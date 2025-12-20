Marek Obtulovič se před lety usadil ve Vietnamu a dnes patří mezi výjimečné zahraniční architekty působící v Hanoji. Spolu s česko-vietnamským týmem navrhuje domy, kde se prolíná tradice, moderní přístup a každodenní život v náročném klimatu.
Navrhování domů ve Vietnamu znamená hledání rovnováhy mezi chaotickým ruchem přelidněných ulic a potřebou klidu a soukromí, mezi náročným tropickým klimatem a komfortem bydlení, mezi tradičními hodnotami a současnou architekturou. S těmito kontrasty se denně setkává Marek Obtulovič, spoluzakladatel česko-vietnamského studia ODDO architects.
Ateliér sídlí přímo v centru Hanoje. Ulice tu jsou zaplněné motocykly, pouličními prodejci a nepřetržitým hlukem. Projekty ODDO architects se však od běžné produkce rychlých staveb výrazně liší.
„Od začátku bylo jasné, že Hanoj není město, kde jen něco postavíte a odjedete,“ říká Marek Obtulovič. „Je potřeba pochopit rytmus města, mentalitu lidí, místní kulturu i klima. Každý návrh musí reagovat na konkrétní prostředí, jinak nemůže dlouhodobě fungovat.“
Marek spolupracuje se svou manželkou Mai Lan Chi, architektkou s vietnamskými i českými kořeny, kterou poznal během studia architektury v Brně. Společně vytvořili profesní i životní partnerství. Studio vedou spolu s dlouholetým přítelem, vietnamským architektem Nguyen Duc Trungem.
Česko-vietnamský tým
„Často se nás ptají, jestli jsme český, nebo vietnamský ateliér,“ usmívá se Marek. „V Česku jsme česko-vietnamská kancelář, ve Vietnamu zase vietnamsko-česká. Právě propojení obou zkušeností nám umožňuje navrhovat stavby, které obstojí v obou kontextech,“ dodává.
Vietnam sice má přibližně sto milionů obyvatel, přesto podle Marka funguje komunita cizinců velmi komorně, zkrátka jako jedna velká vesnice. „Jsem si téměř jistý, že jsem jediný český architekt pracující ve Vietnamu. U Mai je to podobné, přestože má obě občanství.“
Název ODDO má čistě český původ. Vznikl jako slovní hříčka vyjadřující myšlenku navrhování „od–do“ – tedy od prvního konceptu až po nejmenší detail při realizaci. „Chtěli jsme tím vyjádřit autorský přístup, který se nezastaví u návrhu, ale řeší i každodenní fungování domu. Nguyenovi se ten koncept líbil,“ doplňuje Marek.
Ateliér si zakládá i na dohledu nad realizací, proto oni sami nebo členové jejich týmu kontrolují stavby téměř každý den. Stabilně pracují v přibližně dvanáctičlenném kolektivu a často přijímají zahraniční stážisty, včetně studentů z Česka.
Podle Marka je práce architekta ve Vietnamu zásadně odlišná od českého prostředí. „V Česku máte jasně dané normy, čtyři roční období a relativně předvídatelné podmínky. Tady se potýkáte s extrémní vlhkostí, monzunovými dešti, prachem, hlukem a rychle se měnící infrastrukturou. Každý projekt je hledáním kompromisu mezi ideálem a realitou,“ říká, co ho práce naučila.
Jiná pravidla než v Evropě
Různé přístupy ateliér ilustruje na trojici rodinných domů označených jako VH House, CH House a TH House. Jejich názvy vycházejí z iniciál jmen majitelů – například VH House patří paní Van a panu Hungovi.
VH House ukazuje, jak lze i v husté městské zástavbě vytvořit propojení s přírodou. Dům stojí na malé parcele, ale jeho koncepce je založená na systému vnitřních dvorů a střešních zahrad, které přivádějí do interiéru světlo, vzduch a pocit soukromí.
