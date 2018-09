Spider-man dorazil do Prahy. Při útěku před fanynkami dokonce přešel na červenou

před 24 minutami

Spider-Man je v Praze. Natáčí na Karlově mostě, přechází na červenou a na fanynky nemá čas | Video: Aktu.cz | 01:20

České fanynky herce Toma Hollanda dostaly 18. září večer ideální příležitost pořídit si se slavným Američanem selfie. Hollywoodská hvězda před jejich objektivy utíkala po pražském Starém Městě, než se navzdory červenému světlu na semaforu u Karlovy ulice konečně probojovala ke Karlovu mostu, který už si pronajal filmový štáb. Režisér Jon Watts tam s Hollandem, filmovým protagonistou pavoučího muže, totiž plánuje natočit scény do pokračování adaptace komiksu Spider-Man. Snímek s podtitulem Daleko od domova jde do kin v roce 2019 a Spider-Man se v něm vydá na dovolenou do Evropy. Z Prahy se tvůrci blockbusteru přesunou do Liberce, kde vznikne karnevalová scéna plná tanečníků a kouzelníků.