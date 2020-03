Češka uvízla v hostelu v Peru. Hlídají nás vojáci jako ve vězení, dochází jídlo, říká

O víkendu přistálo na letišti Václava Havla repatriační letadlo z Jižní Ameriky. Zpět domů přepravilo Čechy, které pandemie koronaviru uvěznila v zahraničí. Ne všichni se ale na palubu dostali. Cestovatelka Klára Höllgeová zůstává izolovaná v hostelu na jihu Peru, odkud ji tamní vláda nechce pustit. "Nemůžeme odjet, východ hlídají vojáci a dochází tu jídlo. Hrozí nám vězením," říká.

Klára Höllgeová vyjela do Peru na několik měsíců cestovat. Poslední dny bydlela v hostelu v Cuzcu na jihu Peru v Andách, kde se ale potvrdily dva případy koronaviru, a od té doby platí v ubytování striktní karanténa.

"Řekli nám, že karanténa bude trvat jeden až tři měsíce. Východ hlídají vojáci a my nesmíme vycházet z pokojů. Je to tu jako ve vězení. Můžeme jen na jídlo do jídelny, ale musíme mít roušky a metrové rozestupy. Za porušení pravidel nám hrozí tři až šest let vězení," říká pro Aktuálně.cz bezradná Češka.

Klára je v hostelu už patnáct dní, a jak sama popisuje, prostředí tam není žádná idylka. "Je tu hrozné jídlo, k večeři máme jen suchý toast. Dochází mýdlo, dezinfekce a problém je i se zásobováním potravin. Jeden host, který trpí nízkým cukrem, tady omdlel," popisuje Höllgeová podmínky izolace.

V hostelu jsou podle ní uvězněni lidé různých národností, dva jsou navíc zdravotně indisponováni a potřebují lékařskou pomoc. "Jeden člověk je po operaci štítné žlázy, druhý je po operaci srdce. Když oba mluvili se zástupci zdejšího ministerstva zdravotnictví, tak se nedozvěděli žádné konkrétní informace ohledně léků, které potřebují," vysvětluje Češka.

Letadlo odletělo beze mě

Klára Höllgeová měla o víkendu přiletět do Prahy, protože česká ambasáda z Limy vysílala repatriační let. Podle velvyslance v Peru Michala Sedláčka letadlo přivezlo 112 Čechů, šest Izraelců a 30 dalších občanů evropských zemí. Klára ale mezi cestujícími nebyla.

Mission accomplished! Dnes v sobotu 28. 3. ve 14.15 odletel z Limy smer Praha cesky special se 112 Cechy, 6 Izraelci a 30 Evropany na palube. Vice nez dvoutydenni snazeni celeho tymu #velvyslanectviCRvLime prineslo sve vysledky! Dekuji vsem, jez nam pomohli, byt treba jen radou! pic.twitter.com/7fPMhgzlgR — Michal Sedlacek (@msedlacek67) March 29, 2020

"V pátek odjížděl z Cuzca do Limy autobus organizovaný českou ambasádou, na který jsem chtěla nastoupit. Čeští diplomaté se zaručili za moji přepravu a nutnou karanténu. Manažer hostelu mi však odmítl odemknout dveře. I ostatní hosté mají problém s odjezdem, přestože mají i dopis od peruánské vlády."

Uvězněná cestovatelka chválí činnost české ambasády v Limě, diplomaté podle ní reagují rychle a snaží se bezradným lidem pomoct. "Problém je na straně peruánské vlády, která neodpovídá na e-maily, odmítá povolit repatriační lety a klade si nesmyslné byrokratické podmínky," tvrdí Češka.

Podle peruánské regionální sekce ministerstva zdravotnictví v Cuzcu se hostel stal ohniskem nákazy. "Dne 24. března se v laboratoři potvrdil pozitivní nález koronaviru u dvou cizinců v hostelu Pariwana. Vzhledem k tomu, že jde o ubytování, kde je zhruba 26 různých národností, rozhodli jsme se nařídit izolaci všech hostů i zaměstnanců hostelu, aby se předešlo dalším nákazám," informuje magistrát v Cuscu.

Peruánská vláda nařídila během koronavirové krize přísná opatření. Platí noční zákaz vycházení, a navíc je vydán úplný zákaz pohybu s výjimkou nákupu potravin a léků v okolí bydliště. Do práce mohou jen ti zaměstnanci, kteří jsou považováni za nepostradatelné. Cizinci v hostelu proto musí zůstat v izolaci, jinak jim hrozí i několikaleté vězení.

S Klárou komunikujeme i třikrát denně, říká český velvyslanec

Česká ambasáda v Lime se snaží pro Kláru Hölgeovou vyjednat výjimku, aby se mohla vrátit zpátky domů. Velvyslanec Michal Sedláček její situaci dobře zná, se studentkou je ambasáda v neustálém kontaktu. "Každý den s ní telefonicky dvakrát až třikrát mluvíme, píšeme jí e-maily. Dokonce i já osobně jsem jí psal minulý týden e-mail, v němž jsem jí vysvětloval, že musí dodržovat nařízení a zákony peruánské vlády a že se nemůže účastnit sobotního repatriačního letu do Prahy, jelikož by tím porušila peruánský zákon upravující stav nouze," napsal velvyslanec Aktuálně.cz.

Sedláčkovi je zároveň divné, že by karanténa v hostelu trvala až do 19. dubna. "I když jsou v pravidla karantény v Peru, bohužel, mnohem přísnější než v Česku, oficiální stránky ministerstva zdravotnictví Peru hovoří obecně o 14 dnech. Ani nám není znám důvod, proč by měla karanténa v tomto hotelu trvat až do 19. dubna, jak uvádí hoteliér dle vyjádření Kláry Höllgeové. V oficiálním dokumentu regionálního ministerstva zdravotnictví regionu Cuzca, který máme k dispozici ze strany hotelu, se také nic o 19. dubnu nehovoří."

Aktuálně.cz kontaktovalo i manažera hotelu, do vydání článku ale neposlal odpovědi. Podle Sedláčka zůstaly v Peru v izolaci celkem tři dívky. Dvě pobývají v Cuzcu a jedna v Limě. Pravidla v Peru jsou velmi striktní a česká ambasáda musí pro Češky vyjednat výjimky.

"Spolupráce s peruánskými orgány je nesmírně těžká," podotýká velvyslanec. "Všechny země, včetně USA nebo Německa, jen těžko od peruánských úřadů získávají potřebná povolení. České republice trvalo téměř týden, než peruánské úřady odsouhlasily repatriační let. Dnes musel být kvůli chybějícímu povolení zrušen repatriační let Německa z Iquitos do Limy."

Podle českého velvyslance se situací v Cuzcu zabývají i ostatní státy Evropské unie, neboť i ty tam mají své občany v karanténě. "Připravujeme společný postup vůči vládě Peru a regionální vládě v Cuzcu. Určitě se budeme snažit umožnit pro slečnu Kláru i pro obě ostatní Češky repatriaci hned po uplynutí jejich karantény. Věřím, že se to povede, zatím se nám podařilo přemístit všechny ostatní občany České republiky nejdříve do Limy a následně do Prahy, a to jako první evropské zemi," dodává Sedláček.

