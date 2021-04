Česko poskočilo v digitální gramotnosti. Díky online výuce jsou žáci samostatnější

Už přes rok se velká část žáků vzdělává doma, hovoří se o ní jako o ztracené generaci. Jenže podle mnohých odborníků se zapomíná na výhody online výuky. Kromě pokroku v digitálních dovednostech učí děti zodpovědnosti a samostatnosti. Učitele zase nutí žákům více důvěřovat.

Dvanáctiletý Jakub se už téměř rok učí z domova. Chybí mu sice spolužáci, styl výuky mu ale vyhovuje. Naučil se lépe pracovat s počítačem, tempo výuky si určuje sám a obvykle práci stihne za kratší dobu, než kterou trávil ve škole. Není sám, výhody online výuky vnímají i odborníci. I přes všechna zmiňovaná negativa totiž děti učí i nesmírně cenné věci, které by jim klasické české školství jinak nedalo.

"To, co bychom se snažili dělat ve státním školství roky, se nyní podařilo za jediný rok. Ta daň je velká, zejména v některých věkových skupinách, ale digitální gramotnost se určitě zvýšila," říká psycholog a lektor vzdělávacích programů Petr Šobra. Výhody podle něj pocítí zejména nastupující ročníky, mnoho výhod online výuky totiž ve školství už zůstane. "Školy, které si nyní náš školní informační systém Edookit objednávají, vnímají, že ho nevyužijí jen v pandemii, ale že se systém výuky posune v budoucnu více digitálně," říká Roman Vejražka, výkonný ředitel Edookitu.

Počítač není jen na hraní

Stát poslal základním školám na technické vybavení skoro jeden a půl miliardy korun. Díky tomu a různým sbírkám se také téměř do každé domácnosti podařilo dostat počítač. "V prvních týdnech jsme žáky učili připojovat se na videokonference, odevzdat úkoly, ovládat různé funkce. Postupně jsme začali používat různé aplikace, bylo nutné je zavádět postupně, abychom děti nezahltili. Doufám, že i po návratu do lavic se nám podaří je dále využívat," říká učitelka základní školy Hutník Olga Fialová, která se orientuje na digitální gramotnost. Žáci na nižším stupni se podle ní během online výuky naučili základy digitální gramotnosti, ti starší poznali, že počítač lze využívat i na jiné věci než na sledování seriálů. Vyhledávají si informace, zpracovávají v různých programech úkoly a učí se používat dosud neznámé aplikace.

Online výukou se ale neučí jen žáci, celkově může podle odborníků prospět nastavenému způsobu vzdělávání v Česku. "Při distanční výuce vyšlo najevo, jak moc máme potřebu my učitelé žáky neustále vodit za ruku, všechno jim do detailu organizovat, předepisovat, ukazovat. A najednou, když měly děti pracovat doma samy, byli jsme všichni ztraceni. Učitelé přišli o ten svůj "bič" a museli hledat jiné nástroje, jak děti motivovat k práci," popisuje dále Fialová. Děti tím podle ní najednou dostaly prostor pro samostatnou práci, organizaci svého času, zodpovědnost za vypracované úkoly, dodržování termínů. "Učitele mají sníženou míru kontroly, musí dětem více věřit," dodává Šobra. Navíc se zvyšuje i digitální gramotnost samotných učitelů, ukazuje to zvýšený zájem o webináře, které pedagogy seznamují s aplikacemi pro online vzdělávání. "Účast loni jednoznačně oproti minulým rokům vzrostla," potvrzuje Vejražka.