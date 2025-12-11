Canyon Hexagon 310: nabíjejte více zařízení najednou a elegantně

Ocenění světové úrovně
Hexagon 310 si už stihl získat uznání odborníků - získal prestižní Red Dot Award 2025 za produktový design. Porota ocenila kombinaci chytrého technického řešení, bezpečnosti a originální geometrické elegance. Red Dot patří mezi nejrespektovanější ocenění v oblasti designu, což podtrhuje význam tohoto úspěchu.
Rychlé a spolehlivé nabíjení
Stanice nabízí adaptivní výkon podle typu zařízení. Hlavní magnetická Qi plošina podporuje výstupy 15W, 10W, 7,5W i 5W, takže se automaticky přizpůsobí potřebám telefonu. Pro chytré hodinky je vyhrazeno 2,5W, pro sluchátka 3W - plné nabití tak zvládnete během 2-3 hodin.
Majitelé zařízení Apple ocení, že Hexagon 310 je navržen přímo s ohledem na iPhone, Apple Watch a AirPods. Magnetické uchycení zajišťuje přesné umístění a optimální přenos energie.
Design, který má styl
Šestiúhelníkový tvar vytváří přehledné zóny pro jednotlivá zařízení a zároveň působí jako výrazný designový prvek. Jemné LED indikátory a podsvícení informují o stavu nabíjení, aniž by rušily - naopak dodávají příjemnou atmosféru.
Praktické detaily pro každodenní použití
Součástí balení je 20W adaptér s vyměnitelnými EU/UK koncovkami, takže stanici můžete využívat doma i na cestách. Celkový výkon 24W doplňují čtyři bezpečnostní systémy - ochrana proti přetížení, přepětí, přehřátí a detekce cizích objektů. Díky nim je nabíjení nejen rychlé, ale i bezpečné.
Bez kabelů, bez kompromisů
Každá nabíjecí zóna funguje nezávisle, takže můžete nabíjet libovolnou kombinaci zařízení současně. Hexagon 310 tak eliminuje chaos s kabely a přináší efektivní správu energie v elegantním balení.
Canyon Hexagon 310 je jasným krokem vpřed v oblasti multi‑device nabíjení. Spojuje moderní technologie, bezpečnost a design, který se hodí do každého interiéru. Nabíjecí stanici můžete zakoupit v Datartu, a to ve dvou barevných provedeních: šedo‑oranžovém, šedo‑modrém.