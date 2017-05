Do Karlových Varů dorazí držitel Oscara Casey Affleck. Představí nový film a převezme cenu

před 3 minutami

Na mezinárodní festival v Karlových Varech letos dorazí americký herec Casey Affleck. Držitel Oscara a Zlatého glóbu za film Místo u moře převezme cenu prezidenta festivalu. Na festivalu představí svůj nový film A Ghost Story, který napsal a zrežíroval David Lowery. "Casey Affleck představuje jednu z nejprogresivnějších tvůrčích osobností současného amerického filmu," informovala mluvčí přehlídky Uljana Donátová.

Praha - Hostem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude letošní držitel Oscara, Zlatého glóbu a dalších ocenění za hlavní roli ve filmu Místo u moře Casey Affleck. Převezme Cenu prezidenta festivalu. Se scenáristou a režisérem Davidem Lowerym představí jejich nejnovější snímek, filmovou poemu A Ghost Story. Informovala o tom mluvčí přehlídky Uljana Donátová.

"Herec, scenárista, režisér a producent Casey Affleck představuje jednu z nejprogresivnějších tvůrčích osobností současného amerického filmu. K dosavadnímu vrcholu jeho kariéry patří mimořádné drama Místo u moře, za něž byl po zásluze oceněn i více než čtyřicítkou dalších cen z národních anket či mezinárodních festivalů," uvedla Donátová.

Film A Ghost Story, v němž hrál společně s Rooney Maraovou, měl v lednu premiéru na festivalu Sundance.

"Jsme rádi, že Casey Affleck přijal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a zároveň na 52. ročníku festivalu představí film režiséra Davida Loweryho A Ghost Story. Karlovarský festival v uplynulých letech s ohlasem promítal předchozí snímek režiséra Loweryho Ain't Them Bodies Saints, jehož uvedení se bohužel nemohl Casey Affleck z pracovních důvodů zúčastnit. Pro festival je ctí, že při příležitosti uvedení nového filmu Davida Loweryho A Ghost Story budeme moci uvítat oba tvůrce osobně," komentoval to prezident přehlídky Jiří Bartoška.

Casey Affleck herecky debutoval v polovině 90. let ve snímku režiséra Guse Van Santa Zemřít pro… Slibná herecká kariéra se postupně začala prolínat nejen s tvorbou právě tohoto režiséra, s nímž natočil například i filmy Dobrý Will Hunting nebo Gerry (2002). Jeho herecká všestrannost se projevuje ve filmech různých žánrů, výrazových stylů i rozpočtů. Od divácky úspěšné trilogie režiséra Stevena Soderbergha Dannyho parťáci, přes výpravnou sci-fi Christophera Nolana Interstellar (2014), kriminální drama Triple 9 (2016) až k nezávislému snímku Steva Buscemiho Samotář Jim (2005).

V roce 2008 získal první nominace na Oscara a Zlatý glóbus za výkon v krimidramatu Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem. Často spolupracuje s podobně naladěnými mladými tvůrci, kteří hereckou profesi kontinuálně rozšiřují o scenáristiku, režii či produkci. Mezi ně patří jak Caseyho starší bratr Ben Affleck, tak Matt Damon či nejlepší přítel Joaquin Phoenix. S bratrem Benem se potkal jako herecký partner ve filmech Dobrý Will Hunting, Hledám Amy a 200 cigaret. Též si zahrál pod jeho režií v kriminálním dramatu Gone, baby, Gone.

S Mattem Damonem a Summer Phoenixovou hrají rovněž v cenami ověnčené hře Kennetha Lonergana This Is Our Youth, která byla Affleckovým divadelním debutem v londýnském West Endu.