Falešné e-maily od policie děsí Česko: podvodníci vás vystraší zatykačem

Jana Harmáčková Jana Harmáčková
před 2 hodinami
Podvodné e-maily se tváří jako oficiální zprávy od Policie ČR, obětem tvrdí, že porušily zákon, a vyhrožují jim trestním stíháním. Útočníci přitom zneužívají i jména reálných policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, aby zprávy vypadaly co nejvěrohodněji. Podle policie cílí hlavně na starší a méně zkušené uživatele – a varuje, aby na podobné e-maily lidé vůbec nereagovali.
Foto: Shutterstock

V posledních letech dochází k výraznému nárůstu podvodných e-mailů, které se zaměřují na šíření paniky, získávání citlivých údajů i finančních prostředků pomocí sociálního inženýrství. Zatímco dříve měly tyto zprávy často gramatické chyby a působily amatérsky, dnešní verze jsou technologicky sofistikovanější: mají autenticky vypadající hlavičky, loga institucí a cílí na konkrétní skupiny.

Nejčastěji se útočníci zaměřují na seniory, kteří nejsou zvyklí digitální komunikaci kriticky ověřovat. "Česko patří mezi státy s největším počtem podvodných e-mailů zaslaných starším lidem," uvádí Policie České republiky.

V nově zachycených pishingových e-mailech se podvodníci snaží adresáty vystrašit tím, že jim namluví, že se dopustili trestného činu a hrozí jim postih. Ve falešných zprávách zacházejí tak daleko, že zneužívají i jména skutečných policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

V příloze podvodného e-mailu pak bývá "oficiálně" znějící dopis, často na falešném hlavičkovém papíře a s nesprávnou terminologií. Objevuje se v něm mimo jiné i formulace: "Jako ředitel operací oddělení kyberkriminality Policie České republiky vám tímto zasílám oficiální oznámení o zahájení právního řízení proti vaší osobě," což má adresáta vyděsit a přesvědčit, že je proti němu vedeno řízení.

Strašení pornografií a "národním registrem"

Podvodníci se snaží oběť zastrašit tím, že ji spojí s co nejcitlivější trestnou činností - typicky šíření nebo sledování pornografie či jiné "sexuální aktivity online". V jednom z falešných dokumentů, které policie zveřejnila, je například adresát obviňován z šíření pornografického obsahu, přičemž je po něm požadováno, aby se k věci vyjádřil prostřednictvím e-mailu.

Foto: Policie České republiky

Výhrůžky pak pokračují: "V důsledku toho může být proti vám vydán zatykač a budete předvoláni před příslušný soud ve vašem regionu. Kromě toho bude vaše jméno zapsáno do Národního registru sexuálních delikventů a média, stejně jako organizace věnující se boji proti sexuálním trestným činům, budou o tom řádně informovány."

I tady ale stačí krátké ověření: termíny jako "Národní registr sexuálních delikventů" české právo vůbec nezná a ani policie podobná označení nepoužívá. Podle analýzy serveru Novinky.cz jde o zjevný překladový hybrid, často vzniklý v automatickém překladači.

Policie varuje: tímto způsobem s vámi nekomunikujeme

Policie na svém oficiálním účtu na síti X zveřejnila ukázky těchto podvodných zpráv a připojila jasné upozornění: "Jedná se podvod a prosím nereagujte."

Zásadním varovným signálem je už samotná forma doručení. Skutečný úřad by podobně závažné sdělení neposílal obyčejným e-mailem, natož z neoficiální adresy. "Policie ČR v žádném případě nekomunikuje se svými protějšky tímto způsobem," uvádí ve svém upozornění na falešné e-maily a dopisy, které se vydávají za úřední sdělení.

Jak podvod funguje a proč cílí na starší

Cílem těchto e-mailů je typicky vylákat z lidí osobní údaje, citlivé informace nebo je dotlačit k dalším krokům (například kliknutí na škodlivý odkaz, odeslání odpovědi či "vysvětlení"). K ověření pravosti podezřelé e-mailové zprávy si zapamatujte následující tři tipy: 

  • policie nikdy nezačíná trestní řízení obyčejným e-mailem,

  • nevyužívá soukromé e-mailové služby typu "@centrum.cz", "@gmail.com" apod.,

  • nebude po vás chtít citlivé údaje ani "vysvětlení" přes neověřenou e-mailovou adresu. 

Co dělat, když podobný e-mail přijde

Pokud vám dorazí zpráva, která se tváří jako od policie nebo jiného úřadu a vyhrožuje vám trestním stíháním, tak nereagujte, neodpovídejte a neposílejte žádné údaje. Neotvírejte přílohy ani neklikejte na odkazy v podezřelém e-mailu. Zkontrolujte e-mail odesílatele - oficiální policejní e-maily končí typicky na @pcr.cz nebo @policie.gov.cz, nikoli na veřejných freemailech. V případě pochybností kontaktujte přímo policii na oficiálních číslech nebo navštivte nejbližší služebnu.

A možná to nejdůležitější: mluvte o těchto podvodech s rodiči a prarodiči. Útočníci stále cílí hlavně na lidi, kteří nejsou zvyklí digitální komunikaci zpochybňovat. Krátký rozhovor o tom, jak podobné e-maily vypadají a co dělat, když dorazí, může vašim blízkým ušetřit spoustu stresu - a někdy i peněz.

Zdroj: Policie ČRNovinky.cz, Smartmania.cz

 
