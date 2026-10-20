Astronauti sice úspěšně přistanou zpátky na Zemi, skutečné zdravotní potíže se však mohou přihlásit až dlouho po potlesku v řídicím středisku. Vědci z Medical College of Wisconsin simulovali podmínky dlouhého meziplanetárního letu a u pokusných zvířat objevili vážné poškození srdečních cév. Znepokojivé změny se přitom naplno rozvinuly až rok po vystavení kosmickému záření.
Dopravit lidskou posádku k rudé planetě představuje jen část inženýrského rébusu. Mnohem tvrdší oříšek řeší biologové: jak ochránit lidské tělo během mnohaměsíčního pobytu v meziplanetárním prostoru, kde chybí přirozený štít zemské atmosféry a magnetického pole. Posádka bude čelit mikrogravitaci, ponorkové nemoci i neviditelnému proudu vysokoenergetických částic.
„Kosmické záření je bezkonkurenčně největším známým problémem, který bude potřeba vyřešit, než se lidé začnou vydávat do hlubšího vesmíru, tedy mimo oběžnou dráhu Země,“ říká Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky a šéfredaktor webu Kosmonautix.cz.
Zatímco na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) astronauty stále částečně chrání magnetosféra Země, při přeletu k Marsu zůstane loď zcela odkázána na vlastní konstrukci. Nová laboratorní studie navíc dokládá, že následky ozáření se mohou chovat jako zákeřná časovaná bomba.
Změny se ukázaly až po měsících
Nová studie ukazuje, proč vědci potřebují sledovat organismus i dlouho po ozáření. Tým vedený Johnem E. Bakerem z Medical College of Wisconsin zkoumal, jak na potkany působí simulované kosmické záření a podmínky napodobující beztíži.
Výzkumníci pracovali s více než sedmdesáti hlodavci. Část zvířat vystavili záření, které mělo napodobit složení galaktického kosmického záření za stíněním kosmické lodi. Někteří navíc podstoupili proceduru, která napodobuje některé účinky beztíže.
Pozornost věnovali mimo jiné srdci. U ozářených potkanů našli více vazivové tkáně kolem srdečních cév. V další části experimentu použili nižší dávku záření a zvířata sledovali déle. Po 360 dnech zjistili kolem srdečních cév přibližně dvojnásobné množství vazivové tkáně oproti neozářené kontrolní skupině.
Vazivo obsahuje mimo jiné kolagen, který pomáhá udržovat pevnost tkání. Když se ho v určitém místě hromadí příliš mnoho, může jít o známku fibrózy. Ta může narušit normální stavbu a fungování orgánu. Z experimentu ale nelze jednoznačně vyvodit, že stejné následky čekají lidské astronauty.
Těžko se před ním chrání
Kosmické záření má několik zdrojů. Sluneční částice mohou přicházet v náhlých vlnách, například při silných slunečních erupcích. „Galaktické kosmické záření mívá podobné složení jako částice slunečního větru, ale jeho částice mají velmi vysokou energii, což komplikuje snahy o jejich odstínění,“ vysvětluje Majer.
„Když v roce 2011 vyrazilo k Marsu americké vozítko Curiosity, mělo na palubě přístroj RAD, který sledoval, jakou dávku záření by dostal člověk, kdyby se nacházel na místě vozítka. Po vyhodnocení se ukázalo, že dávka během přeletu mezi Zemí a Marsem odpovídá zhruba tomu, jako kdyby člověk podstoupil každé tři dny celotělové vyšetření CT. Přelet přitom trval přibližně devět měsíců,“ říká Majer.
Toto přirovnání pomáhá představit si velikost dávky, nejde však o přesný přepočet zdravotních účinků na CT vyšetření. Skutečná expozice člověka by závisela na konstrukci lodi, stínění i aktuální sluneční aktivitě. Silná sluneční bouře by navíc mohla dávku výrazně zvýšit.
Ochrana nebude mít jediné řešení
NASA proto hledá způsoby, jak astronauty před zářením chránit. „V podobných případech jde vždy o kombinaci metod. Není jedno zázračné řešení, které by vyřešilo všechny problémy. S něčím pomohou materiály, které odstíní některé druhy záření, ale je potřeba dávat pozor na sekundární záření, aby se jedna velká částice nerozbila na spršku menších. Experimentuje se také s léky, které by mohly učinit organismus odolnějším,“ říká Majer.
Kosmické záření přitom není jedinou překážkou. Astronauti budou muset zvládnout také dlouhodobou beztíži, fungování v omezeném prostoru a psychickou zátěž spojenou s tím, že se od Země vzdálí na týdny či měsíce cesty.
Co to znamená pro astronauty?
Výzkumníci sledovali také imunitní systém a změny v krvinkách. Zajímalo je mimo jiné, jak se mění hladiny cytokinů – bílkovin, které pomáhají řídit imunitní reakce a zánět. U potkanů vystavených simulované beztíži se hladiny některých z nich změnily. Zajímavé je, že kombinace záření a simulované beztíže neměla vždy výraznější účinek než samotné záření. Různé zátěže tedy nemusí organismus ovlivňovat tak, že se jejich následky jednoduše sčítají.
Výsledky pokusů na potkanech pomáhají vědcům hledat možné mechanismy poškození, mají však své hranice. Laboratorní experiment nedokáže dokonale napodobit všechny podmínky skutečné cesty na Mars. „Hlodavci se obecně používají k výzkumu proto, že poznatky získané u nich lze většinou aplikovat i na člověka. Neplatí to však stoprocentně a v tomto směru bude potřeba další výzkum,“ upozorňuje Majer.
Nová studie tedy nepředpovídá, že astronauty po návratu nutně čeká poškození srdce. Ukazuje ale, proč vědci potřebují lépe pochopit dlouhodobé následky kosmického záření ještě předtím, než lidé podniknou několikaletou výpravu do hlubokého vesmíru.
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Zdroj: autorský článek, mcw.edu, pubmed.ncbi, journals.plos.org
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