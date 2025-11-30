České sklo ve světě Duny. Jak se tuzemské unikátní objekty dostaly do seriálu HBO

A jak to celé vzniklo? Filmaři už znali dvě díla autorů a sami oslovili Crystal Caviar s tím, že by je rádi použili pro natáčení. Když pak vstoupili do ateliéru, okouzlil je celý svět českého skla natolik, že výběr se rychle rozrostl na deset objektů.
A diváci je mohou zahlédnout v sídle rodu Atreidů, jednom z klíčových prostředí příběhu.
Umění, které fascinuje detailností i velikostí
Mezi vybranými díly byla i socha, jejíž výroba trvala celý rok, a třeba ta, kterou Vlastimil Beránek pokryl 24karátovým zlatem. Taková ruční práce má nejen obrovskou uměleckou, ale i finanční hodnotu - i proto byla největší výzvou celého projektu logistika. "Největší výzvou bylo balení," směje se spoluzakladatel Crystal Caviar Marek Landa. "Museli jsme se ujistit, že všechny objekty budou pro převoz opravdu dobře zabalené a že bude o vše postaráno i během natáčení," dodává.
Pro rodinnou firmu, založenou v roce 1995 v severních Čechách, je to navíc obrovská prestiž. "Velmi si vážíme možnosti ukázat naše umělecká díla celému světu," dodává Landa.
Duna však není jedinou filmovou produkcí, kde české sklo zazářilo. Skleněné objekty umělce Jaroslava Proška mají za sebou už účast ve sci-fi hororu Prometheus a akčňáku 6 Underground.
Mezinárodní úspěchy
Crystal Caviar stojí za řadou světových rekordů i unikátů. Patří mezi ně například největší celoleštěná křišťálová socha Venuše na světě, vytvořená Vlastimilem Beránkem. Socha váží 243 kilogramů a během Expa 2020 v Dubaji si ji prohlédlo úctyhodných 1,3 milionu návštěvníků. Dnes ji mohou zájemci vidět v Depo Moto Art v Plzni.
Dalším impozantním dílem je světelná instalace Jaroslava Proška v nákupním komplexu Solitaire Mall v Rijádu - nejdelší lustr světa, měřící 228 metrů. Není proto překvapením, že je zapsán v Guinnessově knize rekordů.
Příběh těchto výrobků tak dokazuje, že české sklo má stále výjimečnou sílu - dokáže uchvátit filmaře z Hollywoodu, návštěvníky světových výstav i luxusní klientelu po celém světě. A teď ozdobilo i svět Duny, kde se budoucnost potkává s legendou.