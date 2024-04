Češi budou brzy žít opět hokejem. Jste na to připraveni?

V příštích dnech bude Česká republika hostit hokejové mistrovství světa. Už od dob velkolepého vítězství na ZOH v roce 1998 se zdá, že v oblíbenosti českých sportů hokej jasně vede. Ještě dnes většina z nás dokáže jmenovat alespoň jednoho ze „zlatých hochů“. Jak se na blížící hokejový svátek vybavit a kde hledat aktuální informace k zápasům, poradí následující článek.

Zájem o hokej v těchto dnech roste

Podle dat služby Vyhledávání na Seznam.cz se lidé ve dnech před konáním mistrovství světa v hokeji o toto téma zajímají více než kdy jindy. Letos se mistrovství hraje navíc na české půdě, což nejspíš také vysvětluje vyšší zájem o tento turnaj. Třeba hledanost výrazu "ms v hokeji" je o 40 procent vyšší než v dubnu loňského roku.

Všechny důležité informace na jednom místě

Lidé se před mistrovstvím konaným v České republice zajímají také o program jednotlivých zápasů. Podle vyhledávače na Seznam.cz je zájem o letošní program až 8× vyšší, než byl před turnajem v roce 2023.

Vyhledávání od Seznamu pro fanoušky připravilo hokejovou upoutávku s informacemi o letošním mistrovství. V kartě uvidíte, jak si na turnaji český tým vede, které zápasy se odehrají v nejbližší době a také výsledky předchozích utkání. A pro případ, že nebudete moct sledovat televizní přímý přenos, budeme pro vás vývoj probíhajících zápasů aktualizovat živě.

Fandím, fandíš, fandíme

Na mistrovské zápasy je také dobré se řádně vybavit. A klidně i na ty zahraniční. Každý hokejový nadšenec by měl mít zásobu fandících předmětů v barvách české trikolory. Ty si může pohodlně vybrat na Zboží.cz. Mezi nejoblíbenější položky patří hokejové dresy v národních barvách. Jejich cena se pohybuje v rozmezí od 389 Kč do 1 600 Kč. V šatníku každého fanouška by také neměla chybět hokejová šála, kterou lze pořídit za 99 Kč. Hodit se vám může i návlek s českou vlajkou na zpětné zrcátko vašeho auta. Ten získáte klidně už za 76 Kč.

Vrcholné okamžiky českého hokeje v podcastu Nosiči ledu

Prostřednictvím podcastové série nazvané Nosiči ledu se příznivci ledního hokeje mohou na květnový šampionát dokonale naladit a dozvědět se o zajímavých okamžicích české hokejové historie. Hokejový historik Tomáš Kučera je nejen popíše, ale zároveň vyzpovídá i jejich přímé účastníky. V prvním díle se posluchači mohou těšit na Jiřího Hrdinu, jenž si v hokejovém dresu sáhl nejen na zlatou medaili z mistrovství světa, ale i na legendární Stanley Cup, trofej vítězů nejslavnější hokejové ligy světa, kanadsko-americké NHL.