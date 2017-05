před 55 minutami

Šestnáctiletá skautka se při prvomájovém průvodu v Brně postavila čelem rozčilenému účastníkovi neonacistického průvodu. Okamžik zachytil fotograf Vladimír Čičmanec a snímek umístil na svém Facebooku. Za pár hodin nasbírala fotka tisíce lajků a příběh o hrdince dne převzala světová média včetně britského Guardianu i americké CNN.

Bylo pěkné odpoledne, první máj, protestů čas. Do průvodu v Brně přišli prvního května kromě příznivců krajní pravice také skauti. Mezi nimi byla tehdy i šestnáctiletá Lucie "Lála" Myslíková. Ta se díky jediné fotce Vladimíra Čičmance na Facebooku stala takřka přes noc slavnou.

Příběh o odvážné skautce převzaly britské weby The Independent, The Guardian, americké CNN, New York Times, zábavné servery Mashable, Huffington Post, Daily Dot, Reddit i Teen Vogue. Píšou o ní jako o hrdince dne.

Snímek zachycuje dívku ve skautské uniformě, která se baví s rozzuřeným účastníkem krajně pravicového pochodu. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Radio Wave Myslíková uvedla, že demonstrace se účastnila, protože to má podle ní smysl.

"Má smysl být vidět a slyšet a postavit se proti tomu, co se nám nelíbí. Je samozřejmě důležité být aktivní dlouhodobě, ale tyhle přímé akce mají taky velký dopad," sdělila v rozhovoru.

Okamžik, který zachytil fotograf Vladimír Čičmanec, získal tisíce lajků a snímek sdílelo téměř 1800 uživatelů Facebooku. Netrvalo dlouho a všimla si ho také zahraniční média.

Myslíková uvedla, že skauti měli bannery a občas něco skandovali: "Na druhé straně měli proslovy lidé, kteří říkali pro nás nepřijatelné věci. Někdo by možná řekl, že jsme je provokovali, ale podle nás bylo namístě ukázat, že jsme proti tomu, co říkají, i proti tomu, že tam vůbec jsou. A někteří z nich se prostě neudrželi a chtěli si to s námi vyříkat."

Skautka, která má kuráž

Myslíková se stala tváří pondělního střetu obou skupin na Moravském náměstí v Brně, ale také důvodem, pro který budou cizinci znát druhé největší české město nejen pro jeho designová bistra a hokejovou Kometu.

Sama dívka popisuje moment takto: "Nejdřív se začali s mým kamarádem trochu ostře bavit o tom, co je stát a národ. Kamarád říkal, že stát neexistuje a hranice nejsou a že na tohle už se vůbec nehraje. Ten pán to vůbec nechápal a byl trochu agresivní. Nikomu z nás nic neudělal, jen se nás párkrát dotkl a měl takový velký gesta, ale nic většího si dovolit nemohl. Myslím, že byl ale hodně naštvanej. Konkrétně se mnou se pak bavil o migraci a imigrantech a nakonec to skončilo tak, že mi říkal, že se bojí, že mě někdo znásilní. Bylo to vtipný," sdělila Radiu Wave.

Kuráž mladé skautky sklidila také pochvalné komentáře uživatelů na Twitteru.