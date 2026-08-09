Českým vinařům zvoní hrana. Přebytek vína z Itálie může zaplavit Evropu

Italská vinařství mají problém, který pocítí i český trh. Ve skladech se jim hromadí zásoby vína, zatímco spotřeba klesá a export zpomaluje. Pokud budou chtít přebytečné zásoby rychleji prodat, může se podle českých vinařů zvýšit tlak na ceny především levnějších vín. Domácí producenti se přitom sami potýkají s poklesem prodejů a obávají se, že příští rok pro některé z nich bude zlomový.
„Je třeba počítat s větším tlakem dovozu italských vín s velmi nízkou cenou okolo 20 korun za litr, na kterou se domácí producenti vín nejsou schopni dostat,“ říká zakladatel Vinařství Volařík Miroslav Volařík. Právě takto levným vínům podle něj čeští a moravští vinaři nemohou cenově konkurovat, protože jejich výrobní náklady jim podobnou cenu neumožňují.
Itálie patří mezi největší světové producenty a vývozce vína. Pokud se tamním vinařům nepodaří zásoby udat na domácím trhu nebo v zahraničí, může se podle výkonného ředitele Svazu vinařů Martina Půčka problém přelít i do dalších evropských zemí včetně Česka. „Pokud budou italští producenti usilovat o rychlejší uvolnění zásob, může to vést ke zvýšenému tlaku na ceny právě v kategorii levnějších vín,“ říká Půček.
Itálie už začala výrobu vína brzdit
Že nejde o přechodný problém jedné sklizně, potvrzuje i samotný italský vinařský sektor. Největší profesní organizace Unione Italiana Vini (UIV) letos schválila mimořádná opatření, která mají omezit další růst produkce. Vinaři chtějí dočasně zastavit zakládání nových vinic, snížit povolené výnosy a upravit pravidla výroby tak, aby se na trh dostávalo méně vína. Důvodem je podle organizace stále výraznější nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Ve skladech přibývají zásoby, zatímco spotřeba vína v Evropě několik let klesá a zpomaluje i export mimo Evropskou unii.
„Program představuje první důležitý krok k reformě, kterou už náš vinařský sektor nemůže dál odkládat. Nastal čas na společný postup celého odvětví,“ uvedl prezident Unione Italiana Vini Lamberto Frescobaldi při schválení opatření. Organizace označila omezení produkce za jeden z nejnaléhavějších kroků.
Podobně situaci popisují i italská vinařská média. Odborný magazín Gambero Rosso upozorňuje, že řada vinařských konsorcií už záměrně snižuje objem výroby, aby zabránila dalšímu růstu zásob a poklesu cen. Podle magazínu dnes stále více producentů upřednostňuje stabilizaci trhu před maximalizací sklizně.
Proč lidé pijí méně vína?
změna životního stylu a návyků mladších generací,
vysoké ceny po období inflace,
větší zájem o nealkoholické nápoje a jiné druhy alkoholu,
nejistá ekonomická situace domácností.
Zdroj: Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) – State of the World Wine Sector 2025
Čeští vinaři už tlak na ceny cítí
Česká a moravská vinařství se nacházejí v jiné situaci než velké vinařské země jižní Evropy. Tuzemská produkce dlouhodobě nepokrývá domácí spotřebu, takže zásoby nejsou tak vysoké jako například v Itálii. Přesto ani čeští vinaři nejsou bez problémů.
Podle Martina Půčka řadu podniků trápí rostoucí zásoby a situace se po letošní sklizni může ještě zhoršit. Oficiální údaje budou podle něj k dispozici na konci září. „Významnější výzvou je ekonomická udržitelnost výroby než samotná nadprodukce. Celý evropský sektor se totiž potýká s klesající spotřebou vína, změnami spotřebitelského chování a rostoucími náklady,“ říká Půček.
