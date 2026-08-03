Z původního plánu postavit chatu za Prahou nakonec nezůstalo nic. Třiatřicetiletá Blanka Crháková místo toho koupila starý dům na Sicílii. Našla vilu částečně zasazenou do skály. Dnes z ní buduje ubytování Casa Blanca i prostor pro umělce. Přiznává ale, že romantická představa o italském domě rychle narazila na realitu: vlhkost, papírování, nekonečné telefonáty i kulturní rozdíly.
Když do domu vstoupila poprvé, napadla ji jediná věc. Buď je to nejlepší rozhodnutí jejího života, nebo naprostý průšvih. Vila částečně zasazená do skály ve městě Scicli na jihovýchodě Sicílie rozhodně nepatřila mezi nemovitosti, které si většina lidí vybere po jediné prohlídce.
Byla neobvyklá, technicky náročná a vyžadovala spoustu práce. Přesto právě její výjimečnost Blanku Crhákovou okouzlila. „Bylo jasné, že to není nemovitost pro každého. Ale cítila jsem, že je to dům, který má příběh. Když se k němu člověk nebude chovat jako k běžnému pronájmu, může z něj vzniknout něco výjimečného.“
Dnes v domě Casa Blanca provozuje designové ubytování, které není jen místem pro turisty hledající nocleh u moře. Součástí projektu jsou také pobyty pro umělce, fotografy a další tvůrce. Dům se má postupně stát místem, kde lidé nejen přespí, ale na chvíli zpomalí.
A přestože projekt propojuje architekturu, design, cestování a umění, jeho začátek byl mnohem osobnější. „Začala jsem ho budovat jako prostor pro svého syna Vincenta. Chtěla jsem místo, kam se budeme vracet, kde bude moct vyrůstat a kde vzniknou vzpomínky,“ vysvětluje.
Místo chaty u Prahy přišla Sicílie
Původní plán byl mnohem obyčejnější. Postavit chatu někde za Prahou. Pak ale přišla první návštěva Sicílie.
„Najednou jsem si uvědomila, že tohle může být místo, kam budeme jezdit společně. Místo, kde bude Vincent vyrůstat, kde se zpomalí čas,“ říká Blanka. Nešlo přitom jen o moře a slunce. Blanku zaujala především jihovýchodní část ostrova – oblast, kde se barokní města střídají s olivovými háji, tržišti a malými rybářskými vesnicemi.
„Na Sicílii máte pocit, že život není pořád jen o tom něco stihnout. Hodnota dne se neměří tím, kolik položek jste odškrtli. Spíš tím, jestli vám bylo dobře.“ Právě tento rozdíl oproti Česku ji podle jejích slov přitahoval. „U nás často měříme kvalitu života výsledkem a výkonem. V Itálii jsem poprvé cítila, že hodnotu může mít i chvíle, kdy nic neprodukujete. Jen sedíte venku, jíte dobré jídlo, povídáte si,“ říká Blanka.
Scicli není kulisa pro turisty
Volba konkrétního místa nebyla náhodná. Scicli patří mezi barokní města oblasti Val di Noto, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Spolu s městy jako Noto, Modica nebo Ragusa ho proslavila především architektura vzniklá po ničivém zemětřesení v roce 1693.
Znají ho také fanoušci seriálu Inspektor Montalbano. Přesto podle Crhákové neztratilo běžný život.
„Pořád je to město, kde lidé sedí před domy, suší prádlo, někdo pije espresso, někdo se hádá na skútru. Není to kulisa vytvořená jen pro turisty.“ Právě autenticita byla jedním z důvodů, proč se rozhodla koupit dům právě zde. „Scicli se vám nesnaží zalíbit za každou cenu. Buď ho přijmete takové, jaké je, nebo vás trochu převálcuje.“
Láska na první pohled. Realita přišla později
Dům ve skále ji zaujal okamžitě. „Byla to láska na první pohled. Racionální část přišla až později a byla výrazně méně poetická.“ Skála totiž není jen krásný architektonický prvek. Ovlivňuje vlhkost, proudění vzduchu, teplotu i každodenní údržbu. „Dům ve skále vás naučí pokoře. Musíte sledovat vodu, větrání, materiály. Nemůžete se k němu chovat jako ke klasickému bytu.“
Přesto právě atmosféra rozhodla. „Když vstoupíte dovnitř, nemáte pocit, že jste jen v domě. Máte pocit, že jste v prostoru s pamětí.“ A s malým dítětem začala podle svých slov prostor vnímat ještě jinak. „Začnete si představovat, jaké vzpomínky tam jednou vzniknou. Jestli si bude pamatovat kamenné stěny, ranní cestu k moři nebo italské snídaně.“
Ve Scicli věděli o koupi všichni
Samotná koupě nebyla jednoduchá. Nešlo jen o podpis smlouvy, ale o právní kontrolu, dokumentaci, technický stav domu a pochopení místního systému. „V Itálii věci často neprobíhají tak lineárně jako v Česku. Není to horší, jen jiné.“ Přiznává, že největší překvapení nebyla administrativa, ale vztah místních k nemovitostem. „Dům tam není jen položka v katastru. Je součástí rodiny, ulice a historie města.“
Krásný výhled a nízká cena, ale…
Podle Blanky Crhákové je při koupi nemovitosti v Itálii důležitější než samotná cena důkladná kontrola domu a dokumentace.
