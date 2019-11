Rakouský Zillertal je od Prahy pět hodin autem a nabízí pět stovek kilometrů sjezdovek, volný terén pro snowboardisty i adrenalinové trasy ve čtyřech areálech. Podívejte se, kam tu vyrazit s dětmi, kde si užít snowparky i adrenalin na sjezdovce s prudším rozjezdem než na skokanském můstku.

Lyžařská oblast Zillertal v ledovcové části rakouských Alp se sestává z celkem čtyř areálů - Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen, Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000.

Ty tvoří dohromady 535 kilometrů sjezdovek všech úrovní, s nejvyšším bodem ve výšce 3350 metrů nad mořem. Do skiareálů v celém Zillertalském údolí navíc stačí jeden skipas. Podívejte se, co by vám zde během dovolené nemělo uniknout.