České kávové zvyky se mění a Lavazza a espresso kultura jsou na vzestupu

Káva je oblíbeným nápojem Čechů, pije ji více než tři čtvrtiny tuzemské populace starší patnácti let.

Zatímco dříve v českých domácnostech převládala instantní káva, v současnosti je na vzestupu nový trend - espreso kultura, jejíž nárůst potvrzují i prodejci. Popularita espresso kultury se vyznačuje zvyšujícím se zájmem Čechů o kvalitní zrnkovou kávu. A hospodářské výsledky společnosti Lavazza tento trend dále potvrzují.

Ještě před pár lety byla instantní káva součástí ranního rituálu mnoha Čechů. Nyní však v segmentu kávy dochází k poklesu prodeje instantní kávy, a to až o 272 milionů korun za poslední dva roky.2 Naopak kategorie RG, kam patří zrnková káva, mletá káva nebo kávové kapsle, za poslední tři roky vzrostla o 7 procent.3 Za tímto nárůstem stojí zejména vysoce kvalitní zrnková káva (růst o 23 procent za poslední tři roky).3 Velmi pozitivní jsou také výsledky společnosti Lavazza právě v kategorii zrnkové kávy, která za poslední tři roky rostla dvakrát rychleji (+32 procent CAGR).3

"Zvyklosti českých spotřebitelů se rozhodně mění, kávová zrna jsou nyní vnímána jako prémiový, "čistý" produkt. V očích spotřebitelů nejsou zrna zpracována, a proto přináší sofistikovanější výsledný chuťový požitek. Na vývoj trendů reagují také naši zákazníci. Uvědomují si velký potenciál této produktové kategorie, uznávají její rostoucí poptávku a díky tomu začínají zrnkové kávě věnovat více prostoru v regálech," komentuje Massimo Pepe, Eastern Europe & Export Markets Director ze společnosti Lavazza.

Rostoucí poptávka po zrnkové kávě

Růst hodnoty zrnkové kávy je způsoben především nárůstem objemů ve formě zvětšování balení produktů a jejich širší dostupnosti: průměrný počet prodaných kusů vzrostl o 7 procent.3 Trendem se stávají zejména kilová balení (průměrná velikost balení 688 g), která jsou dostupná již ve všech typech obchodů.

"V souladu s aktuálními trendy je také růst hodnoty kávových zrn Lavazza, který je podpořen přechodem k nabídce většího balení produktů, především 1 kg. Tato gramáž je naší nejprodávanější napříč všemi značkami portfolia: od nejprémiovějších a nejvzácnějších směsí stoprocentní arabiky, jako jsou Lavazza Qualità Oro a Espresso, až po produkty se směsí

arabiky a robusty, jako je řada Lavazza Crema. Na druhou stranu zásadní roli v růstu naší zrnkové kávy sehrálo rozšíření distribuce, zejména v hypermarketech a supermarketech, které jsou dvěma největšími a nejrychleji rostoucími kanály," dodává Massimo Pepe.

Italská prémiová káva

Lavazza je mezinárodní značka se silně autentickými italskými kořeny, která je synonymem prvotřídní kávy. Její historie sahá až do roku 1895, kdy byla založena v historickém centru Turína. V současné době společnost každoročně vyrobí více než 30 miliard šálků prémiové kávy Lavazza, kterou pijí lidé po celém světě. Její celosvětová přítomnost je výsledkem více než 125 let růstu, díky němuž se společnost stala jedním z předních hráčů na světové kávové scéně s obratem přes 2,3 miliardy eur a portfoliem špičkových značek, které jsou lídry na svých trzích.

Lavazza na českém trhu

Značku Lavazza zná téměř každý Čech (znalost značky je 76 procent). Česká republika je pro společnost klíčovou geografickou oblastí s velkým potenciálem, a to ve všech segmentech, ve kterých působí: vedle kancelářského kávového servisu a prodejních automatů jsou to také stravovací služby či maloobchodní prodejní kanály.

"Navzdory našemu současnému specifickému postavení na českém trhu máme velké ambice. S využitím bezkonkurenčních odborných znalostí, jedinečného dědictví a vrozeného inovačního ducha chceme do tří let více než zdvojnásobit náš obchodní a tržní podíl v České republice a prostřednictvím strategických kroků, získat vedoucí postavení v prémiovém segmentu a relevantní roli v rámci hlavní kategorie pražené a zrnkové kávy. Základním prvkem úspěchu je spolupráce s místními spolehlivými partnery: COFFEE BREAK v segmentech maloobchodu, FS a OCS; Café Klub, Automatic Café System a Very Goodies v segmentu prodejních automatů. Prioritou je neustále se přizpůsobovat potřebám a preferencím spotřebitelů," komentuje Massimo Pepe.

Rozšíření distribuce, intenzivní práce a spolupráce s místními zákazníky představují hlavní faktory pro dosažení těchto cílů, které jsou podporovány některými dalšími klíčovými aktivitami. Hovoříme například o zvýšení podílu výrobků Lavazza na pultech českých obchodů s cílem přiblížit se spotřebitelům s autentickou nabídkou výrobků, která má ambici naplnit jejich vysoká očekávání v návaznosti na kvalitu a produktový výběr.

Společnost Lavazza také významně investovala v České republice do komunikace, která pokrývá všechny distribuční kanály. Cílem je kontinuálně posilovat povědomí o značce, a proto věnuje společnost velkou pozornost reklamě a zviditelnění značky v klíčových prodejnách, přičemž spolupracuje s místními distributory a předními maloobchodními řetězci. V této souvislosti připravuje speciální projekt v oblasti Food Service, který do konce letošního roku zajistí lepší viditelnost značky v klíčových prodejnách v rámci celého trhu. Významná je například spolupráce se sítí kin Cinema City, kde si mohou návštěvníci vychutnat kávu Lavazza a získat tak pravý italský kávový požitek, nebo na Letišti Václava Havla, kde byly instalovány značkové prodejní automaty.

