V červnovém soumraku se nad hřebenem na západě Spojených států objevil černý trojúhelník. Dva federální agenti, kteří sloužili poblíž citlivého objektu národní bezpečnosti, tvrdí, že sledovali stroj, jaký dosud neviděli. Připomínal bezpilotní letoun, jenže jeho pohyb se vymykal tomu, co od podobného stroje očekávali. Pak náhle a tiše zmizel.
O jejich svědectví se veřejnost dozvěděla až nyní. Americké ministerstvo obrany ho 23. října zveřejnilo v další várce dokumentů o neidentifikovaných anomálních jevech, pro které se v angličtině používá zkratka UAP.
Pozorovatelé popsali objekt podobný bezpilotnímu letounu s trojúhelníkovým křídlem. Jeho rozpětí odhadli na 2,7 až 4,6 metru a rychlost na 1800 mil za hodinu, tedy přibližně 2900 kilometrů za hodinu. Podle jejich výpovědi se stroj nepodobal žádnému běžnému vojenskému letounu.
Kdo přesně objekt sledoval, kde k pozorování došlo a kdy přesně se letos v červnu odehrálo, dokument neprozrazuje. Úřady začernily i další podrobnosti, které by mohly pomoci určit místo incidentu. Pozorovatelé se podle zveřejněné zprávy mohli opřít o rozsáhlé operační zkušenosti ze spolupráce s vládními agenturami, jejich jména však zůstávají utajená.
Nehybně visel ve vzduchu
Agenti se přesunuli, aby měli lepší výhled, a zaměřili se na západní obzor. Pak se objekt začal zvedat. Podle zprávy amerického Úřadu pro řešení anomálních jevů (AARO) stoupal přímo vzhůru, aniž by se nakláněl nebo kýval. Vystoupal přibližně 60 až 90 metrů nad hřeben a zastavil se. Ve vzduchu nehybně visel asi dvacet sekund.
Agenti tvrdí, že celou dobu nevydal ani hlásku. Když se na něj podívali infračerveným zaměřovačem, jevil se teplejší než okolní vzduch. Přístroj přitom neukázal žádné viditelné spaliny.
Potom se objekt prudce rozletěl. Svědci jeho rychlost přirovnali k vojenské stíhačce a během několika sekund ho ztratili z dohledu. Následující ráno prohledali kaňon pod místem pozorování. Nenašli trosky, poškozenou vegetaci ani stopy po nárazu.
Pentagon chce vědět víc
AARO případ nepovažuje za uzavřený. Podle úřadu si zaslouží další vyšetřování, protože popisovaný tvar a způsob pohybu připomínají jiné případy z oblasti západu USA. To však neznamená, že vyšetřovatelé potvrdili existenci neznámé technologie, natož mimozemského stroje.
Dokumenty nepřinášejí fotografii, která by tvrzení agentů nezávisle potvrdila. Obsahují devět téměř totožných obrázků krajiny, do nichž autoři přidali malé trojúhelníky, aby znázornili popisovaný pohyb. Historik UFO Greg Eghigian z Pensylvánské státní univerzity v Guardianu upozornil, že takové ilustrace nepřinášejí žádný podstatný důkaz.
Americké úřady teď zkoumají, zda svědectví agentů souvisí s dalšími podobnými hlášeními z tohoto dne. Co přesně nad hřebenem viděli, zatím nikdo spolehlivě nevysvětlil.
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Zdroj: theguardian.com, earthsky.org, war.gov, cbsnews.com
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