„Majitelé si přáli zachovat zahradu, ovocné stromy i možnost pěstování zeleniny, které měli před výstavbou,“ vysvětluje Marek. „Proto jsme zahrady integrovali do každé obytné části domu od obývacího pokoje po kuchyni. Stavba tak doslova dýchá a umožňuje každodenní kontakt s přírodou, což je v Hanoji velmi vzácné.“
Jednotlivé prvky domu mají vždy jasnou funkci: perforované stěny filtrují světlo, střešní terasy pomáhají regulovat teplotu a dešťová voda se znovu využívá k zavlažování. „V místním klimatu se teplota během dne může zvýšit i o patnáct stupňů a vzduch je těžký. Bez promyšleného stínění a přirozeného větrání by byl život v domě velmi nepříjemný,“ popisuje Marek.
CH House – dialog tradice a současnosti
CH House představuje spojení tradičních vietnamských principů s moderním pojetím vícegeneračního bydlení. Stejně jako historické úzké hanojské domy pracuje s vnitřními dvory, které jsou přizpůsobeny současnému způsobu života.
„Dvorky zde zajišťují světlo, ventilaci i místo pro setkávání, práci nebo odpočinek,“ vysvětluje Marek. Dům má dvojitou fasádu – vnější vrstvu tvoří perforované cementové bloky, vnitřní pak sklo. Toto řešení chrání interiér před hlukem a prachem, zachovává soukromí a zároveň vizuální kontakt s okolím.
Architekt zdůrazňuje, že při návrhu je nutné respektovat každodenní návyky obyvatel: ranní vaření venku, hry dětí na dvoře nebo večerní společné posezení. „Pokud architektura tyto momenty neumožní, dům nikdy nebude úplný,“ dodává, proč je pro Vietnamce tak důležité ono propojení „zevnitř-ven“.
TH House – malý dům, velké uznání
TH House dokazuje, že i velmi omezený prostor lze proměnit v plnohodnotné bydlení. Nedostatek místa je ve vietnamských městech běžný, proto jsou domy často úzké a rostou spíše do výšky.
„Každý centimetr musí mít smysl,“ říká Marek. „Řešili jsme, jak dostat dovnitř světlo, vzduch, zeleň i přirozený pohyb lidí. Výsledkem je flexibilní, útulný dům, který si zachovává otevřenost.“
Právě tento projekt přinesl letos ateliéru významné mezinárodní ocenění – hlavní cenu na Monsoon Architecture Awards v Indii. Soutěž se zaměřuje na stavby schopné obstát v monzunových podmínkách. „Porota hodnotí především funkčnost v praxi. Práci s vlhkostí, dešti, větráním a světlem. To, že jsme uspěli, potvrzuje, že náš přístup má smysl i mimo Vietnam,“ vysvětluje český architekt.
Podle něj je silným signálem i samotné uznání mezinárodní poroty. „Ukazuje se, že nemusíme používat univerzální řešení. Kombinace evropských zkušeností a místní reality má svou hodnotu.“
Resorty, restaurace a návrat k přírodě
ODDO architects pracují také na projektech mimo městské prostředí, například na rezortech Yasmin Hill, AMI, Suoi Xia nebo Cam Thuy ve Vietnamu a na Srí Lance. Zde je hlavní výzvou práce s krajinou a minimalizace zásahů do okolí.
Studio se podílí i na návrzích restaurací Pizza 4P’s, vietnamské značky s japonskými kořeny. „Snažili jsme se propojit moderní design s tradičními prvky. Atmosféra restaurace vzniká z detailů jako světlo, materiály i uspořádání prostoru. Zážitek z jídla je dnes neoddělitelný od prostředí, ve Vietnamu je to ale stále poměrně nová myšlenka,“ říká Marek.
Život a práce v Hanoji
Do Česka Marek pravidelně létá, ale s Mai se před dvanácti lety rozhodli usadit v Hanoji, aby jejich děti vyrůstaly v místní kultuře. Práci ve Vietnamu popisuje jako náročnou, ale zároveň inspirativní. „Musíte se přizpůsobit místnímu tempu, vlhkosti, prachu, hluku, a někdy i výpadkům elektřiny během stavby,“ dodává s nadhledem.
Vietnam podle něj prochází bouřlivým rozvojem, který připomíná česká devadesátá léta, jen v mnohem rychlejším tempu. Vedle kvalitní architektury však vzniká i velké množství nekoncepčních staveb. „Současná architektura je tu stále spíše výjimkou, ale zároveň prochází obdobím znovuzrození,“ popisuje s tím, že právě proto tu má „nové“ bydlení podle něj ohromnou budoucnost.
