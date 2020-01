Parkinsonova nemoc není pro Ozzyho rozsudek smrti, uklidňuje fanoušky Sharon

Britský zpěvák Ozzy Osbourne oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. V pořadu Good Morning America televize ABC řekl, že o diagnóze ví již skoro rok. "Je mi lépe, nyní přiznávám svým fanouškům, že mám Parkinsonovu nemoc," řekl hudebník. Na vřelé reakce fanoušků následně reagovala i Osbournova žena Sharon. "Ta záplava lásky pro mého manžela je úžasná a já za to děkuji," vzkázala.

"Před necelým rokem jsem byl v otřesném stavu," popisuje hudebník, který se proslavil působením v heavymetalové kapele Black Sabbath i během sólové kariéry. Jeho zdravotní stav zhoršil pád, po kterém musel na operaci krku a následně měl "pošramocené všechny nervy".

Od operace má také údajně jednu ruku znecitlivělou. Loni v únoru a březnu zrušil koncertní turné nazvané No More Tours 2. Fanouškům tehdy tvrdil, že potřebuje nabrat síly po zápalu plic. "Zatajovat něco je těžké - nikdy se s tím necítíte dobře. Cítíte se provinile. Utajování mi moc nejde," vysvětlil.

Na Osbournovo přiznání reagovala ještě téhož dne jeho žena Sharon v pořadu The Talk televize CBS, který sama moderuje. "V žádném případě to není rozsudek smrti," uklidnila fanoušky. "Ale ovlivňuje to některé nervy v těle a je to tak, že máte dobrý den, další dobrý den a pak hodně špatný den," pokusila se přiblížit průběh nemoci. "Je mi dobře a cítím se velice silná. Ta záplava lásky pro mého manžela je úžasná a já za to děkuji. Přátelé, které jsme neviděli roky, přišli Ozzyho podpořit a to mě těší. Všem děkuji," pokračovala.

V současnosti se Osbourne cítí lépe a je odhodlaný znovu vyrazit na turné. I jeho manželka Sharon je přesvědčená, že se Ozzy ke koncertování vrátí. "Nezastavíme se, dokud se Ozzy nevrátí na pódium, kam patří, narodil se pro to," věří. Již předtím ale upozornila, že v dubnu ho čeká léčba ve Švýcarsku. V listopadu má vystoupit v pražské O2 areně společně s britskou kapelou Judas Priest.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Lidé s touto diagnózou postupně nejsou schopni ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Toto onemocnění je nevyléčitelné, je však možné utlumit jeho příznaky a zpomalit jeho průběh.