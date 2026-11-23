Píše se listopad 1816 a v bolívijské Cochabambě umírá v krutých bolestech český přírodovědec poté, co vypije sklenici s jedem. Obětí úkladné vraždy nebo nešťastné náhody je Tadeáš Haenke – botanik, geolog, lékař, chemik a cestovatel, který v Praze vypustil první horkovzdušný balón, jako první Čech stanul v Austrálii a v Amazonii objevil největší leknín světa.
Zatímco v Bolívii po něm nesou jméno ulice i nemocnice, doma v Česku jeho dobrodružný osud stále stojí ve stínu slavnějších cestovatelů. Zemřel na vrcholu svých sil. Kdo mohl mít zájem na jeho smrti?
Šlo o tragický omyl, přirozené úmrtí, nebo promyšlený plán? Pátého prosince uplyne 265 let od jeho narození, jeho životní příběh ale fascinuje i po více než čtvrt tisíciletí.
Záhadná smrt
Poslední den jeho života obestírá tajemství stejně jako celou jeho životní dráhu. Čtyřiapadesátiletý muž (za měsíc má slavit 55 narozeniny, ale už se jich nedožije) balí na svém statku Buxacaxei do kufrů obrovské herbáře a sbírky na cestu do Evropy. Španělské úřady mu po více než pětadvaceti letech služby v Jižní Americe schválí návrat na rodný kontinent.
Podle dochovaného dopisu, který zaslal své nemocné matce, se na cestu domů těší: „Žádal jsem již krále o odvolání zpět do Španělska a zdejší úřad vydal zprávu o zásluhách, jež jsem si za dobu, co jsem v Americe musel žít, vydobyl. Jen sám Bůh ale ví, zda moje toužebné přání může být vyslyšeno.“
Z poslední věty tohoto dopisu je zřejmé, že má o uskutečnění cesty do Evropy určité obavy, které se osudově naplnily. V předvečer odjezdu v pondělí 4. listopadu 1816 však don Tadeo, jak se mu přezdívá, ulehá s horečkou do postele, ze které už nikdy nevstane. Služebná mu podá lék, místo úlevy ale přichází rychlá a bolestivá smrt. Podle úřadů šlo prý o pouhou záměnu léku za prudký jed určený k preparování sbírek.
V rozbouřené Jižní Americe, kde sílí krvavý boj za nezávislost na Španělsku, jen málokdo věří v nešťastnou náhodu. Tadeáš Haenke totiž sympatizuje s místními povstalci bojujícími proti španělské koruně. Pro koloniální úřady je nepohodlným svědkem i spojencem domorodců. Nejprve ho ovšem paradoxně uvězní povstalci, protože stále pobírá plat od španělské koruny, a krátce po propuštění ho pro změnu zatknou monarchisté pro podezření, že rebelům vyrábí střelný prach.
Teorií o úkladné vraždě se vyrojilo několik. Podle jedné Haenkeho otrávili jeho oblíbeným kukuřičným moučníkem s pomerančovou marmeládou, do kterého služebná přimíchala jed. Podle jiné byl motiv vraždy ryze majetkový – don Tadeo na svém statku otevřel doly na stříbro a nashromáždil cenné sbírky i peníze. Po jeho smrti se pak značná část jeho rukopisů, deníků a majetku za záhadných okolností ztratila.
Existuje však i prozaická lékařská alternativa, podle níž mohl náhlý kolaps po letech vyčerpávajících expedic ve velkých nadmořských výškách a tropických pralesích odpovídat cévní mozkové mrtvici nebo akutní otravě z infekce. Příběh o indiánské služebné s lahvičkou jedu se však v lidové paměti Bolívie natolik vžil, že se stal nedílnou součástí legendy o donu Tadeovi.
Než odjel dobýt svět, dobyl pražské nebe
Příběh muže, kterého v Jižní Americe dodnes uctívají, začal o pětapadesát let dříve na opačném konci planety. Tadeáš Haenke se narodil 5. prosince 1761 v Chřibské v Českém Švýcarsku do rodiny zámožného rychtáře a právníka. Na univerzitách v Praze a ve Vídni studoval filozofii, přírodní vědy i medicínu, byl také vynikajícím hudebníkem, kreslířem a kartografem.
Ve třiadvaceti letech ho nadchly zprávy o prvních letech bratrů Montgolfierů ve Francii a rozhodl se, že stejný zázrak předvede i v českých zemích. V roce 1784 sestrojil vlastní horkovzdušný balón a na pražském předměstí ho úspěšně vypustil k obloze. Stal se tak prvním průkopníkem balónového létání v českých zemích a rázem si získal pozornost vědeckých kruhů po celé habsburské monarchii.
