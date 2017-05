Sheldon z Big Bang Theory si vzal svého dlouholetého partnera. S grafickým designérem žije 14 let

před 42 minutami

Herec Jim Parsons alias svérázný vědec Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku si podle magazínu People vzal po 14 letech svého přítele. Svatba se odehrála bez velkého humbuku v New Yorku.

Herec Jim Parsons, známý především jako svérázný vědec Sheldon v seriálu Big Bang Theory (Teorie velkého třesku), se oženil se svým dlouholetým partnerem Toddem Spiewakem. Napsal o tom magazín People s odvoláním na zdroje blízké Parsonsovi.

Ačkoliv není moho detailů o obřadu známo, podle časopisu proběhl v newyorské The Rainbow Room.

Ani jeden z partnerů údajně nikdy po sňatku netoužil, ale Parsons před dvěma lety v jednom rozhovoru připustil, že v budoucnu by do manželství zřejmě vstoupil.

"Většinu mého dospělé života to nebylo možné. Ale touhle myšlenkou jsem se víc zaobíral a určitě ji podporoval. A kdyby moje manželství obecně pomohlo, stačilo by mi to na to, abych to chtěl udělat," citoval deník Huffington Post jeho výstup v pořadu The View.

therealjimparsons : I met this guy (the one with the mic) 14 years ago today and it was the best thing that ever happened to me, no contest. One of his greatest gifts to me is that he no longer takes me to sing karaoke. Also, I believe this was a selfie with an actual camera, as our phones couldn't do that back then hahaha! #todd #anniversary ❤️

Parsons alias Sheldon Cooper je s grafickým designérem Spiewakem již více než 14 let. Loni v listopadu sdílel na svém Instagramu jejich společnou fotku s popiskem, že si váží toho, že už s ním nemusí chodit zpívat karaoke.