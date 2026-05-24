Myslíte si, že pijete jen „tak akorát“? Vědci teď popsali překvapivě jednoduchý trik, který lidem skutečně pomohl omezit alkohol. Nepotřebovali zákaz ani drastickou abstinenci: stačilo jediné pravidlo, které změnilo jejich pohled na pití. A podle odborníků může fungovat i u těch, kteří si problém dosud nepřipouštějí.
Najít způsob, jak lidem pomoci omezit alkohol, není jednoduché. Nový výzkum ale naznačuje, že účinnější než moralizování může být kombinace konkrétního varování a jednoduchého návyku. Vědci ve studii sledovali téměř osm tisíc lidí a zjistili, že jedna konkrétní strategie vedla k reálnému snížení konzumace alkoholu. Klíčové bylo upozornění na souvislost mezi alkoholem a rakovinou doplněné o jednoduchý úkol: počítat každý vypitý drink.
Podle odborníků právě spojení zdravotního rizika s konkrétní akcí fungovalo výrazně lépe než jiné přístupy.
„Říct lidem, že alkohol způsobuje rakovinu, je jen část řešení. Musíme jim zároveň nabídnout způsob, jak mohou své riziko aktivně snížit,“ vysvětlila ekonomka a spotřebitelská psycholožka Simone Pettigrewová z The George Institute for Global Health v Austrálii.
Nadměrné pití přitom nesouvisí jen s rakovinou. Dlouhodobě bývá spojováno také s vyšším rizikem předčasného úmrtí, srdečních chorob, problémů s trávením nebo demence.
Výzkum probíhal ve třech vlnách dotazníků. První vyplnilo 7995 lidí, o tři týdny později se zapojilo 4588 účastníků a poslední část dokončilo 2687 respondentů. Dobrovolníci byli rozděleni do skupin a dostávali různé reklamy a doporučení týkající se alkoholu.
Právě jedna kombinace ale výrazně vyčnívala. Televizní reklama upozorňující na spojení alkoholu a rakoviny spolu s doporučením počítat každý drink vedla nejen k větší snaze omezit pití, ale jako jediná také k prokazatelnému snížení konzumace alkoholu během šesti týdnů.
Jiné strategie sice některé účastníky motivovaly k omezení pití, například když si předem stanovili maximální počet drinků, které vypijí. Výsledky ale ukázaly, že právě průběžné počítání alkoholu fungovalo nejlépe. „Mnoho lidí vůbec neví, že alkohol patří mezi karcinogeny. Je důležité, aby k těmto informacím měli přístup,“ doplnila Pettigrewová.
Dodala také, že největší efekt přineslo právě propojení informací o rakovině s jednoduchým praktickým krokem. „Zjistili jsme, že když lidé spojili informace o alkoholu a rakovině s konkrétní akcí počítání drinků, skutečně snížili množství vypitého alkoholu.“
Podle Světové zdravotnické organizace může alkohol souviset až se sedmi procenty předčasných úmrtí po celém světě. Jednou z cest, jak problém zmírnit, je proto větší informovanost veřejnosti o zdravotních rizicích. Zdravotnické instituce sice dlouhodobě řeší i další opatření, například omezení dostupnosti alkoholu nebo zvýšení jeho ceny, vědci ale upozorňují, že dlouhodobou změnu nakonec určují hlavně každodenní rozhodnutí jednotlivců.
„Kampaně zaměřené na omezení škod způsobených alkoholem mají omezené zdroje. Je proto důležité zjistit, které typy sdělení fungují nejlépe,“ popsala Pettigrewová. Účastníci studie byli vybráni tak, aby přibližně odpovídali složení australské populace konzumentů alkoholu. Autoři upozorňují, že výsledky nemusí automaticky fungovat stejně ve všech zemích nebo kulturách. Přesto podle nich může být právě počítání drinků jednoduchou metodou, kterou stojí za to vyzkoušet.
„Jsou to zjištění, která přinášejí nové důkazy podporující investice do nejúčinnějších forem veřejné osvěty zaměřené na omezení škod způsobených alkoholem,“ uzavřela Pettigrewová.
Zdroj: Addictive Behaviors, WHO, Time Magazine
