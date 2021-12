Češi rádi zkoušejí produktové novinky

Společnost Procter & Gamble zahájila svoji činnost v České republice už před 30 lety. O tom, jak by je zhodnotil i jak tradičním trhem drogerie a kosmetiky zamíchala v poslední době krize a pandemie jsme si popovídali s Gabrielem Makkim, viceprezidentem pro obchod P&G ve střední Evropě.

Jak byste zhodnotil aktuální situaci na trhu rychloobrátkového zboží?

Procter & Gamble, jeden z největších výrobců spotřebního zboží na světě, během pandemie zaznamenal několik nových spotřebitelských trendů. Zaprvé se zvýšila poptávka po kvalitních a vysoce funkčních výrobcích, zadruhé se zvětšila očekávání spotřebitelů, že se budou výrobci chovat ekologicky a v neposlední řadě došlo k nárůstu online prodeje. V reakci na rostoucí požadavky na čistění a kvalitu posílila společnost Procter & Gamble inovační program, jehož cílem je změnit složení několika produktů, například těch na mytí nádobí a praní. Modernizované produkty jsou také hygieničtější a mají vyšší účinnost a výkon. Jako doprovodný jev těchto trendů zaznamenáváme velmi silnou poptávku po našich výrobcích a na druhé straně s tím souvisí vysoká volatilita vstupů a výstupů, jež pravděpodobně už zůstane na zvýšené úrovni. Naštěstí se ukazuje, že jsme po mnoho let budovali dodavatelský řetězec správně tak, aby byl mimořádně efektivní a umožnil nám přejít na nový model, který zajistí ještě větší agilitu, flexibilitu, škálovatelnost, transparentnost a odolnost, což je nutné k tomu, abychom mohli reagovat na budoucí příležitosti a výzvy nebo je dokonce předvídat.

Jak se trh změnil v průběhu pandemie?

Epidemie a její dopady byly patrné, pokud se podíváme na trh, ve všech kategoriích produktů, které P&G vyrábí a prodává, včetně značek vyráběných i v našem závodě Rakona. V něm jsme zaznamenali dopad mezinárodních uzávěr, které měly za následek krátkodobé navýšení zásob. Poté následoval mírný pokles prodejů v řádu měsíců na některých kategoriích, ale dnes se vrátily na předchozí úroveň a náš podíl na trhu dokonce vzrostl. Na rozdíl od jiných odvětví jsme nemuseli propouštět zaměstnance, dokonce jsme museli nabírat nové pracovníky, aby nahradili jak zaměstnance v karanténě, tak aby pomohli v době zvýšení prodejů. Trh se v průběhu tohoto roku stabilizoval a naši obchodní partneři, a ani spotřebitelé, již neměli větší problémy s dostupností základního sortimentu. Samozřejmě stejně jako zbytek odvětví pociťujeme volatilitu v mezinárodní dopravě a dostupnosti některých komponent pro naše produkty.

Co se týče našich vlastních provozů na začátku pandemie, museli jsme samozřejmě jako ostatní přehodnotit i každodenní provoz v nich a zajistit ještě bezpečnější práci pro naše kolegy, jejichž přítomnost v továrně byla nezbytná. V České republice se jedná o více než 450 lidí. Během několika dní jsme v našem výrobním závodě přeorganizovali vše, co bylo považováno za rizikové nebo to byly činnosti, při kterých se nebylo možné dostatečně distancovat. Jmenoval bych například rozšíření šatny a kapacity jídelny. Zvýšili jsme počet a frekvenci autobusových spojů. Vytvořili jsme další kuřácké prostory a především jsme reorganizovali pracoviště, kde nebylo možné zajistit maximální možnou vzdálenost, instalovali jsme stěny z plexiskla, zajistili obličejové štíty pro naše zaměstnance a požádali ty, kteří mohli, aby pracovali z domova. Dávno před zavedením celostátního povinného používání roušek jsme ho zavedli v našich provozech a pro zaměstnance jsme zajistili dostatečné množství ochranných pomůcek a dezinfekce. Výsledkem bylo, že se počet nemocných za období více než jednoho roku oproti předchozím letům nezvýšil. Na několik měsíců jsme uzavřeli naši obchodní kanceláře v regionu a požádali všechny kolegy, aby pracovali z domova, a zhruba po roce jsme se vrátili s omezenou maximální kapacitou, přičemž stále dodržujeme odstup a povinné nošení roušek v naší kanceláři. V současné době přestavujeme naše kanceláře tak aby umožnili lepší fungování a spolupráci týmů v hybridním nastavení.

