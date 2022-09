Porota uznala zpěváka R. Kellyho vinným z několika sexuálních trestných činů

Europoslanec Hynek Blaško odchází z hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Uvedl to v dopise předsedovi hnutí Tomiu Okamurovi, který zveřejnil na Facebooku. Upozornil na to server Forum 24. Blaško kritizuje šéfa hnutí za nedemokratické jednání vůči členům SPD. Okamura se podle něj obklopuje jen lidmi, kteří si nedovolí mu oponovat, a zasahuje do skladby regionálních volebních kandidátek. Blaško již dříve oznámil, že chce kandidovat na prezidenta. Okamura v sobotu oznámil, že jediným kandidátem hnutí pro prezidentské volby je poslanec Jaroslav Bašta.

"Pane předsedo SPD, tímto dopisem ukončuji své členství v SPD (členský průkaz přikládám)," napsal Blaško Okamurovi. "Vaše hnutí se holedbá demokracií, ale realita je zcela odlišná. Stanovy Vám umožňují vyhazovat členy, likvidovat krajské a místní organizace bez řádného zdůvodnění. Z toho důvodu jste obklopen pouze lidmi, kteří jsou k Vám loajální a nedovolí si Vám oponovat," uvedl.