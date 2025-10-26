Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár

Podle časopisu TMZ spolu byli spatřeni na kabaretním představení v Paříži v sobotu u příležitosti zpěvaččiných 41. narozenin.
Fotografové zachytili, jak se někdejší šéf kanadské vlády se zpěvačkou drží za ruce při odchodu z divadla. Perry na sobě měla červené šaty a Trudeau ležérní černý outfit s černým sakem.
Spekulace o románku mezi zpěvačkou a kanadským expremiérem se objevily již v létě, kdy byli spatřeni na rande v kanadském Montrealu. Stalo se tak krátce po červnovém rozchodu Perry s hercem Orlandem Bloomem, s nímž byla zasnoubená.
Trudeau v roce 2023 oznámil odluku od své ženy Sophie Grégoireové po 18 letech manželství. Letos v září byli Trudeau s Perryovou vyfoceni v objetí na jachtě u kalifornského pobřeží.
Canada’s former PM Justin Trudeau seems to have started a relationship with Katy Perry— Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2025
🇨🇦🇺🇸 pic.twitter.com/m0TM0GCwt0