou tam zhruba dva tisíce lidí. Napsali jsme, kdo teď potřebuje s čímkoliv pomoci nebo má nějaké podnikání, které je ohroženo, a pokusíme se jim pomoci. Jeden z našich delegátů se ozval, že mají s rodinou zahradnictví a spoustu peněz investovali do nákupu květin, které chtěli prodávat před Velikonocemi. S karanténou se jim ale zahradnictví zavřelo, což pro ně znamenalo, že by skoro všechny květiny museli vyhodit. Lidi si od něj objednali tisíce petrklíčů a macešek, což jim pomohlo. A lidi se aspoň doma v karanténě zabaví," popisuje majitel cestovky.

Dubnový zájezd zřejmě zruší, s květnovým váhají

Sami ročně uspořádají až 40 zájezdů a odjede s nimi do zahraničí okolo dvou tisíc klientů. "Jezdíme v zimě i v létě a naší výhodou je, že se nespecializujeme na jednu destinaci," říká Vimmer.

Nejbližší naplánovaný zájezd má cestovka na konec dubna do skotského Edinburghu. "To teď řešíme a s největší pravděpodobností se bude rušit. Čekám jenom, jak se k tomu postaví letecké společnosti, protože máme zaplacené letenky. A záleží na každé zemi, jestli vydá zákaz. Kdyby ano, tak by nám letenky automaticky zrušili nebo bychom mohli změnit termín letenek a zájezd by se posunul. Lidem bychom pak dali možnost vrácení peněz nebo přesunutí termínu," říká majitel Layno Tour.

Na květen pak měli v plánu třítýdenní zájezd do Vietnamu. "Pro nás bude podstatné, jaká bude situace. Zájezd je pro 30 lidí. Vietnam je na tom podle mě relativně v pohodě, ale záleží, jaká bude situace v Česku. Nemyslím si, že by někdo z našich mladých cestovatelů měl strach, vzhledem k tomu, že zájezd je za měsíc a půl. Asi by si vzali roušky a byla by jiná pravidla, ale záleží na tom, jaká bude situace," říká.

Doufá taky, že letní sezony, na kterou mají v plánu zájezdy na sever Evropy, do Španělska či do Chorvatska, se pandemie nedotkne.

"Bez zájezdu přežijeme půl roku"

"Snad se nás to nedotkne v tom, že by opadl zájem lidí. Spíš si myslím, že zavedeme pravidla, že když budou roušky k nákupu, dáme je lidem, ať je nosí. Je možné, že nějaké zájezdy na léto, které nejsou úplně populární, zredukujeme. Nebude to pro nás tak likvidační jako asi pro jiné cestovky, které se třeba zaměřují jenom na Itálii nebo na nějaký konkrétní region, a ještě mají starší klientelu. Asi z toho vycházíme tak nějak dobře, ale samozřejmě nevím, co bude za měsíc nebo dva," přiznává Vimmer s tím, že mají i finanční rezervu.

Připustil však, že možná zažádají o bezúročný úvěr, pokud pro ně nebude situace příznivá.

"Myslím si, že bychom jako firma dokázali přežít půl roku bez toho, že by byl jakýkoliv zájezd. Podporu bychom asi využili, ale myslím, že jsou podniky, které to potřebují víc. Záleží na tom, jaká bude situace. Pro nás jako cestovku je velmi důležité cash flow, posíláme peníze na různé zálohy, a když nám příjem ze zájezdů vypadne a budeme muset platit zálohy jinde, představuje to pro nás existenční riziko," vysvětluje.

Jeho cestovní kancelář má tři stálé zaměstnance, všichni tři jsou momentálně na nemocenské. "Když nebudou zájezdy, tak nemáme práci. Pak bych uvítal nějakou pomoc v zaměstnanosti. Ale myslím, že jsou pořád společnosti, které jsou na tom hůř než my. Třeba firmy, co mají zboží, které se může zkazit," dodává.

Přidávat zájezdy například do Česka nebo tlačit cenu ještě níž zatím nehodlají. "Myslím si, že budeme redukovat zájezdy, ale přidávat nějaké nebo zlevňovat spíš ne. Myslím si, že i naši zákazníci pochopí, že to ani pro nás není lehká situace, a ze solidarity s námi třeba vyjedou někam," přemítá Vimmer s tím, že právě komunita zákazníků pro ně představuje "záchranný polštář".

Bratři Vimmerovi kromě toho každým rokem pořádají také charitativní běh Joy Run, kterého se účastní handicapovaní běžci společně s těmi bez handicapu. Ten letošní v květnu však bude kvůli současné situaci zřejmě zrušen.

"Stále panuje nejistota kolem konání akcí o nějakém počtu. A jenom handicapovaných běžců s doprovodem je okolo sedmi set, plus přihlížející. Zároveň jsme závislí na partnerech, které teď bude těžké shánět. A největším důvodem je, že je to akce pro handicapované, kteří často mají oslabenou imunitu, takže to nechceme riskovat," vysvětluje s tím, že charitativní akci tak zřejmě posunou až na další rok.