Češi podceňují refinancování hypotéky a přicházejí o tisíce

Během životnosti hypotéky budete několikrát jednat s bankou ohledně nastavení úrokové sazby. Vždy před koncem doby fixace vám banka nabídne novou úrokovou sazbu hypotéky. Pokud nebudete s její výši spokojeni, můžete hypotéku refinancovat.

Tuzemské banky nabízejí jak hypotéky s fixní, tak i variabilní úrokovou sazbou. "Většina Čechů volí prví možnost, která jim dává jistotu, že se jim úroková sazba a výše měsíční splátky hypotéky po určitou dobu nezmění. Hypotéku si můžete takzvaně zafixovat například na 3, 5, 8, 10 nebo i 15 let. Při nízkých úrokových sazbách na trhu mají lidé tendenci uzavírat hypotéky s delší fixací. Při růstu úrokových sazeb na trhu pak ušetří na splátkách nemalou částku," uvádí analytik portálu hyponamiru.cz Lukáš Komínek. Před uplynutím doby fixace vás čeká jednání s bankou, kdy se dohodnete na úrokové sazbě na další fixační období. Pokud vám vaše banka nabízí vyšší sazbu než konkurence, můžete se pokusit vyjednat dorovnání nabídky. V případě neúspěchu se můžete rozhodnout pro refinancování. Přečtěte si několik tipů, jak získat nejvýhodnější úrokovou sazbu hypotéky.

Hlídejte si konec fixace hypotéky

Hned po podpisu hypotéční smlouvy si poznačte datum, kdy vám končí období fixace. Pět nebo i více let je poměrně dlouhá doba na to, abyste na toto důležité datum zapomněli. Pokud chcete mít jistotu, že na konec fixace nezapomenete, vyzkoušejte zdarma službu Hlídač hypotéky. Ta vás upozorní nejen na blížící se konec fixace hypotéky, ale také na vhodný okamžik pro složení mimořádné splátky hypotéky či aktuálně nejvýhodnější sazby hypoték na trhu. Službu může využít kdokoliv, bez ohledu na to, u které banky hypotéku splácí. "Banky zasílají nabídku nové úrokové sazby na další fixační období obvykle měsíc před koncem fixace hypotéky. O úrokové sazby a podmínky hypoték konkurence se začněte zajímat alespoň dva měsíce před koncem fixace. Získáte tak dostatek času na porovnání všech nabídek a případné refinancování," doporučuje Lukáš Komínek.

S výběrem hypotéky pomůže online kalkulačka

K získání rychlého přehledu o aktuální nabídce hypoték na trhu nemusíte obcházet jednotlivé banky. Hypoteční kalkulačka za vás rychle srovná nabídky hypotečních úvěrů jednotlivých bank. Při výběru hypoteční kalkulačky se zaměřte na takové, které jsou schopny nejen porovnat nabídky většiny bank na trhu a vybrat ty nejvýhodnější, ale také rychle sjednat nebo refinancovat vybranou hypotéku online. "Výpis nabídek hypoték jednotlivých bank získáte po odeslání krátkého online formuláře. Při výběru hypotéky je potřeba uvést hodnotu nemovitosti, výši požadovaného úvěru, preferovanou dobu splácení a základní informace o nemovitosti a žadatelích," popisuje postup vyplanění hypoteční kalkulačky hyponamiru.cz Lukáš Komínek.

Příklad: Nižší úroková sazba vždy přináší úsporu. Tabulka níže ukazuje, kolik ušetříte při poklesu sazby z 2,3 % na 2,1 %.

Úroková sazba 2,3 % Úroková sazba 2,1 % Měsíční splátka hypotéky 13 158 Kč 12 862 Kč Splátky celkem za 5 let 789 480 Kč 771 720 Kč Rozdíl 17 760 Kč

Poznámka: hypotéka ve výši 3 miliony korun, splatnost 25 let, doba fixace 5 let

Porovnejte nabídky a začněte vyjednávat

Úroková sazba není jediným důležitým parametrem při výběru hypotéky. Zajímejte se především o výši dalších poplatků spojených s hypotékou. Banky po vás mohou požadovat například poplatek za sjednání úvěru na bydlení, vedení úvěrového účtu nebo poplatek za odhad nemovitosti. Pokud jste si vybrali výhodnější hypotéku u konkurence, můžete se pokusit domluvit s vaší stávající bankou na dorovnání nabídky. V případě neúspěchu můžete vaši stávající hypotéku na konci fixace zdarma refinancovat.

