Češi mění vánoční nákupy. Pomáhá jim AI i chytré filtry na Allegro.cz

Vánoční období už naplno dorazilo do domácností a s ním i každoroční otázka: čím letos potěšit nejbližší? Lidé chtějí zvládnout nákup dárků rychle, ale zároveň promyšleně, a proto častěji sahají po digitálních pomocnících. Podle průzkumu* Perfect Crowd pro online tržiště Allegro.cz už 68 % Čechů využilo nebo plánuje využít AI pro inspiraci a významnou roli hrají i sociální sítě, kde tipy influencerů sleduje téměř dotázaných polovina žen. Vánoce navíc nejsou jen o obdarovávání druhých, stále více lidí si kupuje dárek i sami sobě, často jako malé osobní "díky" po náročném roce.
Široký výběr a chytré filtrování
V reakci na tyto změny Allegro rozšiřuje svou vánoční nabídku a přidává nástroje, které usnadňují orientaci v obrovském množství produktů. U dárků lze nově filtrovat podle toho, komu jsou určeny, pro ni, pro něj nebo pro děti, a zvolit si cenovou hladinu či věkové rozpětí. Díky tomu zákazníci rychleji najdou konkrétní tipy a nemusí se proklikávat desítkami kategorií. Pro ještě větší přehlednost Allegro připravilo tematické vánoční výběry, zlevněné adventní kalendáře i sekci drobných dárků na Mikuláše. Součástí nabídky je také digitální adventní kalendář, kde každý den přibývají nové akce a zvýhodněné produkty.
Výhodné nabídky pro každého
Při vánočních nákupech hraje zásadní roli i cena. Allegro proto u vybraných produktů zavádí označení "Záruka nejnižší ceny", které zákazníkům dává jistotu, že našli skutečně výhodnou nabídku. Platforma porovnává cenu těchto produktů s vybranými českými e-shopy, pokud je označení aktivní, může si být zákazník jistý, že v rámci těchto obchodů nakupuje za nejlepší dostupnou cenu.
Noví uživatelé mohou navíc získat doručení zdarma u své první objednávky, pokud splní podmínky programu Allegro Smart!**. Samotný Smart! pak nabízí i bezplatné vrácení zboží, což v období vánočních nákupů výrazně zvyšuje pohodlí. Nyní si navíc můžete roční členství pořídit se slevou 50 % nebo jej vyzkoušet v rámci zkušební verze***. Pro větší jistotu během online nakupování Allegro nabízí také program Allegro bezpečný nákup, který poskytuje ochranu až na dva roky. Allegro vám v případě problémů s objednávkou vrátí peníze. Více informací najdete na https://allegro.cz/pro-kupujici/allegro-bezpecny-nakup.
*Průzkum pro Allegro provedla výzkumná agentura Perfect Crowd v listopadu 2025 na reprezentativním vzorku 1 011 respondentů z České republiky.
**Akce platí od 30.10.2025 do 14.01.2026 pro nové uživatele Allegro, kteří neměli Allegro Smart!. Vztahuje se na nabídky s označením Smart! od jednoho prodejce v hodnotě min. 299 Kč s doručením do výdejních míst nebo 499 Kč s doručením kurýrem. Více v Pravidlech.
***Nabídka platí pouze pro vybrané uživatele a trvá do 14.01.2026