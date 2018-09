Češi si zkusí digitální detox. Na Den offline vypnou mobily a odpojí se z internetu

Cílem je upozornit na stále větší závislost života na internetu a sociálních sítích.

Akce Den offline vyzve lidi, aby si 29. září vypnuli mobily a odpojili se od internetu. Cílem je upozornit na stále větší závislost života na internetu a sociálních sítích. Uvedli to organizátoři akce z webového magazínu Flowee.cz.

"Představte si, že neexistují mobily ani internet. Když chcete s někým mluvit, jdete to udělat z očí do očí. Když někomu chcete něco sdělit, musíte osobně nebo napsat dopis. Místo hraní počítačových her skáčete panáka, místo chlubení se fotografiemi se svou drahou polovičkou na sociálních sítích s ní vyrazíte do ulic, mezi lidi. Najednou zjistíte, že moderní technologie jsou opravdu jen nástroje, že v komunikaci jde hlavně o to, co říkáme, komu - a ne jak," uvedli organizátoři.

Lidé, kteří se k akci chtějí připojit, se, vedle toho, že budou v sobotu 29. září "offline", mohou vyfotit s cedulkou #denoffline a k tomu připsat větu, proč se připojili. Fotku pak umístí na osobní nebo firemní sociální síť.

Dny offline nebo tzv. digitální detoxy již v minulosti v tuzemsku vyhlašovaly například některé školy nebo instituce. V zahraničí šli ještě dál, například indonéský ostrov Bali letos v březnu na jeden den centrálně vypnul mobilní internet, aby si lidé více užili posvátný den.