Před podpisem smlouvy je dobré ověřit:
zda skutečný stav nemovitosti odpovídá údajům v katastru,
jestli na domě nejsou nepovolené stavební úpravy,
technický stav budovy – především střechu, vlhkost a konstrukci,
stav elektřiny, vody, odpadů a dalších rozvodů,
přístupovou cestu k nemovitosti a případná omezení,
pravidla obce pro krátkodobé pronájmy.
Když se začalo mluvit o tom, že neobvyklý dům ve skále koupila Češka, zpráva se rychle rozšířila. „Měla jsem pocit, že o tom ví realitní makléř, sousedé, řemeslníci, paní v obchodě i lidé, které jsem nikdy předtím neviděla. Ve Scicli se věci prostě neutají.“
Důležité bylo i jednání s původní majitelkou. „Měla k domu silný vztah. Nechtěla, aby z něj vznikl anonymní investiční apartmán. Myslím, že jí pomohlo vidět, že mě zajímá jeho charakter a historie.“
Itálie vás naučí trpělivosti
Blanka doporučuje každému, kdo o koupi domu v Itálii uvažuje, aby nepodcenil místní odborníky. „Nestačí umět italsky objednat kávu. Musíte rozumět systému.“
Pomáhal jí realitní makléř, právník i notář. „Nejde jen o překlad slov. Jde o překlad celého systému – dokumentů, vlastnických vztahů, daní a pravidel.“ Zároveň zjistila, že na Sicílii často funguje více než formuláře osobní důvěra. „Když si získáte důvěru místních lidí, udělají pro vás často mnohem víc, než byste čekali.“
Po převzetí klíčů nepřišla velká rekonstrukce, ale spíš citlivá proměna. „Casa Blanca nepotřebovala přepsat. Potřebovala dobře editovat,“ dodává Crháková. Nechtěla vytvořit další středomořský apartmán s modrobílými dekoracemi.
„Chtěla jsem, aby dům zůstal sicilský, ale zároveň působil současně. Designový, ale ne chladný. Fotogenický, ale hlavně obyvatelný.“ Na interiéru spolupracovala s designérkou Ráchel Smékalovou. Kombinovaly původní kámen s italským vintage nábytkem, výraznými světly, tapetami a designovými solitéry. Nábytek hledala po celé Itálii. „Vintage hunting v Itálii je nádherný sport. Jen člověk potřebuje silné nervy a větší auto.“
Projekt má dnes tři části – ubytování, art residence a prostor pro různé akce. „Nechtěla jsem vytvořit jen místo na spaní. Chtěla jsem vytvořit svět.“ Do domu přijíždějí fotografové, umělci nebo designéři, kteří zde nějaký čas tvoří.
„Líbí se mi představa, že dům není jen kulisa. Každý člověk, který v něm žije, v něm nechá nějakou stopu.“ Zároveň ale přiznává, že provoz domu na dálku není jednoduchý. „Bez dobrého člověka na místě je to téměř nemožné. Správa domu je kombinace logistiky, důvěry a WhatsApp zpráv v několika jazycích.“
Sicílie není jednodušší. Je jiná
Dnes už ví, že koupě domu na Sicílii není romantický útěk od reality. „Nízká pořizovací cena nikdy není celý příběh. Musíte počítat s údržbou, energiemi, cestováním, daněmi, opravami a časem.“ Přesto nelituje.
„Sicílie není vždy jednoduchá. Ale právě v tom je její kouzlo.“ A největší smysl projektu pro ni stále zůstává osobní. „Casa Blanca vznikla z potřeby vytvořit místo, kam se budeme vracet. Místo, kde nemusíte pořád něco dokazovat. Někdy stačí sedět venku na terase, poslouchat město, jíst dobré jídlo a uvědomit si, že dobrý den se nemusí měřit výkonem,“ uzavírá Crháková.
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