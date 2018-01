před 2 hodinami

Londýňan Ryan Carney Williams způsobil minulý týden poprask na islandském letišti Keflavík. Dvě letecké společnosti jej odmítly přepravit, protože měl na sobě příliš mnoho oblečení. Williams, který si přezdívá Hawaii, podle deníku Iceland Monitor na sebe navlékl osmery kalhoty a deset svršků. Chtěl se vyhnout poplatku za další zavazadlo. První let s British Airways mu byl zapovězen údajně kvůli špatnému chování, to Williams popřel. Druhý den chtěl odletět do Velké Británie s EasyJetem, ale vstup do letadla mu byl zakázán kvůli předešlému incidentu. Domů se nakonec dostal až napotřetí s aerolinkami Norwegian. Angličan tvrdí, že incident měl rasový podtext. Obě aerolinky mu již vrátily peníze.

