před 10 minutami

Exotický Vietnam láká nejen dobrodruhy, ale i gurmány a milovníky přírody. Země se pyšní třemi tisíci kilometry pláží, spoustou národních parků, které lahodí především fotografickému oku, a nekonečným množstvím pitoreskních městeček a vesnic. A například vietnamské město Đà Nẵng se dostalo i do letošních cestovatelských tipů The New York Times. Připravili jsme pro vás tipy na místa, která neminout po cestě ze severu na jih země.