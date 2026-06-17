Do Prahy přišel jako „nový“, dnes už mluví o Česku s jistotou člověka, který objel všechny kraje, zkusil corgi závod i pop-up ambasády. Britský velvyslanec Matt Field v rozhovoru bilancuje česko-britské vztahy, změny po brexitu i to, proč by Češi měli být ohledně své země sebevědomější.
Hned od svého příjezdu na britské velvyslanectví v Praze před čtyřmi lety si Matt Field získal Čechy kampaní #jsemtunovej. Pojmenoval tak i knihu o svých zkušenostech diplomata, která nedávno vyšla. Dneska tu „novej“ už není, poznal všech čtrnáct krajů, účastnil se závodů corgiů a příští rok začne jako čerstvý padesátník novou životní kapitolu v rodné Británii, kde celá jeho rodina spolu bude žít úplně poprvé.
Co vás do konce mise ještě čeká?
Ještě nekončím, nezpomaluji. Naopak možná zrychluji, protože čas se krátí. Rád bych se víc podíval po republice. Zavedli jsme koncept takzvaných „pop-up ambasád“ v českých městech. Navštívili jsme Brno, Plzeň a České Budějovice a rád bych pokračoval i v dalších městech. Ačkoli ambasáda sídlí v Praze, naše práce se týká celé republiky.
Do Česka jste jistě přijel s nějakou vizí. Co se povedlo?
Posláním této práce je být ochráncem a udržovatelem česko-britských vztahů. Když jsem přijel, vztahy mezi Českem a Británií byly velmi dobré a přál jsem si, abych odjížděl a byly ještě lepší. Jsem velmi pyšný na uzavření dohody mezi Rolls-Royce a ČEZ o dodávce malých modulárních reaktorů. Je to velký krok pro budoucnost energetiky. Jsem rád za úspěchy českých firem v Británii i britských firem v Česku. Ať už jde o Národní loterii, Royal Mail, nebo společnosti jako Tesco, Vodafone či Marks & Spencer, kterým se tady daří. Pak je tu také mezilidská spolupráce. Británie se znovu zapojí do studentského programu Erasmus, podporujeme turismus a kulturní výměnu. Dirigent Jakub Hrůša je například hudebním ředitelem britské Královské opery a Julia Bailey ředitelkou Galerie Rudolfinum v Praze.
Jsou vztahy po Brexitu komplikovanější?
Brexit to samozřejmě změnil. Pocítili jsme dopad na obchod, klesla čísla zahraničních studentů… Teprve teď po letech můžeme říct, že se situace stabilizuje. V něčem to určitě je složitější, na druhou stranu ale i zajímavější a živější. Tím, že se Česko a Británie už automaticky nesejdou u stolu Evropské unie, musejí vyvinout iniciativu, aby se na něčem domluvily. V praxi se toho tedy teď děje mnohem víc než před Brexitem.
Jaké téma je pro Česko a Británii zásadní?
Velkým tématem je věda a výzkum. Spolupráce českých a britských vědců spolu s byznysmeny je neuvěřitelná. Vyvíjejí špičkové moderní technologie, které jsou první svého druhu na světě. Pak je tu samozřejmě obrana. Musíme společně podpořit Ukrajinu v boji proti Rusku a posilovat vlastní zbrojní průmysl. Nesmíme ale zapomínat ani na takzvanou měkkou sílu.
Co máte na mysli?
Jsem ambasadorem Velké Británie, zároveň se ale snažím být trochu i ambasadorem pro Česko. Řekl bych, že Britové Česko znají. Češi a Britové toho mají hodně společného – spojuje nás historie, humor, televizní seriály… Byl bych ale rád, kdyby Česko bylo ve světě ještě víc vidět. Máte toho tolik, na co můžete být hrdí. Ať už významné příběhy a osobnosti historie jako Franze Kafku, Miladu Horákovou, nebo Antonína Dvořáka, tak i ze současnosti. Rozhodně byste si zasloužili být sebevědomější.
V roli velvyslance se občas dostanete k neobvyklým a zajímavým aktivitám. Co jste zažil v Česku?
S rodinou jsme se účastnili například závodu corgiů v Praze (psí plemeno, které je spjaté s britskou královskou rodinou). Přes sto padesát pejsků tam chaoticky pobíhalo na těch svých krátkých nožičkách. Byla to velká legrace! Nebo jsem byl na festivalu Trpaslikon, což je pražský festival britského humoru, sci-fi a fantasy. Tohle je ta „měkká síla“, o které jsem mluvil.
Pomáhá vám při jednáních i humor nebo „zajít na jedno“?
Cílem je vytvořit hlubší, smysluplné vztahy. Nestačí říct „dáme si spolu pivo a jsou z nás přátelé“. Nestačí klouzat po povrchu. Češi navíc Brity znají a dokážou prokouknout formulky, které někdy používáme. Takové ty lidské aspekty jako právě humor nebo pivo ale určitě pomáhají.
Musí mít člověk vlastnosti diplomata v sobě, anebo se jím může i stát?
Já do toho tak nějak spadl. Nebyl to původně můj cíl. Žil jsem v různých zemích, dělal různé věci a přivedlo mě to k tomu, že bych mohl zkusit diplomacii. Diplomaté slouží lidem, a měli by proto sami odrážet celou populaci. Je dobré mít v diplomacii lidi ze všech možných oblastí s nejrůznějšími zkušenostmi.
Česko byl pro vás prý už osmý začátek v nové zemi. V čem to nyní bylo jiné?
