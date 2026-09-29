Kdo někdy absolvoval kolonoskopii, zná je dobře: nepříliš chutný roztok, který je potřeba vypít večer a ráno před vyšetřením. Státní ústav pro kontrolu léčiv teď nařídil stáhnout desítky šarží dvou takových přípravků. Proč k tomu došlo a co to znamená pro pacienty, kteří mají vyšetření v plánu?
Moviprep a Plenvu patří k nejběžnějším přípravkům na tzv. přípravu střeva – lékaři je předepisují před kolonoskopií, tedy vyšetřením tlustého střeva endoskopem.
Oba obsahují makrogol, látku, která v trávicím traktu váže vodu a střevo důkladně vyplaví. Pacient si prášek rozpustí ve vodě a vypije. U Moviprepu jde celkem o dva litry roztoku, u novějšího Plenvu jen o jeden litr. Oba přípravky vyrábí nizozemská farmaceutická firma Norgine B. V. Amsterdam.
Právě Norgine se podle sdělení SÚKL z 29. září rozhodla preventivně stáhnout 33 šarží Moviprepu a jednu šarži Plenvu. Firma tak reagovala na zjištění britské lékové agentury MHRA, která při kontrole ve výrobním závodě narazila na nedostatky v dodržování správné výrobní praxe.
SÚKL neuvádí, že by přípravky byly vadné nebo pro někoho nebezpečné. Léky ale musí zmizet z lékáren, distribuce i nemocnic – stahování probíhá „až z úrovně zdravotnických zařízení“.
Pokud vás kolonoskopie teprve čeká a máte léčivý přípravek už doma, ověřte si číslo šarže a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
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Zdroj: SÚKL
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