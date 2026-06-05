Letošní léto nabídne nebeské představení, na které Evropa čeká téměř tři desetiletí. Ve středu 12. srpna se nad částí kontinentu odehraje úplné zatmění Slunce. Česká republika sice zůstane mimo pás úplného zatmění, přesto se lidé mohou těšit na mimořádně působivý úkaz: měsíc zakryje téměř 90 procent slunečního kotouče.
Po dlouhých 27 letech zažije pevninská Evropa opět úplné zatmění Slunce. To nastane v podvečer 12. srpna 2026 a půjde o první takový úkaz od památného zatmění v roce 1999.
Ačkoli pás úplného zatmění naše území mine, i tak půjde o velice působivý úkaz - měsíc zakryje téměř 90 procent průměru slunečního kotouče. Výjimečné bude i načasování: maximum nastane právě ve chvíli, kdy bude Slunce klesat k obzoru.
„Jedná se o výrazné částečné zatmění, v maximu bude skryto téměř 90 procent průměru slunečního kotouče. Navíc bude probíhat před západem Slunce, a tak předčasným setměním umocní večerní soumrak,“ říká tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.
Právě to dělá z nadcházejícího úkazu mimořádnou podívanou. Běžná částečná zatmění probíhají často vysoko na obloze a jejich efekt si mnoho lidí bez speciálních pomůcek ani neuvědomí. Tentokrát ale bude změna světelných podmínek vidět na první pohled - sluneční světlo získá zvláštně tlumený nádech a letní podvečer se promění v neobvyklé šero.
Stín Měsíce procestuje půl světa
Samotné pásmo úplného zatmění začne tisíce kilometrů od Evropy. Stín Měsíce nejprve zasáhne severovýchodní Rusko, přejde přes oblast severního pólu, Grónsko a západní část Islandu. Odtud se vydá nad Atlantik a dorazí do severního Španělska, které se stane jedním z hlavních center pozornosti.
V České republice bude srpnový úkaz „jen“ částečný - i tak však bude největší od velkého evropského zatmění 1999, které jen těsně minulo naše území. V Praze začne Měsíc ukrajovat ze slunečního disku v 19:19 hodin. Maximum nastane ve 20:11, tedy pouhých šestnáct minut před západem Slunce.
Podobný průběh s rozdílem jednotek minut čeká i další části republiky. V Českých Budějovicích zakryje Měsíc až 89,2 procenta průměru Slunce, v Karlových Varech 88,8 procenta a v Brně 88,6 procenta. Na východě země bude situace ještě výraznější - například v Ostravě připadne vrchol zatmění prakticky na okamžik západu Slunce.
K orientaci poslouží interaktivní mapa s vyznačeným pásem totality - totiž období, kdy je Slunce při úplném zatmění zcela zakryto. Po kliknutí na konkrétní lokalitu zobrazí přesný průběh úkazu včetně času a délky zatmění.
Kdo bude chtít zažít úplné zatmění, může se vydat do severního Španělska, kde kromě téměř dvouminutové totality hraje ve prospěch pozorovatelů i relativně vysoká šance na jasnou oblohu. Dlouhodobé statistiky ukazují mnohem příznivější počasí než například na Islandu, který leží také v pásu úplného zatmění.
Ochrana očí na prvním místě
Ať už budou lidé úkaz sledovat odkudkoli, jedno pravidlo platí bez výjimky: při pozorování Slunce je třeba chránit si oči. A obyčejné sluneční brýle nestačí.
„Jedná se o částečné zatmění Slunce, takže vždy bude vidět oslnivý kousek Slunce. Proto je na pozorování nutno použít filtr. U pozorování dalekohledem je to naprostá nezbytnost, při pozorování očima je vhodné použít svářečské sklo nebo speciální brýle na pozorování Slunce,“ upozorňuje Suchan.
VIDEO: Vědci na havajském ostrově Maui dokázali zaznamenat žhavý povrch Slunce v doposud nejvyšších detailech
Zdroj: autorský text, Česká astronomická společnost, BBC Sky at Night
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