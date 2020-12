Cruisovi kvůli covidu ruply nervy. Herec na uniklé nahrávce vulgárně seřval štáb

Britský bulvární deník The Sun zveřejnil uniklou nahrávku z natáčení filmu Mission Impossible 7. Herec a producent Tom Cruise na ní rozčílený křičí na členy štábu, kteří porušili pravidla související s pandemií covidu-19. Film se v současnosti natáčí ve Velké Británii.

"Jestli tohle uděláte ještě jednou, tak k**va končíte! To platí i pro tebe a pro tebe. A ty už to k**va nikdy nedělej!" nebere si Cruise servítky na nahrávce, kterou deník The Sun zveřejnil v úterý v podvečer.

Bulvární deník tvrdí, že Cruise vybuchl poté, co spatřil dva členy štábu u počítače ani ne metr od sebe. "Hollywood funguje dál kvůli nám. Jsme zlatý standard. Vytváříme tisíce pracovních pozici, vy hajzlové!" burcoval Cruise. "Tenhle film kvůli vám neskončí, jasný? Jestli se to bude opakovat, končíte vy!" křičel Cruise do hrobového ticha.

Šesté pokračování vysokorozpočtového filmu o agentu Ethanu Huntovi provází kvůli pandemii problémy celý rok. Natáčí se totiž hned na několika místech Evropy. Např. v Itálii muselo v únoru do karantény 12 členů štábu poté, co byli pozitivně testováni na nový typ koronaviru. Náročnost produkce znásobuje fakt, že se spolu se "sedmičkou" připravuje také Mission Impossible 8.

Cruise jako producent proto hlídá každý natáčecí den navíc. Osobně se stará o to, aby se na place dodržovala hygienická pravidla a aby se nosily roušky. Film by měl mít celosvětovou premiéru 19. listopadu příštího roku.