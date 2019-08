Českou Miss se stala Barbora Hodačová, Česko-Slovenskou Miss Vavrušková

Vítězkou letošního ročníku soutěže Česká Miss se stala třiadvacetiletá Barbora Hodačová z Teplic. Vrcholem večera v Hudebním divadle Karlín (HDK) v Praze bylo vyhlášení Česko-Slovenské Miss 2019, kterou se stala dvacetiletá Češka Klára Vavrušková z Kostelce nad Orlicí.

Nadnárodní projekt vznikl spojením soutěže krásy Česká Miss s Miss Universe Slovenskej republiky. Nejhezčí dívkou Slovenska byla v neděli večer vyhlášena třiadvacetiletá Laura Longauerová z Detvy. Česká Miss a Miss Universe Slovenskej republiky budou reprezentovat svoji zemi na soutěži Miss Universe.

Česko-Slovenská Miss 2019 Vavrušková získá kontrakt za 100 000 eur, v přepočtu přes 2,5 milionu korun, a byt v Praze. Zároveň zvítězila v soutěži Miss Earth. Potěšila tím své příznivce, kteří v zaplněném sále už před začátkem večera vyvěsili plakát s nápisem Kláriska je naše misska!

Spolu s Vavruškovou na celosvětovou soutěž konanou letos na Filipínách pojede vítězka slovenské Miss Earth Stanislava Lučková z Košic. V roce 2012 v celosvětové soutěži Miss Earth zvítězila česká zástupkyně Tereza Fajksová.

Hodačová a Longauerová dostaly korunky zdobené zlatem, stříbrem, dvěma modrými topazy, sedmi diamanty a jednadvaceti sladkovodními perlami. Cena každé z korunek přesahuje 400.000 korun. Zlatníci se snažili najít společný motiv obou států, proto je ozdbobily národními barvami.

O vítězkách rozhodla porota, v níž zasedli zástupci sponzorů, bývalé účastnice soutěže miss nebo herec Martin Dejdar. O Česko-Slovenské Miss 2019 rozhodla porota v součtu s hlasy televizních diváků zasílaných sms. Čtenáři Blesku pak zvolili Českou Miss internet, kterou se stala Karolína Kokešová z Brna.

Česko a Slovensko dnes večer volí královny krásy a své želízko v ohni má i @hkregion! Jednou z dvanácti finalistek je 20letá Klára Vavrušková z Kostelce nad Orlicí. Soutěží pod číslem 10. Držíme palce! ✊ pic.twitter.com/F8jiAugAgA — Královéhradecký kraj (@hkregion) August 25, 2019

Večerem v přímém přenosu Prima FTV provázel Libor Bouček. V doprovodném programu vystoupili zpěváci Mikolas Josef a Niko, slovenskou stranu zastoupil Miro Žbirka a nechyběla ani ukázka z muzikálu HDK Čas Růží v podání Jana Kopečného.

"Nejsem stálým sledovatelem této soutěže, ale myslím, že to je jeden z povedených ročníků. V zákulisí většinou bývá chaos a hrozná nervozita, ale já to nepociťoval. Zdálo se mi, že všichni byli ve velké pohodě. Samozřejmě že finalistky jsou nervozní, ale mám pocit, že si to i užívají," dodal Kopečný, který zazpíval skladbu Dám dělovou ránu známou z repertoáru Karla Gotta.

Záleží nejen na kráse, ale i na osobnosti

Soutěž, která podle organizátorů hledá nejen krásu, ale i osobnosti, zaměstnala na dnešní večer 12 vlasových stylistů a sedm vizážistek. Její součástí byl souboj módních tvůrců i promenáda v plavkách.

Před ní moderátor Bouček připomněl, že letos v červenci ekvádorská metropole Quito zrušila soutěž královny krásy Miss Ecuador, protože podle zástupců radnice takové klání vytváří pokřivené stereotypy o roli ženy ve společnosti.

Obnovená soutěž Miss se v Česku koná tři desítky let. Soutěži Miss České republiky, kterou od roku 1989 pořádal Miloslav Zapletal, konkurovala od roku 2005 Česká Miss. Obě soutěže se sloučily od ročníku 2011.

Značku Česká Miss koupila podnikatelka Marcela Krplová a následně se v roce 2016 dostali do vedení bývalá česká vicemiss z roku 2007 Eva Čerešňáková s podnikatelem Martinem Ditmarem. Loni oba prodali své podíly ve společnosti Miss Events, která organizovala poslední dva ročníky soutěže Česká Miss. Koupila je mezinárodní kosmetická společnost Juliette Armand.