Současný vývoj sledujeme velmi ostražitě a naší snahou zůstává zajistit bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance a plynulost dodávek produktů každodenní spotřeby našim zákazníkům a podpora komunity, ve které působíme.

Které kategorii produktů se teď daří nejlépe?

V první polovině letošního roku vzrostly naše celosvětové tržby o 8 %, což je více než v předchozích letech. Prodeje však nerostly v celém spektru drogistických výrobků. Růst se týkal především výrobků na mytí nádobí a také pracích a čisticích prostředků. Celkově tedy zaznamenáváme v našem regionu, který zahrnuje Polsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Ukrajinu, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko, nárůst.

Původní pokles prodeje, jež jsme zaznamenali u výrobků, jako jsou holicí strojky a šampony, související s prací z domova a home-office, se již stabilizoval a prodeje těchto výrobků se vrátily k růstu.

Dalším trendem je nakupování přes internet. Spotřebitelé během pandemie více nakupovali buďto v obchodech v místě bydliště nebo online přes internet. Tím, že mohli nakupovat online, eliminovali zdravotní rizika spojená s častými návštěvami nákupních center a přeplněných supermarketů. Například v Evropě vzrostl prodej přes internet oproti loňskému roku o 50 % a tento trend přinesl také mnoho změn v logistice - továrny zrychlily výrobní procesy, aby zajistily rychlé dodání výrobků přímo spotřebitelům. Celosvětově se prodej v menších obchodech zvýšil přibližně o 10 % a online prodej až o 70 %. V důsledku toho jsme museli reorganizovat některé marketingové, prodejní a dodavatelské operace, abychom mohli dodávat více výrobků v menším množství na více míst.

Rostou ceny surovin i energií, budou zdražovat i vaše produkty?

Společnost P&G oznámila zvýšení cen v některých zemích a u některých výrobků, aby částečně pokryla nárůst nákladů v těchto konkrétních kategoriích. Kdykoliv je to možné, snažíme se spojit potřebné zvýšení cen s inovacemi výrobků, aby poskytovaly spotřebitelům očekávanou hodnotu. Nemůžeme spekulovat o budoucích cenových krocích ani o vývoji na jiných trzích, tedy ani ve vztahu k českému trhu. Výsledné ceny na pultech prodejen jsou výhradně na uvážení prodejce.

P&G v Čechách působí už 30 let, jak byste je zhodnotil?

Společnost P&G koupila závod Rakona s bohatou historií v roce 1991. Od té doby se snažíme udržet tradici výroby nejmodernějších výrobků špičkové kvality a zároveň zachovat místo, které si lidé pamatují. Investujeme do našeho regionu, do naší technologie a v neposlední řadě do našich lidí. Stále zde vyrábíme ikonické produkty, jako je Jar, a také další světoznámé značky, jako je Ariel a Lenor, a brzy slavnostně zavedeme i výrobu ubrousků Swiffer. Tradici doplňují nejnovější technologie, Světové ekonomické fórum nás označilo za maják čtvrté průmyslové revoluce, a také fungujeme jako centrum technických znalostí pro všechny ostatní provozy P&G vyrábějící produkty péče o prádlo a domácnost. Kromě výroby samozřejmě máme v České republice i silné komerční a logistické zastoupení, jež spolupracuje s našimi zákazníky a zajišťuje podporu prodeje našich výrobků. V naší pražské kanceláři máme kolem 130 talentovaných kolegů, kteří jsou zodpovědní za budování dobrého jména naší společnosti a značek napříč různými skupinami zákazníků. I přes dlouhou tradici, základním pilířem našeho působení jsou inovace. Vše je založeno na neustálém zjišťování potřeb a přání našich zákazníků a jejich sladění s technicky proveditelnými řešeními. Nikdy se nespokojíme se současným stavem a inovujeme ve všech našich produktových kategoriích, neustále hledáme nové materiály, nové typy výrobků a nové způsoby, jak vylepšit naše stávající portfolio výrobků, jejich obaly a jejich dopad na životní prostředí. Nedávno jsme uvedli na trh první plnitelé dózy na šampony značek Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie a testujeme papírovou lahev pro Lenor. Na český trh se nedávno vedle naší zbrusu nové řady Swiffer na rychlý úklid dostal inovativní zubní kartáček Oral B iO, produktová řada holení King C. Gillette a mnoho dalších novinek, které budou přicházet v následujících měsících.

