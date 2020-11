Češi chtějí běžný účet zdarma a bez podmínek. Zakládat si jej přejí online

Bankovní poplatky mohou ročně ukrajovat z rozpočtu stovky i tisíce korun. Většina bank je sice v posledních letech výrazně zredukovala a lákají klienty na účty zdarma, ne vždy tomu tak ale skutečně je. O tom, na co si dát při výběru bankovního účtu pozor, jak ušetřit a kdy ho lze založit online, jsme hovořili s Romanem Přeučilem z Raiffeisenbank.

Na co si dát pozor při výběru běžného účtu?

Klient by se neměl nechat zlákat slůvkem zdarma, ale podívat se i na smluvní podmínky. Některé banky podmiňují zřízení a vedení běžného účtu bez poplatků například tím, že klient provede v daném období určitý počet plateb kartou, musí posílat pravidelně na účet minimální obnos.

Je tedy reálné získat účet bez poplatků a dalších podmínek?

Pro běžné úkony účet zdarma a bez podmínek najdete. Je však důležité si dopředu říct, k jakým účelům bude klient běžný účet nejčastěji využívat. Zda potřebuje jen základní účet se standardními službami nebo bude například využívat účty v cizích měnách, protože nakupuje na zahraničních e-shopech. Případně potřebuje dostupnou a výhodnou hotovost všude po světě, protože hodně cestuje nebo chce svůj účet obsluhovat pomocí mobilního telefonu, protože nechce chodit na pobočky. U nás v Raiffeisenbank nabízíme osobní i podnikatelský Chytrý účet zdarma a bez nutnosti plnění jakýchkoliv podmínek.

Jaké služby klient v rámci Chytrého účtu získá?

Vedle standardních úkonů, jako vedení korunového účtu, správy kreditní a debetní karty, obsluhy účtu v mobilním a internetovém bankovnictví, klient získá bezplatný výběr z bankomatů všech bank v ČR a v EHP, možnost vkládat hotovost přes vkladomat, neomezený počet zahraničních plateb v rámci EHP v eurech nebo servis bleskových plateb mezi bankami podporujícími okamžité platby.

K Chytrému účtu navíc získá benefity v podobě 1% slevy z úrokové sazby hypotéky nebo bezúročnou rezervu ve výši 1 000 korun pro případné přečerpání. Především ale na spořicím účtu získá zvýhodněný úrok 3 % p. a. na 6 měsíců pro zůstatek do 150 000 korun.

Kdo může zvýhodněný úrok využít?

Akci mohou využít noví klienti Raiffeisenbank, a to včetně podnikatelů. Podmínkou získání zvýhodněné sazby je její aktivace prostřednictvím mobilního bankovnictví a aktivní využívání běžného účtu. Pro většinu účtů je to měsíční kreditní obrat alespoň 15 000 korun a tři odchozí platby. Klient si následně zvýhodněnou sazbu jednoduše nastaví na jednom Spořicím účtu XL anebo Spořicím účtu PLUS pro podnikatele. Vklady do 500 tisíc banka zhodnocuje sazbou 0,3 %.

Jak nejefektivněji spořicí účet založit?

Nenávratně pryč jsou doby, kdy musel žadatel o běžný účet do banky. V Raiffeisenbank ho lze nově založit za 10 minut bez nutnosti návštěvy pobočky. Vše je možné zařídit jednoduše a rychle na webových stránkách banky, a to buď prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače.

Co je k tomu potřeba?

K založení účtu online stačí připojení k internetu, mobilní telefon a běžný účet v jiné bance. V žádosti na webových stránkách klient vyplní základní osobní údaje a pomocí telefonu vyfotí občanský průkaz a jeden další doklad - řidičský průkaz nebo pas. Pro ověření totožnosti banka vyžaduje pořízení fotografie klienta tzv. "selfie" a zaslání 1 koruny z existujícího účtu žadatele u jiné banky.