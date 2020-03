Tom Hanks a jeho žena se nakazili koronavirem. Cítili se unavení a bolela je těla

Oscarový herec Tom Hanks a jeho žena, producentka a herečka Rita Wilsonová, se nakazili novým koronavirem. Slabost dvojici přepadla při jejím nynějším pobytu v Austrálii, kde si také nechala udělat testy. Jejich výsledek byl pozitivní, informoval v noci na čtvrtek hollywoodský deník Deadline. Pár informaci potvrdil na Twitteru.

List uvedl, že Hanks a Wilsonová v Austrálii připravují natáčení filmu o Elvisi Presleym. Majitel dvou Oscarů Hanks má ve snímku australského režiséra Baze Luhrmanna ztvárnit Presleyho dlouholetého manažera Toma Parkera.

"Ahoj, lidi. Rita a já jsme tady v Austrálii. Cítili jsme se trochu unavení, jako bychom byli nachlazení, a trochu nás bolelo po těle. Rita měla nějaké zimnice, které přicházely a odcházely. Také mírné horečky," popsal pár příznaky. Dvojice se nechala otestovat na koronavirus a výsledek byl pozitivní.

"My Hanksovi budeme testováni, pozorováni a izolováni tak dlouho, jak to bude vyžadovat veřejné zdraví a bezpečnost," zdůraznil i v příspěvku na Twitteru Hanks, jemuž je stejně jako jeho manželce 63 let.

Tom Hanks patří mezi celosvětově nejoblíbenější herce. Proslavil se především charakterními rolemi ve filmech jako Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13 nebo Trosečník.