Expedici nestihl, tak ji pronásledoval
Zlom v jeho životě přišel v roce 1789. Španělský král Karel IV. tehdy připravoval velkolepou vědeckou expedici kolem světa pod vedením mořeplavce Alessandra Malaspiny. Hledal špičkové přírodovědce a díky doporučení z Vídně se obrátil na mladého Čecha. Haenke nabídku bez váhání přijal, jenže do cesty se mu postavila byrokracie a zdlouhavé vyřizování cestovních dokladů.
Když konečně dorazil do španělského přístavu Cádiz, zjistil, že lodě expedice vypluly jen o několik hodin dříve. Mladík ovšem prokázal mimořádnou zarputilost a nasedl na nejbližší obchodní loď mířící do Jižní Ameriky, aby expedici dostihl. Osud mu ale přichystal další zkoušku.
V ústí řeky Río de la Plata u pobřeží dnešní Uruguaye jeho loď v bouři ztroskotala. Haenke si zachránil jen holý život a pár knih, které dokázal udržet nad hladinou. Pěšky a na koních pak přejel napříč jihoamerickým kontinentem přes Andy a v Chile skutečně hlavní expedici dostihl.
Společně s Malaspinou pak proplul Pacifik až na Aljašku, navštívil Filipíny a v roce 1793 zakotvil v zátoce Port Jackson na místě dnešního Sydney. Tadeáš Haenke tak vstoupil na australskou pevninu jako vůbec první rodák z českých zemí v historii a okamžitě se pustil do mapování tamní neznámé flóry.
Objevil královnu řek, slávu ale shrábli Britové
Zatímco se zbytek expedice vracel do Španělska, Haenke získal povolení zůstat v Jižní Americe a pokračovat ve výzkumu vnitrozemí. Právě tehdy narazil na svůj nejslavnější botanický objev, o jehož autorství ho však dějiny nespravedlivě připravily. V roce 1801 pádloval na kánoi po jednom z přítoků Amazonky v bolívijských pralesích, když v tůni spatřil rostlinu, jakou lidské oko v Evropě nikdy nevidělo.
Obří leknín měl kruhové listy o průměru přes dva metry se zdviženým okrajem, které bez potíží unesly i malé dítě, a kvetl obrovskými bílými až růžovými květy. Jeho zápisky a herbáře však zapadly ve španělských archivech, kam poslal více než padesát beden přírodovědného a etnografického materiálu.
O více než třicet let později narazili na stejný leknín britští botanici a pojmenovali ho po své panovnici – Victoria regia, tedy Viktorie královská. Skutečné prvenství českého vědce vyšlo najevo až mnohem později.
Indiáni ho milovali
Haenke se nakonec usadil v úrodném údolí bolívijské Cochabamby, kde si koupil statek a stal se pro místní obyvatele legendou pod jménem don Tadeo. Nebyl totiž jen teoretickým vědcem, ale také zázračným lékařem. V zemi zavedl povinné očkování proti pravým neštovicím, čímž zachránil tisíce životů, založil první jihoamerickou botanickou zahradu a učil místní zemědělce využívat nové plodiny i léčivé byliny.
Jeho mimořádná obliba mezi domorodými obyvateli však začala být trnem v oku koloniální správě. Haenke se naučil kečuánsky, otevřeně kritizoval kruté zacházení s indiány ve stříbrných dolech v Potosí a zastával se jejich práv. Když v regionu propukly boje za nezávislost, stal se pro španělské úřady nepohodlným svědkem, který by po návratu do Evropy mohl promluvit o brutalitě koloniálního režimu.
Bulvár a nemocnice v Bolívii, téměř ticho v Česku
Právě v této napjaté atmosféře přišel osudný 4. listopad roku 1816 a záhadná smrt po požití jedu. Spousta materiálu se ztratila, přesto po sobě zanechal monumentální dílo. Část jeho obrovských sbírek čítajících přes patnáct tisíc rostlin se po strastiplné cestě dostala až do Prahy, kde dnes tvoří jeden z nejcennějších základů botanických depozitářů Národního muzea. Většinu jeho cenných písemností pak uchovává Královská botanická zahrada v Madridu.
Zatímco v rodném Česku o muži, který předběhl svou dobu na zemi i ve vzduchu, ví jen hrstka zasvěcených a místních v Chřibské – kde na jeho rodném domě visí od roku 1885 pamětní deska a od roku 2002 tam funguje jeho muzeum –, na druhé straně planety je dodnes ctěnou osobností.
Ve třetím největším bolívijském městě Cochabambě, kde žije přes šest set tisíc lidí, ho zná naprostá většina obyvatel. Po českém géniovi nese jméno jedna z nejdelších hlavních tříd – Avenida Tadeo Haenke – stejně jako místní obchody či školy. A dodnes tam žijí jeho potomci, kteří údajně vzešli z jeho poměru s hospodyní Franciscou.
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Zdroj: Národní muzeum, autorský článek
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