Proteinová káva, zmrzlina, těstoviny i perlivá voda. Posedlost bílkovinami zasáhla i Česko, kde podle prodejců patří proteinové prášky k nejžádanějším doplňkům stravy. Zákulisí potravinářství ale ukazuje jiný obraz: většině lidí stačí běžná strava a ze syrovátky, dříve krmiva pro prasata, se stal tak drahý artikl, že sýr je dnes podle některých v oboru jen vedlejším produktem.
Výrobci potravin dnes dokážou nálepkou s vysokým obsahem bílkovin opatřit téměř cokoli – od pečiva a těstovin přes točenou zmrzlinu až po perlivou vodu. A zákazníci na ni slyší i v Česku.
Zájem o doplňky stravy u nás podle srovnávače Heureka vzrostl meziročně téměř pětinásobně, přesně o 395 procent. Zářijový průzkum agentury Ipsos pro on-line lékárnu Pilulka pak ukázal, že suplementy užívá 84 procent Čechů ve věku od 18 do 55 let, přičemž například na e-shopu Notino patří právě protein k nejprodávanějšímu zboží.
Sýr jako vedlejší produkt
Potravinářský průmysl na vlně obav o svaly a zdraví rozjel byznys s obrácenou logikou. Například na říjnovém pařížském potravinářském veletrhu SIAL, kam míří přes osm tisíc vystavovatelů ze 130 zemí, sledoval reportér švédského deníku Svenska Dagbladet Björn Werner jediný směr: nacpat bílkoviny úplně do všeho, od tortill z vaječných bílků až po rybí nudle či masové tyčinky.
A napsal o tom sžíravou reportáž.
Klíčovou surovinou je syrovátka, žlutozelená tekutina zbývající při výrobě sýra. Po staletí ji mlékárny braly jako obtížný odpad, který končil na polích jako hnojivo nebo v korytech jako krmivo pro prasata. Jenže jak upozornil britský deník Financial Times, cena syrovátkového koncentrátu se za poslední dva roky více než ztrojnásobila.
V oboru se tak dnes s nadsázkou říká, že hlavním produktem mlékáren už není sýr, ale právě syrovátka – a sýr je jen jejím vedlejším produktem. Protože syrovátka prudce zdražila, hledají navíc výrobci levnější rostlinné náhražky, aby neutuchající hlad po proteinu uspokojili.
Výživa pro seniory, kterou jedí všichni
„Jíme příliš mnoho bílkovin,“ shrnula pro Svenska Dagbladet Camille Broyardová z poradenské společnosti Protéines XTC, která na veletrhu SIAL hodnotila potravinářské novinky. „Všichni se teď snaží na ten trend naskočit. Viděla jsem už i reklamy na rybí konzervy, které se chlubí obsahem bílkovin,“ dodala s tím, že nejde o spiknutí firem, ale o kulturní posedlost poháněnou samotnými zákazníky.
Evropská výživová doporučení přitom hovoří jasně: běžnému dospělému člověku stačí přijmout zhruba 0,83 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně, což většina lidí hravě pokryje z normálního jídla. Vyšší dávky mají smysl hlavně pro aktivní sportovce budující svalovou hmotu nebo pro seniory nad 65 let, kterým bílkoviny pomáhají bránit přirozenému úbytku svalů. Přesto dnes lidé v produktivním věku dobrovolně dodržují jídelníček stavěný původně pro seniory.
Od antického názvu po nové léky na hubnutí
Víra v zázračnou moc bílkovin se táhne už od roku 1838, kdy látka dostala jméno podle řeckého slova pro „nejpřednější“ - protein. V devadesátých letech 19. století doporučovaly americké úřady pracujícím mužům nejméně 110 gramů bílkovin denně a v bohatých zemích se tehdy věřilo, že vysoká spotřeba bílkovin pohání prosperitu celého národa.
V posledních letech přilily olej do ohně dvě věci: moderní léky na hubnutí, při jejichž užívání se lidé obávají ztráty svalové hmoty, a také politická podpora ve Spojených státech. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. totiž prosadil nová doporučení, podle nichž by Američané měli jíst 1,2 až 1,6 gramu bílkovin na kilogram váhy denně – tedy téměř dvojnásobek evropské normy.
Co přijde po proteinu
Čeští obchodníci potvrzují, že zákazníci už dávno nekupují jen obyčejné vitaminy. Zatímco podle průzkumu Ipsos stále vede v Česku hořčík, který vyhledává 60 procent lidí, vitamin C kupuje polovina a vitamin D pak 45 procent Čechů, tuzemský výrobce Vilgain hlásí trojnásobný nárůst prodejů kreatinu pro výdrž svalů a prudký zájem o energetické gely či elektrolyty.
Podle expertů z potravinářského byznysu ale proteinová horečka narazí na svůj strop a obchodníci už chystají další velkou vlnu. „Dalším trendem bude vláknina. Roste zájem nejen o to, abychom dobře vypadali, ale abychom se i dobře cítili. A k tomu je vláknina klíčová,“ předpovídá Camille Broyardová.
Zdroj: Svenska Dagbladet, Financial Times, ČTK
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