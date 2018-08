Aretha Franklin je vážně nemocná, rodina se již se slavnou zpěvačkou loučí

V roce 2010 byla Arethě Franklin diagnostikována rakovina slinivky břišní.

Detroit - Soulová diva Aretha Franklin (76) je vážně nemocná. Zdroj, který si přál zůstat v anonymitě, potvrdil informaci agentuře AP. Později ji potvrdil také novinář a přítel hudební ikony Roger Friedman. V roce 2010 byla zpěvačce diagnostikována rakovina slinivky břišní.

"Aretha je obklopena rodinou a svými blízkými. Bude nám strašně chybět, jako matka, sestra, kamarádka, sestřenice. Ale její odkaz je mnohem silnější," napsal Friedman.

Zpěvačka v loňském roce na rady doktorů zrušila dvě plánovaná vystoupení, včetně newyorského, kde chtěla oslavit své narozeniny. V minulém roce rovněž naznačila, že hodlá skončit s živým vystupováním po vydání desky A Brand New Me, která vyšla v listopadu.

Rodačka z Memphisu ve státě Tennessee se proslavila skladbami I Say a Little Prayer nebo Respect, první singl jí vyšel už před více než 50 lety. Přídomek "královna soulu" si vysloužila především za sérii ze 60. a 70. let, kdy nazpívala několik ceněných živých nahrávek gospelů včetně alba Amazing Grace (1972).

Kariéru Arethy Franklin zdobí řada unikátních úspěchů. Kromě 18 cen Grammy má také ocenění Grammy za celoživotní dílo, které získala v roce 1994. V roce 1987 se stala vůbec první ženou, která byla uvedena do rokenrolové síně slávy.

Časopis Rolling Stone ji zařadil do čela žebříčku nejlepších zpěváků všech dob. Na svém kontě má i státní vyznamenání a v roce 2009 zazpívala na inauguraci amerického prezidenta Baracka Obamy.