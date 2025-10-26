Celebrity

Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár

ČTK ČTK
před 45 minutami
Kanadský expremiér Justin Trudeau a americká zpěvačka Katy Perry se poprvé objevili na veřejnosti jako pár.
Foto: ČTK / AP / Andy Kropa

Podle časopisu TMZ spolu byli spatřeni na kabaretním představení v Paříži v sobotu u příležitosti zpěvaččiných 41. narozenin.

Fotografové zachytili, jak se někdejší šéf kanadské vlády se zpěvačkou drží za ruce při odchodu z divadla. Perry na sobě měla červené šaty a Trudeau ležérní černý outfit s černým sakem.

Spekulace o románku mezi zpěvačkou a kanadským expremiérem se objevily již v létě, kdy byli spatřeni na rande v kanadském Montrealu. Stalo se tak krátce po červnovém rozchodu Perry s hercem Orlandem Bloomem, s nímž byla zasnoubená.

Trudeau v roce 2023 oznámil odluku od své ženy Sophie Grégoireové po 18 letech manželství. Letos v září byli Trudeau s Perryovou vyfoceni v objetí na jachtě u kalifornského pobřeží.

 
