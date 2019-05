Zpěvák R. Kelly čelí dalším obviněním ze sexuálního násilí, hrozí mu až 30 let vězení

Americký zpěvák R. Kelly čelí dalším jedenácti obvinění ze sexuálního násilí. Podle amerických médií měl zneužívat nezletilé dívky ve věku 13 až 16 let, za což mu v případě uznání viny hrozí až třicet let vězení.

Hudebník vlastním jménem Robert Sylvester Kelly podle amerických deníků čelí obviněním ze sexuálního napadení s použitím násilí, za což mu hrozí až 30 let vězení.

Podle chicagského prokurátora se jedná o případ z ledna 2010 a oběti tehdy bylo mezi 13 až 16 lety. Další obvinění se týkají sexuálního obtěžování, informuje britský The Telegraph.

Zpěvákův právník Steve Greenberg nicméně uvedl, že se jedná o stejný případ, který již byl probírán a změnil se u něj pouze typ obvinění.

R. Kelly má od začátku roku na svém kontě ještě deset jiných obvinění ze sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Svou vinu však stále popírá. V únoru pobyl několik dní ve vězení, než za něj neznámý člověk složil milionovou kauci.

Z vrcholu pád na dno

Dvaapadesátiletý držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dion. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.

Letos v lednu byl v USA zveřejněn dokument s názvem Surviving R Kelly, pojednávající o údajných násilných činech zpěváka. Se svými přiznáními přišla řada obětí, včetně jeho bývalé manželky Andrey Kellyové. Ta vloni přiznala, že během 13letého manželství ji zpěvák psychicky týral.

Kelly se poslední roky potýká s poklesem své popularity. Streamovací služba Spotify jej vymazala ze svých playlistů a spolupráci s ním ukončilo i vydavatelství Sony Music.

Video: R. Kelly při rozhovoru v televizi o svých obviněních vybuchl vzteky