Čím je český trh specifický?

Přestože je geografická vzdálenost mezi deseti zeměmi našeho regionu malá, stále vidíme poměrně výrazné rozdíly v chování spotřebitelů. Máme zkušenost, že čeští spotřebitelé jsou otevření novinkám a citliví na ochranu životního prostředí. Proto naše inovace často testujeme v České republice - bylo tomu tak například s inovativním Jarem v pěně. Zároveň nám v Čechách běží několik edukačních programů, jak být zodpovědným spotřebitelem. Cílíme jimi na různé skupiny, od dětí až po jejich rodiče. Právě se chystáme spustit vzdělávací program pro učitele a jejich žáky, který je zaměřený na tři hlavní oblasti ochrany životního prostředí, tedy na vodu, odpady a energii. Poskytujeme jim materiály v plném rozsahu, které mohou používat při výuce, usnadníme jim přípravu a dáme jim do rukou užitečný nástroj pro vzdělávání jejich žáků pomocí různých zajímavých úkolů a experimentů z oblastí ochrany přírody.

Udržitelnost je klíčovým trendem, který začal ještě před pandemií, a stále se rozvíjí. Společnost Procter & Gamble se snaží globálně i lokálně co nejrychleji čelit tlaku spotřebitelů a rozhodla se do roku 2030 snížit emise o plných 50 % a zbylých 50 % kompenzovat financováním přírodních řešení. Před několika týdny jsme oznámili, že do roku 2040 budeme celosvětově produkovat nulové množství skleníkových plynů, snížíme o 50 % stopu našeho dodavatelského řetězce a také se přihlásíme k závazku Amazon Climate Pledge, což je pro nás také velký krok. V Evropě bychom tohoto cíle rádi dosáhli ještě dříve. Také všechny evropské závody a distribuční centra, jako například v České republice náš závod v Rakoně, již od roku 2019 fungují ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Dalším ekologickým krokem je zvýšení množství recyklovaného plastu v lahvích, ty mají být také do roku 2030 plně recyklovatelné nebo znovu použitelné. K ekologičtější budoucnosti by měly přispět i inovativní výrobky bez vody, tzv. technologie suché koncentrace EC30. Ta funguje v kombinaci s vodou, kterou spotřebitel přidá během používání výrobku - jedná se například o šamponové kostky. V technologii suché koncentrace vidím obrovský potenciál, protože výrobek zabírá mnohem méně místa, takže lze ušetřit miliony tun obalů, a navíc se výrazně sníží náklady na dopravu. Ve společnosti Procter & Gamble si nevybíráme mezi ziskem a šetrností k životnímu prostředí, ale snažíme se, aby tyto dvě věci šly ruku v ruce - náš obchodní růst by měl být dokonale sladěn s péčí o životní prostředí.

Co byste si za P&G přál do příštích let?

Naše výrobky přichází do kontaktu s 5 miliardami lidí na celém světě, takže musíme být jejich každodenním partnerem, abychom zodpovědně splňovali jejich potřeby, musíme inovovat a zkoumat nové oblasti vědy, spolupracovat s odborníky, start-upy, univerzitami a neziskovými organizacemi, abychom to dokázali, a to jak na celém světě, tak i na regionální úrovni.

Stále se chceme rozvíjet a zpochybňovat status quo, být spolehlivým obchodním partnerem, uznávaným zaměstnavatelem, dobrým sousedem v České republice. Pracujeme na nových projektech a inovacích, které brzy uvedeme na náš důležitý český trh. Rád si o nich popovídám během oslav našeho 30. výročí na jaře příštího roku.