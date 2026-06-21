Astrofyzici dlouho žili v domnění, že když černá díra polkne hvězdu, je po všem. Vesmírná monstra však nyní vědce vyvedla z míry. Nová data ukázala, že dokážou své oběti „trávit“ i několik let a pak zničehonic vyvrhnout masivní proud hmoty zpět do vesmíru – jako kosmické říhnutí s obřím zpožděním. Experti konečně přišli na kloub tomu, co se vlastně na okraji temnoty odehrává.
Že jsou černé díry při pohlcování hvězd nenasytné a dělají kolem sebe nepořádek, není žádná novinka. Až dosud vědci věřili, že toto divadlo trvá jen pár měsíců. Jakmile černá díra hmotu pohltí, gravitační monstrum jde opět spát. Jenže rozsáhlý monitoring desítek černých děr ukázal, že realita je mnohem divočejší.
Při „požírání“ hvězdy ji gravitační síly černé díry roztrhají na proud plynných trosek, tomuto jevu astronomové poněkud poeticky říkají špagetifikace (odborně jde o událost slapového roztrhání neboli TDE). Tyhle události jsou ovšem extrémně vzácné a v dané galaxii se stanou zhruba jednou za 100 tisíc let, takže dělat soustavný výzkum je enormně náročné: astronomové musí sledovat obrovské množství galaxií naráz.
Dříve se proto takové cíle sledovaly zhruba rok, a pokud se neobjevilo nic zajímavého, vědci od nich dali ruce pryč, takže dlouhodobé chování černých děr nebylo zmapované. „Jenže se ukázalo, že tento postup byl chybný. To nejzajímavější se totiž evidentně může stát po mnohem delší době,“ vysvětluje nadšená astronomka.
Útok ze záhrobí s pětiletým zpožděním
V posledních šesti letech totiž astronomové používali radioteleskop umístěný v Novém Mexiku, aby se pokusili o rozsáhlé a systematické pozorování několika desítek blízkých TDE v rádiovém spektru. Už v roce 2024 vyšel článek, který popsal, že zhruba 40 procent černých děr začne vysílat rádiové vlny i měsíce až roky po pozření hvězdy, tedy dlouho poté, co jejich viditelné, světelné spektrum dávno zhaslo.
Nová studie se teď snaží odhalit, proč se díry po tak dlouhé době znovu probudí. Výzkumný tým zjistil, že k tomuto fenoménu dochází v průměru dva až tři roky po destrukci hvězdy, ale v některých případech si černá díra dala na čas dokonce celých pět let! Pro vědce to byl absolutní šok. Bylo to, jako byste snědli večeři a vaše tělo na ni biologicky zareagovalo až příští měsíc.
Magnetické puzzle
Odpověď se ukrývá v neviditelných magnetických polích a v tom, jak neefektivně černé díry ve skutečnosti „jedí“. Když se hvězda rozpadne, černá díra nedokáže absorbovat všechno naráz a vytvoří se kolem ní gigantický chaos plný magnetického napětí. Trvá celé roky, než se nově vzniklé magnetické pole srovná a uspořádá do obřích proudů (tzv. jetů).
Teprve ve chvíli, kdy magnetická pole dosáhnou kritického bodu, zachovají se jako gigantický prak. Hmota, která celou dobu obíhala v bezpečné vzdálenosti a čekala na své spolknutí, je touto magnetickou explozí vystřelena do hlubokého vesmíru. Černé díry nám tak znovu dokázaly, že nejsou jen pasivními vysavači, ale nepředvídatelnými vesmírnými motory, které si hrají podle vlastních pravidel.
Data ukázala, že tyto opožděné záblesky se zažehnou ve dvou naprosto extrémních situacích: buď ve chvíli, kdy se černá díra plynem překotně přejídá, nebo naopak poté, co se u krmení příšerně loudá. V obou případech vědecký tým zjistil, že část padajícího hvězdného plynu je vymrštěna ven, místo aby ji černá díra kompletně pohltila.
Tento materiál následně narazí do plynu, který černou díru obklopuje, což spustí rázové vlny urychlující částice. A právě ty pak vytvářejí rádiové emise – tedy ono pomyslné kosmické říhnutí.
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Zdroj: Space.com, iopscience.iop.org
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