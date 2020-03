Používejte selský rozum, vyzval Tom Hanks nakažený koronavirem. Herec se cítí lépe

Tom Hanks oznámil dva týdny potom, co se u něj a jeho ženy Rity Wilsonová objevily příznaky koronaviru, že se cítí lépe. Doporučil také, aby lidé používali zdravý rozum a zůstali doma, a povzbudil je tím, že se pandemii nakonec podaří zastavit.

Tom Hanks, který po celou dobu, co se léčí s nemocí Covid-19, komunikuje prostřednictvím sociálních sítí se svými fanoušky. Teď jim oznámil, že se jeho stav zlepšuje. V neděli, dva týdny potom, co se u něj a jeho ženy projevily příznaky nemoci, sdílel zatím nejoptimističtější příspěvek. "Čau lidi. Je to dva týdny, co jsme měli první symptomy, a je nám lépe. Domácí izolace funguje takto: Nikoho nenakazíte a od nikoho to nechytnete. Selský rozum, ne?" vzkázal fanouškům.

Oba herci byli týden hospitalizovaní, a nyní se léčí doma. "Nějakou dobu to potrvá, ale když se postaráme jeden o druhého, pomůžeme si, kde budeme moct, a vzdáme se určitého pohodlí, i tohle pomine. Zvládneme to," dodal herec ke koronaviru.

Manželský pár se nakazil v Austrálii, kde je nyní také v izolaci ve svém domě. Tom Hanks zde natáčel biografický film o Elvisu Presleyem, v němž ztvární zpěvákova manažera Toma Parkera. Natáčení snímku Baze Luhrmanna však bylo kvůli pandemii přerušeno.

Hanks i Wilsonová informují fanoušky o průběhu onemocnění od samého začátku. "Co teď? Zdravotníci mají pravidla, která musíme dodržovat," napsali manželé na Instagram potom, co se u nich potvrdila pozitivita na onemocnění Covid-19. "Budeme testováni, pozorováni, a zůstaneme v izolaci tak dlouho, jak si to bude vyžadovat veřejné zdraví," uvedli. "Brát to den po dni, nic víc. Budeme přidávat posty a aktualizace. Opatrujte se!" vzkázali.

V průběhu karantény zveřejnila Rita Wilsonová také video, které nazvala Karanténa podporuje bláznovství. Předvádí na něm, jak se vypořádává s odtržením od světa. Rapuje slovo od slova skladbu od kapely Naughty by Nature, přičemž třímá v ruce sci-fi román.