Podle Miroslava Volaříka už několik let klesá prodej lahvového vína. Výsledkem jsou vyšší zásoby a postupné omezování výroby. „Omezování produkce je přirozený efekt, pokud klesá poptávka, což se už několik let děje,“ říká. České vinaře navíc podle něj dlouhodobě tlačí konkurence levných dovozových vín.
Levné víno je pro domácí výrobce problém
„Levná vína se už dlouho dostávají na domácí trh takzvanou východní cestou, což se nestává u našich sousedních rakouských vinařů, kde je funkční legislativní a kontrolní systém,“ tvrdí Volařík. Podle něj by proto měla být přísnější pravidla pro dovoz i kontrolu trhu. České vinařství podle něj nemůže konkurovat vínům prodávaným za cenu kolem 20 korun za litr, pokud mají domácí producenti dodržovat všechny náklady a pravidla spojená s výrobou.
Jak dlouho už lidé pijí méně vína?
Ukazatel
Hodnota
Spotřeba klesá nepřetržitě
5 let
Pokles od roku 2018
−14 %
Pokles od historického maxima (2007)
−16,8 %
Spotřeba v roce 2025
nejnižší od roku 1957
Zdroj: OIV – State of the World Wine Sector 2025
Půček upozorňuje, že problém se netýká jen Itálie. Na evropský trh se podle něj dostávají vína z různých částí světa za velmi nízké, až dumpingové ceny. „I proto stále dokola v posledních čtyřech letech navrhujeme minimální jednotkovou cenu za alkohol,“ říká. Budoucnost českého vinařství podle něj nespočívá v masové produkci. „Často jde a stále více i půjde o profilaci prostřednictvím kvality, původu, autenticity a regionální identity, což jsou hodnoty, které nelze jednoduše nahradit jen cenovkou,“ dodává.
Záchranou má být kvalita i vinařská turistika
Vedle důrazu na kvalitu vidí Půček budoucnost také ve vinařské turistice, přímém prodeji a budování silných značek jednotlivých vinařství i celého regionu. „Perspektivní cestou je pokračovat v důrazu na kvalitu, terroir, vinařskou turistiku, přímý prodej a budování silných značek jednotlivých vinařství i celého regionu,“ říká.
Vinaři zároveň hledají nové exportní příležitosti. Podle Volaříka míří například do Jižní Koreje nebo Japonska. Ani nové trhy ale podle něj nedokážou plně nahradit pokles evropské poptávky. „Snížení produkce pro většinu vinařů znamená snížení příjmů a bude zřejmě docházet ke snižování nákladů propouštěním zaměstnanců,“ upozorňuje.
Příští rok může být pro vinaře zlomový
Pokles spotřeby vína není podle Půčka krátkodobým výkyvem. Evropské zásoby jsou vyšší, letošní sklizeň by měla být opět poměrně dobrá a spotřeba vína klesá už pátým rokem. „S ohledem na vyšší zásoby vína v Evropě, očekávání poměrně slušné sklizně a pokles spotřeby již pátým rokem pocítíme v příštím roce významnější rezonance, včetně uzavření nebo prodeje celé řady podniků,“ říká.
Podle Volaříka by se situace mohla dále zhoršovat, pokud se nepodaří lépe regulovat dovoz levných vín. „Pokud nedokážeme nastavit a prosadit objektivní legislativu, která by omezila ovlivňování českého trhu dovozem vín s nereálnou cenou a nízkou kvalitou, bude trvale docházet k deformaci českého vinařského sektoru,“ varuje. Půček proto považuje za důležitou spolupráci vinařského sektoru se státem a cílené legislativní změny, které by lépe chránily domácí producenty.
Zatímco Itálie řeší, jak omezit přebytek vína a stabilizovat trh, čeští vinaři stojí před širší výzvou – jak obstát v době klesající spotřeby, rostoucích nákladů a sílící konkurence levných dovozových vín.
Zdroj: autorský článek, oiv.int, unioneitalianavini.it, gamberorossointernational.com
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