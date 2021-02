Britský princ Harry a jeho manželka Meghan čekají druhého potomka

Doposud jediný potomek Meghana a Harryho, syn Archie, se narodil v květnu 2019. V červenci 2020 Meghan potratila, když se pár snažil pořídit Archiemu sourozence.

Britský princ Harry a jeho manželka vévodkyně Meghan čekají druhého potomka, zatím mají syna. Novinu podle deníku The Guardian potvrdil mluvčí páru.

Harry a Meghan čekají sestřičku nebo bratříčka jejich ročního syna Archieho, který se narodil v květnu 2019. "Můžeme potvrdit, že Archie se stane velkým bráškou. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu mají obrovskou radost z toho, že čekají druhé dítě," sdělil mluvčí páru.

Manželé sdíleli černobílou fotografii, která je zachycuje odpočívající pod stromem. Meghan leží s hlavou v Harryho klíně a rukou na břiše, zatímco její manžel ji hladí po vlasech.

Radostná zpráva přichází poté, co Meghan v listopadu v názorovém článku v americkém listu The New York Times (NYT) napsala, že v červenci potratila. Zveřejněním této informace chtěla pomoci dalším, kdo si prošli stejnou zkušeností. "Tiskla jsem k sobě své prvorozené dítě a věděla jsem, že přicházím o druhé," napsala.

Loni v březnu se pár zřekl svých oficiálních povinností coby členů královské rodiny a dal najevo, že upřednostňuje osobní svobodu a nezávislost na veřejných financích. Nyní žije v Kalifornii.

Svou zkušenost ztráty nenarozeného dítěte Meghan podrobně popsala. Bolestná událost se podle ní stala jednoho červencového rána, když pečovala o syna Archieho.

"Bylo to červencové ráno, které začalo stejně jako kterýkoli jiný den: uděláte snídani, nakrmíte psy, vezmete si vitamíny, najdete tu ztracenou ponožku. Zvednete ze země pastelku, která se zakutálela pod stůl. Než jsem syna zvedla z postýlky, dala jsem si vlasy do ohonu. Poté, co jsem mu vyměnila plenku, jsem pocítila ostrou křeč. Skácela jsem se k zemi s ním v náručí, broukala jsem ukolébavku, abych nás oba uklidnila, veselá melodie ostře kontrastovala s mým pocitem, že něco není v pořádku. Tiskla jsem k sobě své prvorozené dítě a věděla jsem, že přicházím o druhé," napsala. Popsala, jak o několik hodin později ležela v nemocnici a držela se s manželem za ruku. Oba plakali.

Devětatřicetiletá vévodkyně ze Sussexu uvedla, že svou zkušenost sdílí, aby pomohla ostatním. "Ztratit dítě znamená nést téměř nesnesitelný smutek, který zažívá mnoho lidí, ale o kterém mluví jen málokdo," napsala. "V bolesti naší ztráty jsme s manželem zjistili, že v místnosti se stovkou žen, bude deset až 20, které potratily," uvedla. Doplnila, že ačkoliv bolest ze ztráty nenarozeného dítěte prožívá mnoho lidí, rozhovory na toto téma jsou nadále "tabu, protkané nezaslouženým pocitem studu a udržující cyklus osamělého truchlení".

Americká herečka Meghan Markleová, která byla hvězdou seriálu Suits (Kravaťáci) se za Harryho, vnuka britské královny Alžběty II., provdala v květnu 2018. Televizní přenos svatby, jež se uskutečnila v kapli svatého Jiří na hradě Windsoru, sledovali lidé po celém světě.

