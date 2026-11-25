Ještě před pár dny to venku vypadalo na předjaří. Teď se Česko chystá na sněhovou nadílku, která může na některých místech dosáhnout dvaceti centimetrů. Zasněžené ulice ale ještě neznamenají, že zima skutečně převzala vládu. Meteoroložka Dagmar Honsová vysvětluje, co rozhodne o tom, zda sníh vydrží, proč se letošní polární vír rozpadl tak brzy a jaké vyhlídky mají milovníci zimy na další měsíce.
Česko čeká už ve čtvrtek sněhová nadílka, jakou si mnozí spojují spíš s lednem. Na některých místech má napadnout až dvacet centimetrů sněhu, a to nejen na horách, ale také v nižších polohách.
Pro milovníky zimy je to lákavá představa. Zvlášť po letech, kdy se na pořádnou sněhovou pokrývku v řadě míst čekalo marně.
„Během poslední listopadové dekády není sněhová pokrývka v nížinách neobvyklá, a to ani v posledních letech,“ upozorňuje meteoroložka Dagmar Honsová. Připomíná například listopady 2023, 2021, 2010 nebo 2007. A ještě mnohem výraznější sněhovou nadílku zažila Praha v roce 1969, kdy tam napadlo čtyřicet centimetrů sněhu.
Sněhové vločky na konci listopadu tedy nejsou žádnou anomálií. Překvapivý byl spíš prudký kontrast s počasím předchozích dnů, kdy teploty dosahovaly patnácti stupňů a venku jsme běhali v tenkých kabátech. Ostatně stará pranostika svaté Kateřiny, která připadá na 25. listopadu, s příchodem zimy v tomto období počítá: Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
Sníh zůstane, nebo zase zmizí?
Největší otázka teď zní, zda se z listopadové nadílky vyvine skutečná zima. Na horách jsou vyhlídky zatím nadějné. Na vrcholcích Krkonoš už leží téměř půl metru sněhu a další příděl může lyžařskou sezonu dobře nastartovat. Jenže zkušenosti posledních let velkým očekáváním příliš nepřejí.
„Pokud se k oblevě přidají vydatné srážky a silný vítr, který urychluje odtávání sněhu, může roztát prakticky všechno. V posledních letech se to stávalo často,“ říká Honsová. Pokud ale sněhová pokrývka odolá prvnímu oteplení, mohou se lyžaři dočkat slibného začátku sezony. V nížinách bude situace složitější. Právě tam se sníh v posledních letech často udržel jen krátce.
O zimě se rozhoduje vysoko nad námi
Do debat o letošní zimě vstupuje ještě jeden výrazný hráč: polární vír. V poslední době se o něm mluví především v souvislosti s jeho neobvykle časným rozpadem a možností, že by jeho narušení mohlo ovlivnit počasí v Evropě.
Očekávané sněžení v Česku s ním ale podle Honsové nesouvisí. O sněhovou nadílku se postarala tlaková níže spojená s frontálním systémem nad severní Itálií. Předčasný rozpad polárního víru přesto stojí za pozornost. Jeho vývoj totiž může ovlivňovat proudění v atmosféře a tím i počasí, které nakonec pocítíme na vlastní kůži.
Automaticky však neplatí, že narušený polární vír znamená mrazivou zimu. O tom, zda se studený vzduch dostane až do střední Evropy, rozhoduje také další důležitý atmosférický jev: tryskové proudění. Meteorologové mu říkají jet stream. Jde o úzký pás velmi rychle proudícího vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. Jeho rychlost se pohybuje přibližně mezi 110 a 500 kilometry za hodinu. Ačkoli ho člověk nemůže pozorovat ani pocítit přímo, jeho poloha výrazně ovlivňuje počasí pod ním.
„Pokud se jet stream drží severněji od našeho území, blokuje postup tlakových níží a u nás panuje teplé a suché počasí. Pokud leží na jih od nás, bývá to větší rokenrol,“ popisuje Honsová. Právě změny a vlnění tohoto vzdušného pásu mohou rozhodovat o tom, zda se k nám dostane studený vzduch, nebo naopak převládne teplejší počasí. Ani rozpad polárního víru přitom automaticky neznamená, že se proudění nastaví tak, aby Česku přineslo dlouhé mrazivé období.
Zima jako jaro? Modely milovníky sněhu nepotěší
A jak tedy vypadají vyhlídky na prosinec, leden a únor? Kdo doufal v návrat zimy, jakou si pamatuje z dětství, zatím nemá příliš důvodů k optimismu. Dlouhodobé předpovědi se podle Honsové přiklánějí k teplotně nadprůměrné zimě. „Ale rozhodně zatím není vyloučené, že přijde delší chladnější období,“ upozorňuje meteoroložka.
Ani teplotně nadprůměrná zima totiž nevylučuje pořádné mrazy, sněhové závěje nebo několik týdnů se zimním počasím. Rozdíl je v tom, jak dlouho takové období vydrží a zda se sněhová pokrývka udrží i mimo hory.
Co tedy v příštích týdnech sledovat? Podle Honsové především tryskové proudění. Jeho poloha a proměny mohou napovědět, zda nad Evropou převládne teplé a stabilní počasí, nebo zda k nám pronikne další vlna studeného vzduchu. Listopadový sníh tak možná předznamenává začátek pořádné zimy. Stejně tak ale může jít jen o krátkou ochutnávku, po které se znovu vrátí teplejší počasí.
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Zdroj: autorský článek
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