Rozhodně to bylo zatím nejjednodušší. Češi se tomu někdy diví, ale opravdu nepřeháním, když řeknu, že jsme se tu cítili vítaní, všichni se k nám chovali přátelsky, a velmi rychle jsme si tu proto zvykli. Praha je navíc krásné, bezpečné město, dobře tu fungují služby, je tu pořád co dělat. Na život tady si člověk nemůže stěžovat.
Troufl byste si vzít rodinu i na méně bezpečné místo?
Mise jsou vždy rozhodnutí celé naší rodiny. Jsou místa, která představují víc výzev z hlediska bezpečnosti, podnebí i práce samotné. Vztahy mezi zeměmi jsou někdy komplikované. Do některých zemí s rodinou ani jet nemůžete, protože tam nejsou adekvátní podmínky, právě co se týče bezpečnosti anebo třeba zdravotní péče či vzdělání pro děti. Každému také vyhovuje něco jiného. Někteří diplomaté rádi jezdí do velkých, rušných měst, jiní zase cíleně vyhledávají výzvy. Jsem ale přesvědčený, že kdekoli na světě skončíte, nikdy se nebudete nudit a vždycky se něco naučíte.
Jaké to je pro vaši rodinu?
Jak jsem řekl, je to pro nás rodinná záležitost a všichni se musíme shodnout na tom, že jsme pro. Doufám, že to dětem přinese pozitivní zkušenosti, ze kterých budou moci čerpat do budoucna. Samozřejmě se někdy obávám toho, jestli se nebudou cítit vykořenění, nebudou vědět, kam patří. Na druhou stranu moje žena je Chorvatka, takže jsme mezinárodní rodina od začátku a celkově je svět dneska už velice propojený.
Kolika jazyky mluví vaši synové?
Anglicky a chorvatsky. Přiznám se, že jejich čeština není moc dobrá. Uměli krásně portugalsky, když jsme žili v Brazílii. Jazyky se ale musejí používat, jinak se vytrácejí.
Co tu dělá vaše žena?
Martina je také diplomatka. Nějakou práci má ještě v Chorvatsku, tady v Praze ale tvoříme tým. Moje pozice toho obsahuje tolik, že práci děláme společně.
Jsem tu novej
Kniha, která vyšla letos na jaře, sklízí úspěch u čtenářů. Field v ní nabízí nahlédnutí za oponu moderní diplomacie s typickým britským humorem, popisuje své zážitky z cestování po českých regionech, srovnává českou a britskou náturu, mluví o své lásce k pivu a vysvětluje, jak funguje takzvaná měkká síla v mezinárodních vztazích.
V Česku strávíte celkem čtyři roky. Jak dlouhá je to doba?
Mým úkolem je reprezentovat Velkou Británii. Musím mít čas hostující zemi náležitě poznat, zároveň tu ale nemůžu příliš zakořenit, protože se musím snažit udržet určitý odstup. Čtyři roky jsou proto tak akorát, abych tu příliš nezdomácněl. Můj čas tady je na dobu určitou a to vás motivuje udělat toho co nejvíc a užít si zemi naplno, protože víte, že budete muset odjet. Nebude to jednoduché. Cítíme se tu jako doma. Nový velvyslanec ale přijede s čerstvou energií a novými nápady a to je dobře pro obě strany.
Na co budete vzpomínat?
Hodně mě překvapila různorodost země. Navštívil jsem všech čtrnáct krajů a v každém jsem se setkal s jiným typem krajiny, gastronomie, každý region má své vlastní pivo nebo specialitu. Rozhodně bych rád podpořil, aby lidé, co přijedou do Česka, vyjeli i mimo Prahu. Navštívit Malou Stranu neznamená poznat Čechy a Česko.
Čeká vás nejen změna místa, ale i padesátiny. Máte před sebou tedy novou životní kapitolu.
Když se stěhujeme, je to vždycky velký krok a velká změna, nehledě na věk. Řeším tedy víc samotný přesun než narozeniny. Když to takhle řeknete – padesátka! – zní to jako něco, co se týká někoho jiného. Neumím si to ještě moc představit.
V novém roce se vrátíte do Británie. Můžete říct, že jedete „domů“?
Na jednu stranu ano, vyrostl jsem tam. Na druhou je to zvláštní, protože jako rodina jsme spolu v Británii ještě všichni nežili. Mladší syn se narodil v Brazílii. Bude to pro nás tedy poprvé. Pro nás je ale domov tam, kde je naše rodina, kdekoli na světě.
Jste velký světoběžník, umíte si představit důchod třeba na anglickém venkově nebo chorvatském pobřeží?
S Martinou máme štěstí, že oba pocházíme z tak krásných koutů světa, takže by to rozhodně nebyl špatný scénář. Na světě je toho ale tolik, co bych ještě rád prozkoumal.
Jaká místa máte na seznamu?
Rád bych se vrátil do Japonska, kde jsem žil a které mě uchvátilo. Žili jsme sice v Brazílii, Brazílii jako zemi ale vlastně vůbec neznám. Stejně tak Spojené státy nebo Kanadu, i když jsem je už tolikrát navštívil. Z celé Afriky znám lépe jenom Keňu a je i spoustu míst tady v Česku, kde jsem ještě nebyl a kam bych se rád podíval. Seznam je opravdu dlouhý.
Budeme moc rádi, když zase přijedete.
Možná to načasování není tak zlé. Je dobré odjet ve chvíli, kdy jste pořád ještě vítaní.
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