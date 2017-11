Obvinění ze sexuálního obtěžování čelí i Dustin Hoffman, nevhodně se prý choval k mladé praktikantce

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Seznam hollywoodských veličin obviněných ze sexuálních útoků proti ženám se dál prodlužuje, v americkém tisku se objevily nelichotivé informace o oscarovém herci Dustinu Hoffmanovi a o režisérovi Brettu Ratnerovi. Hoffman se omluvil, Ratner pochybení popřel. Osmdesátiletý Hoffman měl před 32 lety sexuálně obtěžovat tehdy sedmnáctiletou filmovou praktikantku Annu Grahamovou. Hvězdný herec se v prohlášení omluvil za vše, čím Grahamovou mohl vystavit trapné situaci. "Je mi to líto, nepatří to ke mně," uvedl v listě The Hollywood Reporter. Ratner byl nařčen, že obtěžoval šest žen včetně herečky Olivie Munnové. Režisér obvinění vehementně odmítl.

